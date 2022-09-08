Зеленський: Звільнено понад тисячу квадратних кілометрів

197-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідала про події четверга, 8 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 7 вересня.

На цій сторінці DW розповідала про події четверга, 8 вересня (час київський).

++22.33++

Збройні сили України з 1 вересня звільнили понад тисячу квадратних кілометрів території країни. "У межах оборонних операцій, що тривають, наші герої звільнили вже десятки населених пунктів. І сьогодні цей рух продовжився, є нові результати", - зазначив президент Володимир Зеленський у четвер у традиційному вечірньому зверненні.

Він додав, що сьогодні вчергове провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача і вона продовжить працювати у форматі "таких доволі частих засідань і нарад, щоб наші командири на місцях мали повну підтримку на всіх рівнях" "І щоб Збройні Сили нашої держави, розвідка і весь сектор оборони та безпеки отримували всі необхідні ресурси, всі необхідні матеріальні, політичні, інформаційні, дипломатичні та будь-які інші засоби для ефективної оборони України й вигнання окупантів", - підкреслив президент.

Він також наголосив, що під час зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Києві знову порушив питання "визнання Росії державою-терористом". "Юридична реальність має завжди відповідати фактичній реальності. А це факт, що Росія стала найбільшим джерелом тероризму у світі", - зазначив Зеленський. Він додав, що можна обирати "ту чи іншу форму юридичного тиску", але світова спільнота має отримати однозначний сигнал, "що російському терору не буде прощення".

++22.22++

Польща планує закупити у США 96 бойових вертольотів AH-64E Apache, повідомив у четвер міністр оборони країни Маріуш Блащак.

Зеленський привітав звільнення Балаклії

++21.50++

Президент України Володимир Зеленський привітав взяття під контроль Збройними силами України міста Балаклія у Харківській області. "Все на своїх місцях. Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом! Дякую! Пишаюся! Бережіть себе! До перемоги! Слава Україні!" – написав він у Telegram. Цей допис супроводжується відео, на якому представник спецпідрозділу "Кракен" головного управління розвідки під українським прапором на будівлі у Балаклії повідомляє про взяття міста під контроль українських військових.

++21.22++

США збільшать військову присутність в Естонії, Латвії та Литві. "Це сильний сигнал про продовження присутності США в регіоні та допоможе посилити наше колективне стримування на східному фланзі НАТО", - заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур за підсумками розмови з американським колегою Ллойдом Остіном на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Естонський міністр також повідомив, що його країна продовжить підтримувати Україну "як озброєнням, так і посилить підготовку військовослужбовців". "Особливо важливо це буде найближчими місяцями, коли Україна матиме реальну можливість взяти на себе ініціативу на полі бою", - зазначив Певкур, цитує "Інтерфакс".

++21.17++

Агентство УНІАН опублікувало відеокадри з військовослужбовцями ЗСУ та технікою біля будівлі міської ради Балаклії. Коли саме було зроблено це відео, не уточнюється.

У четвер у низці українських Telegram-каналів повідомляли про те, що військові ЗСУ зайшли у Балаклію. Натомість в окупаційній адміністрації тимчасово захоплених Росією територій у Харківській області ввечері у четвер запевнили, що війська РФ продовжують контролювати це місто, а в Харківську область нібито надходять резерви російських сил.

++20.52++

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва у четвер прокоментував контрнаступ, який здійснює українська армія протягом останніх днів на півдні та сході України. "(…) Ще дуже рано, але ми чітко бачимо справжній прогрес на землі, особливо довкола Херсона, але також й деякий цікавий розвиток на Донбасі", - зауважив глава Держдепу, цитує Reuters.

Рамштайн-5: яку зброю отримає Україна від союзників To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

++20.28++

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача, повідомляє пресслужба глави держави. Під час засідання учасники розглянули активні дії сил оборони щодо звільнення територій України, що тимчасово окуповані Російською Федерацією, а також визначили подальші оперативні завдання. Також було проаналізовано стан матеріально-технічного забезпечення підрозділів і визначено актуальні потреби війська.

Зеленський зустрівся з Блінкеном

++20.25++

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Києві обговорив подальшу підтримку України з боку Вашингтона. "Володимир Зеленський та Ентоні Блінкен обговорили перспективи нарощування оборонної підтримки України з боку Сполучених Штатів. Було наголошено на важливості офіційного запуску програми ленд-лізу", - повідомляє пресслужба президента України.

Зеленський також наголосив на важливості вироблення ефективних гарантій безпеки для України. За його словами, стабільність у Європі неможлива без подібних гарантій. Під час зустрічі також наголошувалося на важливості посилення міжнародного тиску на Росію за злочини, вчинені нею в Україні. Зокрема, максимальне обмеження оформлення віз росіянам до країн демократичного світу, зокрема США. При цьому Зеленський зазначив, що Росії має бути надано статус держави-спонсора тероризму.

++20.00++

Угорщина відмовилася від висунутих раніше вимог до Європейського Союзу зняти санкції з трьох російських олігархів: Петра Авена, Алішера Усманова та Віктора Рашнікова, повідомляє видання Politico. Чехія, яка нині головує у Раді ЄС, домовилася з Будапештом про те, щоб відкласти це питання до наступного чергового продовження санкцій проти росіян у відповідь на вторгнення Росії до України. Відмова Угорщини від цих вимог має зняти проблеми при продовженні санкцій, яке має відбутися у середині вересня.

++19.38++

Окупаційна влада Херсонської області знизила курс обміну гривні на рубль до рівня 1 до 1,25. Раніше за 1 гривню можна було отримати 1,5 рубля. При цьому до підприємців, які не приймають до оплати російський рубль, росіяни "застосовують заходи адміністративного впливу", повідомив тимчасовий "керівник" окупаційної адміністрації Херсону Сергій Єлісєєв, пише "Інтерфакс". Він визнає, що українці мають заощадження у гривні, але стверджує, що зниження її обмінного курсу має якимось чином "полегшити життя в регіоні, спростити здійснення фінансових операцій та зробити їх комфортнішими для громадян".

++19.25++

Російські окупанти розпочали активні заходи щодо примусової мобілізації місцевого населення тимчасово окупованих територій Харківської області, повідомляє генеральний штаб ЗСУ у четвер. У відомстві зазначають, що, зокрема, в окупованій частині Чугуївського району Харківської області чоловіків призовного віку затримують та відправляють до Вовчанська, до так званого "вербувального центру".

Крім того, повідомляється, що на тимчасово захоплених територіях Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, під час підготовки до псевдореферендуму, окупанти закликають місцевих жителів, які виїхали за межі тимчасово захопленої території, повернутися до своїх будинків до 1 жовтня. "У разі відмови житло російські загарбники погрожують націоналізувати", - йдеться у повідомленні.

Українські військові додають, що в результаті успішних дій партизанського руху у взаємодії з артилерією Сил оборони ворожі підрозділи мають суттєві проблеми із логістичним забезпеченням на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. "З метою протидії витоку інформації про переміщення окупаційних підрозділів на залізничній станції населеного пункту Сокологірне збройні сили російської федерації посилили фільтраційні заходи", - підсумували у Генштабі.

Також у повідомленні зазначається, що українські військові успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Костянтинівка, Довгеньке, Дібрівне, Григорівка, Соледар, Первомайське, Невельське, Мар'їнка та Кам'янка.

++19.17++

Україна терміново потребує більшої кількості артилерійських систем та боєприпасів, ППО та берегової оборони, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін. "У нас були хороші переговори сьогодні про пріоритети у самозахисті України. Прямо зараз Україна терміново потребує більшої кількості артилерійських систем і боєприпасів. Вона також потребує протиповітряної оборони, берегової оборони та інших критично важливих можливостей", - сказав Остін на пресконференції з питань результатів 5-го засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині у четвер.

Він наголосив, що захисники України негайно та ефективно використали військову допомогу, яку їм спрямовували. "Ми не припинимо нашу підтримку самооборони України ні сьогодні, ні завтра. Країни, представлені сьогодні тут, показали свою рішучість підтримати суверенне право України захищати себе, і вони показали лідерство у прагненні інтегруватися, навчати та виробляти для задоволення потреб безпеки України у довгостроковій перспективі", - зазначив Остін.

Він зазначив, що контактна група наразі навіть більш об'єднана та сповнена рішучості продовжувати спільну підтримку права України захищати себе. За його словами, з першої зустрічі США збільшили військову підтримку Україні приблизно вчетверо. Остін поінформував, що наступні декілька тижнів у координації з НАТО США проведуть спеціальну сесію контактної групи, на якій зберуться старші національні директори з питань озброєнь. "Вони обговорять, як наша військово-промислова база може якнайкраще озброїти в майбутньому Збройні сили України необхідними можливостями", - пояснив міністр.

++18.51++

Загальна сума прямих збитків інфраструктури України з початку російського вторгнення сягнула 114.5 мільярда доларів, підрахували фахівці Київської школи економіки. Так, за останніми даними, з початку війни пошкоджено та зруйновано 412 промислових підприємств. Також, зокрема, було зруйновано або пошкоджено 141 об'єкт, який надає соціальні послуги, 1153 культурні, спортивні та туристичні об'єкти. Найбільша частина в загальній сумі збитків належить житловому фонду та інфраструктурі - 72 відсотки, тобто 82.9 мільярда доларів. "Загалом з початку війни Росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 15.3 тисячі багатоповерхівок, 115.9 тисячі приватних будинків, 44 соціальні центри, 1118 закладів середньої освіти, 1991 магазин, 593 аптеки, 188.1 тисячі приватних автомобілів, 9.5 тисячі автобусів, 492 трамваї та тролейбуси, 978 медзакладів, 511 адмінбудівель", - повідомили в КШЕ.

++18.40++

Протягом тижня РФ випустила по Україні 34 крилаті ракети та 47 керованих авіаційних ракет, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов. "Ураження зазнавали об'єкти військової та цивільної інфраструктури. Для ураження противник застосовував крилаті ракети як повітряного, так і морського й наземного базування, а також протикорабельні ракети "Онікс", - сказав Громов на брифінгу в Military media center у четвер. Водночас він звернув увагу на те, що протягом трьох останніх діб із 5 до 7 вересня воїни зенітно-ракетних підрозділів Повітряних сил та підрозділи протиповітряної оборони сухопутних військ знищили шість крилатих ракет.

400 цілей РФ вражено за допомогою HIMARS

++18.15++

ЗСУ вразили понад 400 цілей російської армії за допомогою реактивних систем залпового вогню HIMARS, що постачається США, заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі під час засідання Контактної групи з оборони Україна на німецькій авіабазі Рамштайн. "Ми бачимо в Україні реальні результати, які можна виміряти, від використання цих систем. Для прикладу, українці вразили понад 400 цілей за допомогою HIMARS, і це мало руйнівний ефект", - зауважив Міллі, цитує Reuters.

++18.02++

Позиція НАТО на засіданні Контактної групи з питань оборони України полягає в тому, що підтримку Києву потрібно нарощувати, констатував генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. "Меседж НАТО на Контактній групі з питань оборони України полягає в тому, що нам потрібно нарощувати та продовжувати підтримку стільки, скільки потрібно", - написав Столтенберг у Twitter.

++17.55++

Російські окупанти у четвер запустили ракету типу Х-59 по Криворізькому району Дніпропетровської області, її було збито силами протиповітряної оборони у повітрі, повідомляє Оперативне угруповання військ "Каховка". "Ворог атакував Криворізький район крилатою ракетою Х-59 класу "повітря-поверхня", випущеною Су-35 у напрямку Азовського моря. Силами протиповітряної оборони ракета знищена в повітрі", - йдеться у повідомленні.

Зеленський про важливість візиту Блінкена

++17.30++

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві з державним секретарем США Ентоні Блінкеном заявив, що візит його команди є важливим сигналом та гарантією того, що Україна зможе повернути свої тимчасово окуповані території. "Візит вашої команди - для нас важливий сигнал, підтвердження тієї лідерської підтримки, яка є на сьогодні серед держав світу, підтримки України у війні за нашу свободу, за демократію, за наш народ, за людей, за нашу землю, у війні з агресором РФ. Ми вдячні за цей сигнал, за велику підтримку, яку ви надаєте щодня", - сказав Зеленський. "Це дуже важливі сигнали, що США з нами. Для нас це гарантія того, що ми можемо повернути наші території", - додав він.

++17.13++

Вулиця Волгоградська в Києві відтепер носитиме ім'я громадського активіста Романа Ратушного, який загинув, захищаючи Україну від російського вторгнення у складі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Відповідне рішення у четвер ухвалила Київська міська рада, повідомив в Telegram мер Києва Віталій Кличко. Окрім Волгоградської, Київрада перейменувала ще близько 40 вулиць, провулків та площ столиці, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

++17.08++

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру в. о. голови правління однієї з благодійних організацій, яка продавала військовим бронежилети та бронепластини, куплені на пожертвування українців, повідомляє ДБР. За інформацією ДБР, після ввезення на митну територію України щонайменше 1 тисячі бронежилетів і пластин під виглядом гуманітарної допомоги голова організації спільно зі своїми працівниками та посадовими особами вирішили заробити грошей. "Вони встигли продати 30 одиниць індивідуального захисту на суму понад 500 тисяч гривень військовим перед тим, як їх викрили", - наголошується в повідомленні.

++16.52++

Німеччини та Нідерланди планують проведення навчання українських військових з виявлення та знешкодження мін та вибухових пристроїв, повідомили у четвер міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) та її нідерландська колега Кайса Оллонгрен. Вишкіл здійснюватиметься у навчальному центрі у німецькій землі Баден-Вюртемберг, повідомила Ламбрехт під час зустрічі Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн на заході ФРН. За її словами, одночасно у зазначеному центрі може проходити навчання близько 20 військових ЗСУ.

Ракетний удар по Кривому Рогу

++16.40++

Російські окупанти в четвер завдали ракетного удару по Кривому Рогу у Дніпропетровській області, повідомив глава військової адміністрації міста Олександр Вілкул. "Кривий Ріг - ракетний удар", - написав Вілкул у Telegram.

++16.25++

У відповідь на командно-штабні навчання Збройних сил Білорусі Україна проводить комплекс навчань у прикордонних районах областей, що межують із Білоруссю, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов. За його словами, залучено підрозділи ЗС України у взаємодії з підрозділами Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби України. Представник генштабу запевнив, що ЗСУ відстежують заходи, які проводить противник у рамках переміщення своїх військ і в рамках оперативної підготовки. Громов зазначив, що на волинському, житомирському та київському напрямах ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено.

++16.07++

Російські окупанти у четвер здійснили масований обстріл із реактивної системи залпового вогню "Ураган" та мінометів центральної частини Бахмута Донецької області, одна людина загинула і ще четверо поранені, повідомляє Офіс генпрокурора. «Снаряди загарбників влучили у приватні будинки, магазини, АЗС та багатоповерхівки. Один місцевий житель загинув, ще четверо дістали поранень", - йдеться у повідомленні ОГПУ у Facebook.

++15.55++

США вже поставили Україні 126 гаубиць M-777, також США разом із союзниками та партнерами поставили Україні загалом 26 реактивних артилерійських систем великої дальності та пов'язаних з ними ракет GMLRS, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи п'яте засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині в четвер.

++15.33++

ЗСУ звільнили 20 населених пунктів на Харківщині - генштаб

Збройні Сили України звільнили 20 населених пунктів у Харківський області від початку тижня і "вклинились в оборону" російської армії на глибину до 50 кілометрів, повідомив на брифінгу заступник начальника головного оперативного управління генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов. За його словами, загальна площа території, поверненої під контроль України на харківському та південнобузькому напрямках, становить понад 700 квадратних кілометрів.

++15.10++

НБУ зберіг облікову ставку 25 відсотків

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 25 відсотків. "Такий рівень за поточних умов є достатнім для збереження курсової стабільності та керованості інфляційних процесів", - ідеться у повідомленні НБУ щодо рішення правління банку.

Там також запевняють, що інфляційні процеси в країні залишатимуться керованими. "Важливою передумовою цього є забезпечення курсової стабільності (...) Обсяг міжнародних резервів є достатнім для фіксації обмінного курсу на поточному рівні", - сказано в пресрелізі.

У нацбанку кажуть, що гальмуванню інфляційних процесів сприятиме зростання дохідності депозитів та облігацій внутрішніх державних позик у національній валюті. "Підвищення привабливості гривневих заощаджень дасть змогу знизити попит на валюту та товари довготривалого використання", - додають там.

При цьому зазначається, що НБУ готовий за потреби підвищити ключову ставку понад поточний рівень і застосовуватиме додаткові заходи для захисту міжнародних резервів і збереження керованості інфляційних процесів.

++14.46++

У міністерстві оборони Норвегії повідомили про надання Україні ракет Hellfire та приладів нічного бачення.

Про передачу близько 160 ракет, пускових майданчиків і блоків наведення до них, а також окулярів нічного бачення та біноклів оголосили на зустрічі в "форматі Рамштайн".

У повідомленні зазначається, що саме про таку допомогу просила Україна. Норвезькі інструктори вже провели навчання для українських операторів щодо використання ракет.

++14.21++

Країни Балтії та Польща перестануть пускати росіян з шенгенськими візами з 19 вересня

Естонія, Латвія, Литва та Польща заборонять в'їзд російським туристам з шенгенськими візами з 19 вересня. Про це повідомили члени естонського уряду на пресконференції.

Фото: Peter Kovalev/TASS/dpa/picture alliance

"Ми хочемо суттєво обмежити в'їзд громадян Росії, метою яких є туризм", - цитує слова прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас національний телемовник ERR. Обмеження не стосуватимуться громадян РФ, які в'їжджатимуть для відвідування родичів чи з гуманітарних причин.

Вона зазначила, що після призупинення авіасполучення між Росією та Європейським Союзом через повномасштабний напад на Україну, на прикордонні з РФ країні ліг величезний тягар. При цьому, за її словами, після рішення ЄС скасувати спрощений візовий режим замість повної заборони на в'їзд для російських громадян, Європейська Комісія визнала право прикордонних країн приймати рішення про обмеження в'їзду на національному рівні.

Читайте детальніше: Польща і країни Балтії закриють в'їзд до ЄС російським туристам з 19 вересня

++14.00++

Ердоган погодився з Путіним: Зерно з України йде в багаті країни

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що хоче, щоби зерно з Росії також експортували, додавши, що президент РФ Володимир Путін мав рацію, коли скаржився, що українське зерно згідно з угодою, укладеною з Організацією Об'єднаних Націй, отримують багаті країни, а не бідні.

"Те, що поставки зерна йдуть в країни які запроваджують ці санкції (проти РФ за війну в Україні. - Ред.), викликає занепокоєння пана Путіна. Ми також хочемо, щоби поставки зерна почалися з Росії. Зерно, яке надходить в рамках цієї "зернової угоди", на жаль, іде в багаті країни, а не в бідні", - цитує слова Ердогана на пресконференції з хорватським колегою агентство Reuters.

++13.37++

До Києва прибув держсекретар США та оголосив про нову фіндопомогу

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув із неанонсованим візитом до Києва.

Блінкен у Києві тримає на руках пса Патрона Фото: Genya Savilov/AFP/AP/picture alliance

Як повідомляє агенція Associated Press, на зустрічах з українськими високопосадовцями він повідомив про додаткове виділення двох мільярдів доларів військової допомоги Україні та ще 18 країнам, які "найбільше потенційно піддаються ризику" з боку Росії, на купівлю американського військового обладнання.

Ці кошти будуть додатковими до 675 мільйонів доларів, про виділення ких у вигляді зброї кілька годин тому оголосив міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі контактної групи з оборони України в "форматі Рамштайн" у Німеччині.

Читайте детальніше: У Київ неанонсовано прибув Блінкен та оголосив про нову фіндопомогу Україні

++13.32++

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відвідає 9 вересня Україну. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм на брифінгу щодо ситуації з чергами вантажного транспорту на польсько-українському кордоні.

++13.03++

Рада муніципальної освіти "Смольнінське" у Санкт-Петербурзі вирішила закликати Державну думу РФ звинуватити президента Росії Володимира Путіна в державній зраді через розв'язання війни в Україні, щоби усунути його з посади.

У зверненні муніципальних депутатів наголошується, що на війні "гинуть та стають інвалідами молоді працездатні громадяни", від наслідків вторгнення страждає російська економіка, а внаслідок дій Путіна Організація Північноатлантичного договору (НАТО) розширюється за рахунок приєднання Швеції та Фінляндії.

В листі йдеться, що однією з цілей війни Путін оголошував демілітаризацію України, але "досягнув зворотного ефекту", оскільки з 24 лютого Київ отримав нових озброєнь на 38 мільярдів доларів.

++12.37++

Збройні сили України (ЗСУ) продовжують вести наступальні операції на окупованій РФ Херсонщині та, вочевидь, зруйнували понтонну переправу через річку Інгулець у Дар'ївці, повідомляється у щоденному звіті британської військової розвідки, яку публікує міністерство оборони Великобританії.

У повідомленні зазначається, що переправа є одним із основних маршрутів, що пов'язують південний та північний сектори російської військової присутності вздовж Дніпра. Систематичні точні удари ЗСУ по вразливих переправах, імовірно, продовжуватимуть чинити тиск на російські сили, які намагаються стримати українські атаки: вони вповільнюють здатність росіян розгортати оперативні резерви та поповнювати запаси, йдеться в звіті.

++12.09++

Офіс президента України повідомляє, що, за даними головного управління розвідки міністерства оборони України, російські спецслужби створили фейковий сайт для дискредитації Володимира Зеленського в країнах Західної Європи.

Зокрема, 7 вересня з'явився сайт для німецької аудиторії, запуск якого мав відбутися 30 вересня. "Сайт має ознаки шахрайського ресурсу, що створений для привласнення коштів під виглядом фонду допомоги Україні. Проєкт нагадує класичну фінансову піраміду", - йдеться у повідомленні.

++11.50++

Президент США Джо Байден проведе сьогодні відеорозмову з лідерами краї Великої сімки, Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору (НАТО) щодо підтримки України, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

++11.33++

Рамштайн-5: США оголосили 675 мільйонів доларів військової допомоги Україні

Президент США Джо Байден схвалив виділення ще 675 мільйонів доларів військової допомоги Україні у вигляді зброї.

Перша зустріч у форматі Рамштайн Фото: Boris Roessler/dpa/picture alliance

Про це заявив американський міністр оборони Ллойд Остін перед зустріччю контактної групи з оборони України в так званому "форматі Рамштайн", передає агенція Reuters.

Раніше американське видання The Washington Post із посиланням на джерела писало, що новий пакет допомоги включатиме додаткові снаряди для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, транспортні засоби та інше обладнання для солдатів Збройних сил України.

Читайте детальніше: Рамштайн-5: США дають Україні зброю на ще 675 мільйонів

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Внаслідок вранішніх обстрілів російською армією Немишлянського району Харкова вже відомо про двох загиблих і п'ятьох поранених, повідомляє мер міста Ігор Терехов.

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Після критики президентом РФ Володимиром Путіним "зернової угоди" та ініціативи обмежити вивезення зернових з України українське міністерство інфраструктури прозвітувало про географію експорту в рамках "зернової ініціативи".

З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 2,37 мільйона тонн аграрної продукції: в країни Азії відправлено 54 судна з мільйоном тонн, в Європу - 32 з 0,85 мільйона, в Африку - 16 суден з пів мільйона.

Щодо Африки, то судна направлялися в Єгипет, Судан, Кенію, Алжир, Сомалі, Джибуті та Лівію. Два судна були зафрахтовані Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних Націй для Ємену та Ефіопії. Найближчим часом буде експортовано ще 280 тисяч тонн зернових у рамках цієї програми для боротьби з голодом.

Читайте також: В Україні відповіли Путіну: Дві третіх зерна експортується не в Європу

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ООН вирушить розслідувати загибель полонених у Оленівці

Місія Організації Об'єднаних Націй сформована і найближчими днями вирушить на окуповану Донеччину для розслідування вибухів у колонії в Оленівці, внаслідок яких загинули 53 і були поранені від 75 до 130 українських військовополонених.

Зруйнована вибухом колонія в Оленівці Фото: picture alliance/AP

Про це повідомила заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Ді Карло на засіданні Ради безпеки 7 вересня в Нью-Йорку.

"Голову місії Карлоса Альберта дос Сантоса Круза будуть супроводжувати досвідчені експерти. Місія повинна мати можливість працювати без зовнішнього втручання, мати безпечний, надійний та безперешкодний доступ до людей, місць і доказів", - сказала вона.

Читайте детальніше: Місія ООН вирушить розслідувати загибель полонених в Оленівці

++10.31++

Російська армія обстріляла вранці, попередньо з реактивних систем залпового вогню, Немишлянський район Харкова. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Також під вогнем опинився Індустріальний район міста. "Попередньо, два "прильоти". Один - у адміністративну будівлю. По другому інформація уточнюється. Про постраждалих поки інформації немає", - повідомив мер Ігор Терехов.

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З-під завалів триповерхового житлового будинку в Слов'янську Донецької області дістали тіла всіх трьох загиблих. Про це повідомив голова міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях. Будинок був частково зруйнований внаслідок обстрілу міста військами РФ вранці 7 вересня.

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ЗСУ на Харківщині просунулися на 20 кілометрів - ISW

Збройні сили України розумно скористалися передислокацією російських військ на південний напрямок для початку локалізованих контратак на критичні точки в Харківській області.

Як повідомляється у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), йдеться, зокрема, про ефективний контрнаступ на північний захід від Ізюма.

Так, за даними аналітиків, 7 вересня українські війська використали тактичну несподіванку, щоби просунутися щонайменше на 20 кілометрів на контрольовану Росією територію сходу Харківщини, відвоювавши приблизно 400 квадратних кілометрів землі.

Читайте детальніше: Контрнаступ: ЗСУ на Харківщині просунулися на 20 кілометрів - ISW

++09.10++

У Білорусі розпочалися командно-штабні навчання для "відпрацювання бойових дій зі звільнення території, тимчасово захопленої противником". Як повідомили в міністерстві оборони країні, військові навчання пройдуть на Брестському полігоні, місцевості у Мінській та Вітебській областях, і мають тривати до 14 вересня.

++08.46++

США звинуватили на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй Росію в насильницькій депортації громадян України та заявили, що мають інформацію про те, що співробітники адміністрації президента РФ контролюють так звані фільтраційні операції. За словами представниці США в ООН Лінди Томас-Ґрінфілд, за оцінками з різних джерел, російська влада "допитала, затримала і насильно депортувала" від 900 тисяч до 1,6 мільйона українців.

Тим часом Росія запросила проведення в четвер засідання Радбезу ООН щодо західних поставок озброєнь в Україну. Якщо його проведення схвалять, воно стане вже третьою зустріччю Радбезу щодо ситуації в Україні за три дні.

Читайте також: Україна запроваджує санкції щодо 606 осіб із "керівної верхівки" РФ

++08.24++

Україна розслідує вбивство британського волонтера "ДНР"

Офіс генерального прокуратура України розпочав досудове розслідування за підозрою в катуваннях і вбивстві в полоні псевдоутворення "ДНР" британського волонтера Пола Юрі, тіло якого передали після більше ніж півтора місяця переговорів.

Пол Юрі Фото: PRESIDIUM NETWORK/REUTERS

У розслідуванні беруть участь представники Великобританії. Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

За його словами, на тілі волонтера є ознаки тілесних ушкоджень, які можуть свідчити про жорстоке поводження з ним, що могло стати причиною його загибелі. "Тіло, надане країною-агресором, зберігалося в неналежних умовах і перебуває в понівеченому стані, тому справжні причини смерті будуть встановлені після проведення судово-медичної експертизи", - сказав Костін на брифінгу 7 вересня.

Читайте детальніше: Повернули понівечене тіло: Україна розслідує вбивство британського волонтера

++08.00++

Після півночі російські солдати вдарили по Холодногірському та Салтівському районах Харкова. "Попередньо - знову застосували ракети комплексу С-300. Пошкоджені об'єкт критичної інфраструктури, приміщення на території виробництва. На цю хвилину постраждалих немає", - повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Збройні сили України (ЗСУ) протягом минулої доби відбили атаки російської армії в районах населених пунктів Костянтинівка, Дібрівне, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Первомайське та Кам’янка, повідомляється у ранковому зведенні генерального штабу ЗСУ.

"Ворожі війська продовжують зазнавати втрат. Унаслідок вогневого впливу по зосередженню особового складу та військової техніки противника, що знаходились на території аграрного підприємства "Україна" села Солодководне Запорізької області, ворог зазнав значних втрат, кількість уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Армія РФ протягом доби завдала понад десять ракетних і 22 авіаційних удари по об'єктах на території України. Внаслідок цього постраждала інфраструктура в районах Харкова, Слов'янська, Сіверська, Краматорська, Зайцевого, Соледара, Бахмута, Костянтинівки та ще низки населених пунктів. Також російські солдати обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру України з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

Авіація сил оборони України 7 вересня здійснила понад 30 ударів по опорних пунктах і місцях зосередження окупантів і їхньої техніки РФ. Українські підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили два російських літаки Су-25, два гелікоптери (Ка-52 та Мі-24), а також п'ять безпілотників. Ракетні війська та артилерія наземних угруповань ЗСУ за минулу добу вразили, зокрема, російський командний пункт і склад паливно-мастильних матеріалів.

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Рамштайн-5: США можуть оголосити нову військову допомогу Україні

Контактна група з оборони України, яку ще називають "форматом Рамштайн", проведе сьогодні п'яту зустріч. На однойменній американській базі в Німеччині вона збереться вдруге. До її складу входить більше 50 учасників. Очолює групу міністр оборони США Ллойд Остін. Крім очільників оборонних відомств країн, на зустрічі буде присутній, зокрема, генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг.

Як повідомляється на сайті Пентагону, учасники обговорюватимуть "розширення оборонно-промислової бази, щоби вона могла забезпечувати ті види можливостей, які потрібні Україні в подальшому". Зазначається, що "це більше, ніж просто боєприпаси та базова підготовка", зокрема, йтиметься про "вищий рівень і спеціалізовану підготовку". Американський телеканал C-SPAN із посиланням на речника Пентагону повідомив, що Остін на засіданні оголосить про черговий пакет військової допомоги Україні.