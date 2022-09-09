ЗСУ можуть звільнити Куп'янськ протягом трьох днів - ISW

Після успіхів у Балаклії ЗСУ зайняли позиції в радіусі 15 кілометрів від Куп'янська на Харківщині. Російські тилові позиції тепер відкриті для наступу України, говорять аналітики Інституту вивчення війни.

Українські військові продовжують контрнаступ на Харківщині та, ймовірно, протягом наступних 72 годин звільнять місто Куп'янськ - ключовий логістичний вузол росіян, який підтримує Ізюмський напрямок. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) про ситуацію станом на 8 вересня.

За оцінками аналітиків, після успіхів у Балаклії українські збройні сили зайняли позиції в радіусі 15 кілометрів від Куп'янська, а тилові позиції росіян у Харківській області "тепер відкриті для подальшого наступу України". Тож, українські сили, "ймовірно, захоплять Куп'янськ протягом наступних 72 годин", ідеться у звіті.

"Втрата Куп'янська та інших тилових районів на критично важливих наземних лініях зв'язку перешкоджатиме зусиллям Росії підтримувати наступальні та оборонні операції, однак не розірве повністю російські лінії зв'язку з Ізюмом", - вважають в Інституті.

Відносно висока швидкість просування українських військ, близькість до Куп'янська та здатність обстрілювати місто викликають паніку в російських тилах, говорять в ISW. Окупаційна влада оголосила про евакуацію всіх жінок і дітей з міста, прилеглого району та Ізюмського району, посилаючись на "посилення українських артилерійських і ракетних ударів, але, швидше за все, через наземні операції, що тривають". Український генеральний штаб повідомив, що окупаційна влада Чугуївського району Харківської області примусово мобілізує чоловіків призовного віку, затримуючи їх і відправляючи до Вовчанська, щоб, імовірно, не дати цим людям підтримати наступ українських сил.

Звільнення Балаклії

Повідомлення про наступальну операцію українських сил на Харківщині почали активно надходити 6 вересня від російських військових блогерів і окупантів у соціальних мережах. Зокрема, вони повідомляли, що ЗСУ пішли в атаку на Балаклію, щоби дістатися через неї до Ізюму.

Увечері 8 вересня президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив звільнення Балаклії.

У ранковому зведенні в п'ятницю, 9 вересня, генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові за три дні просунулися на Харківському напрямку майже на 50 кілометрів.

З початку вересня українські військові, за словами Зеленського, звільнили понад тисячу квадратних кілометрів і десятки населених пунктів. "Дякую всім, хто це забезпечив! Дякую армії, розвідникам і спецслужбовцям за кожен український прапор, встановлений цими днями", - наголосив президент України.

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