Кабмін ініціює нові санкції: у списку - доньки Путіна

До переліку нових санкцій, які Кабмін пропонує запровадити щодо Росії та Білорусі, потрапили 99 фізичних і 178 юридичних осіб. Серед них - доньки Путіна та підприємства військово-промислового комплексу РФ.

Кабінет міністрів України ініціював нові санкції щодо Росії та Білорусі. Як повідомляється на сайті уряду, на засіданні в п'ятницю, 2 вересня, Кабмін схвалив пропозиції, внесені міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій.

В переліку 99 фізичних і 178 юридичних осіб. Серед них - ті російські та білоруські громадяни й компанії, які сприяли агресії РФ проти України, та ті, за допомогою яких Росія намагалася обходити застосовані проти неї санкції.

Зокрема, у списку є доньки президента РФ Володимира Путіна - Марія Воронцова і Катерина Тихонова та посадові особи національних банків Росії й Білорусі. Також до нього включені підприємства військово-промислового комплексу РФ і компанії, що займалися майнінгом в його інтересах. Крім того, в ньому фігурують дві групи компаній: "Сернія" (яка використовувалась для обходу обмежень та постачання продукції мікроелектроніки для потреб військово-промислового комплексу РФ) і "Царьград" (яка поширює проросійську пропаганду).

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Санкції щодо патріарха Кирила та РПЦ

30 серпня Кабмін схвалив пропозиції міністерства культури та інформаційної політики України щодо запровадження на 10 років санкцій щодо глави Російської православної церкви патріарха Кирила та ще семи представників РПЦ. Вони мають передбачати блокування активів, припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень Україною, призупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборону на участь в приватизації та оренді державного майна, припинення культурних обмінів і співробітництва, анулювання офіційних візитів.

Повний перелік осіб і компаній, щодо яких український уряд ініціює санкції, офіційно не опублікований. За законом, його ще має розглянути Рада національної безпеки і оборони України та ввести в дію своїм указом президент України Володимир Зеленський.

Санкції України щодо Путіна

У червні Зеленський ввів у дію санкції щодо Путіна та російських урядовців. Зокрема, йшлося про речника Кремля Дмитра Пєскова, прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна, міністра оборони Сергія Шойгу, міністра закордонних справ Сергія Лаврова, секретаря Ради безпеки Миколу Патрушева та інших.

Також обмеження застосували щодо 261 топ-посадовців російських вищих навчальних закладів, зокрема ректора Московського державного університету.

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