Україна запроваджує санкції до 606 осіб з "верхівки" РФ

До санкційного списку потрапили члени Ради безпеки і Ради Федерації РФ, а також депутати Держдуми.

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) запровадила санкції щодо 606 осіб, які належать до керівної верхівки РФ, повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення 7 вересня.

Серед них - 28 членів Ради безпеки РФ, 154 члени Ради Федерації та 424 депутати Державної думи. "Усі вони відповідальні за цю війну, за терор проти наших людей. І жоден із них не уникне відповідальності - це тільки питання часу", - сказав Зеленський і додав, що Україна вже частково здійснила необхідні юридичні кроки, щоби притягнути їх до відповідальності.

Також Зеленський повідомив про проведення Службою безпеки України операції щодо діяльності деяких підсанкційних осіб на території України. "Я неодноразово наголошував: контрабандистам і кримінальним мережам в Україні місця не буде. Схоже, дехто з них не зрозумів. Що ж, зрозуміють. Посадовці митниці, які допомагали контрабандистам, зокрема й серед керівників, відсторонені та отримають законну відповідь на всі свої незаконні дії", - сказав він.

Крім того, Зеленський повідомив, що ухвалив рішення про припинення громадянства України тих підсанкційних осіб, у кого ще й виявили іноземне громадянство, зокрема російське та румунське.

Відповідні укази на сайті президента України поки не були опубліковані.

Уряд ініціював санкції до доньок Путіна і патріарха Кирила

30 серпня Кабінет міністрів України схвалив пропозиції міністерства культури та інформаційної політики щодо запровадження на 10 років санкцій проти глави Російської православної церкви Кирила та ще семи представників РПЦ.

2 вересня уряд схвалив пропозиції міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій щодо запровадження санкцій проти 99 фізичних і 178 юридичних осіб Росії та Білорусі. Серед них, зокрема, й доньки президента РФ Володимира Путіна - Марія Воронцова і Катерина Тихонова.

За законом, пропозиції Кабміну має розглянути РНБО та ввести в дію своїм указом президент.

У червні Зеленський ввів у дію санкції щодо Путіна та ще 34 російських урядовців. Також обмеження застосували щодо 261 топ-посадовця російських вищих навчальних закладів, зокрема ректора Московського державного університету.

