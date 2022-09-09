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Бійці полку "Азов" під час навчань (ілюстративне фото)Фото: Orlando Barría/Agencia EFE/IMAGO
КонфліктиУкраїна

ЗСУ можуть звільнити Куп'янськ протягом трьох днів - ISW

Аліна Коломієць
2 год. тому

Після успіхів у Балаклії ЗСУ зайняли позиції в радіусі 15 кілометрів від Куп'янська на Харківщині. Російські тилові позиції тепер відкриті для наступу України, говорять аналітики Інституту вивчення війни.

https://www.dw.com/uk/zsu-mozut-zvilniti-protagom-nastupnih-troh-dniv-kupansk-isw/a-63068816

Українські військові продовжують контрнаступ на Харківщині та, ймовірно, протягом наступних 72 годин звільнять місто Куп'янськ - ключовий логістичний вузол росіян, який підтримує Ізюмський напрямок. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) про ситуацію станом на 8 вересня.

За оцінками аналітиків, після успіхів у Балаклії українські збройні сили зайняли позиції в радіусі 15 кілометрів від Куп'янська, а тилові позиції росіян у Харківській області "тепер відкриті для подальшого наступу України". Тож, українські сили, "ймовірно, захоплять Куп'янськ протягом наступних 72 годин", ідеться у звіті.

"Втрата Куп'янська та інших тилових районів на критично важливих наземних лініях зв'язку перешкоджатиме зусиллям Росії підтримувати наступальні та оборонні операції, однак не розірве повністю російські лінії зв'язку з Ізюмом", - вважають в Інституті.

Відносно висока швидкість просування українських військ, близькість до Куп'янська та здатність обстрілювати місто викликають паніку в російських тилах, говорять в ISW. Окупаційна влада оголосила про евакуацію всіх жінок і дітей з міста, прилеглого району та Ізюмського району, посилаючись на "посилення українських артилерійських і ракетних ударів, але, швидше за все, через наземні операції, що тривають". Український генеральний штаб повідомив, що окупаційна влада Чугуївського району Харківської області примусово мобілізує чоловіків призовного віку, затримуючи їх і відправляючи до Вовчанська, щоб, імовірно, не дати цим людям підтримати наступ українських сил.

Звільнення Балаклії

Повідомлення про наступальну операцію українських сил на Харківщині почали активно надходити 6 вересня від російських військових блогерів і окупантів у соціальних мережах. Зокрема, вони повідомляли, що ЗСУ пішли в атаку на Балаклію, щоби дістатися через неї до Ізюму.

Увечері 8 вересня президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив звільнення Балаклії.

У ранковому зведенні в п'ятницю, 9 вересня, генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові за три дні просунулися на Харківському напрямку майже на 50 кілометрів.

З початку вересня українські військові, за словами Зеленського, звільнили понад тисячу квадратних кілометрів і десятки населених пунктів.  "Дякую всім, хто це забезпечив! Дякую армії, розвідникам і спецслужбовцям за кожен український прапор, встановлений цими днями", - наголосив президент України.

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