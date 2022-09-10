Контрнаступ ЗСУ: що наразі відомо

Українські військові звільнили Балаклію та увійшли у Куп'янськ на Харківщині. Наразі, як повідомляють представники української влади, ЗСУ також знаходяться на околицях Лисичанська та Лимана.

Мешканці Лисичанська Луганської області "вже побачили Збройні сили України на околиці міста", повідомив у суботу, 10 вересня, в ефірі телеканалу Freedom очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він також зазначив, що в ніч на суботу українські партизани підняли український прапор в іншому місті Луганської області - Кремінній, розташованій поблизу Сєвєродонецька.

В свою чергу міський голова Лимана Донецької області Олександр Журавльов повідомив про бої і на околицях цього міста. "Російські військові ще чинять опір. Прапора поки нашого немає. Треба трошки почекати", - сказав він в коментарі "Суспільному".

Результати контрнаступу на Харківщині

Командувач сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський у суботу взяв участь у піднятті державного прапору України у звільненій Балаклії на Харківщині. "Сьогодні офіційно ставимо крапку у зачистці цього міста і підіймаємо наш державний прапор", - заявив Сирський на відео, яке було опубліковане у Telegram сухопутних військ.

Сирський додав, що українські військові вже контролюють половину міста Куп'янськ на Харківщині. Раніше про те, що українські військові зайшли до Куп'янська та підняли жовто-блакитний прапор над міськрадою, повідомила радниця голови Харківської обласної ради Наталія Попова.

Окрім того, Служба безпеки України у своєму Telegram написала, що спецпризначенці центру спеціальних операцій "А" СБУ вже в Куп’янську, "який був і завжди буде українським".



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Голова офісу президента України Андрій Єрмак, своєю чергою, опублікував фото українських військових під стелою з написом "Ізюм", яка розташована на в'їзді в це місто.

Водночас міністерство оборони Росії в своєму Telegram стверджує, що перекинуло свої війська з району Ізюма та Балаклії на тимчасово окупований Донбас. "Ухвалено рішення перегрупувати російські війська, що знаходяться в районах Балаклії та Ізюма для нарощування зусиль на Донецькому напрямку", - йдеться у заяві.

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Успіхи на півдні

Збройні сили України також просунулсь на півдні країни: на різних ділянках фронту на відстань від двох до кількох десятків кілометрів. "В скорому часі ми обов’язково повідомимо ті населені пункти, які радо зустрічають наших бійців", - заявила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

Наразі ж генеральний штаб ЗСУ у зведенні повідомив, що звільнення населених пунктів, раніше захоплених росіянами в Харківській області та на Південнобузькому напрямку, продовжується. Подробиць в генштабі також не повідомили "з міркувань безпеки" військовослужбовців. Офіційну інформацію обіцяють надати згодом.