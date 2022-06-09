Зеленський увів у дію санкції проти Путіна та російських урядовців

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 9 червня, підписав указ, який вводить в дію рішення Ради національної безпеки й оборони (РНБО) про запровадження безстрокових санкцій проти Володимира Путіна і урядовців РФ. Відповідний указ, який розміщено на сайті президента України, набирає чинності з дня його опублікування.

Загалом у санкційному списку опинилося 35 осіб. Окрім Путіна, обмеження введені проти прессекретаря Дмитра Пєскова, голови уряду РФ Михайла Мішустіна, глави МЗС Сергія Лаврова, секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева, першого заступника голови уряду РФ Андрія Бєлоусова, заступників голови уряду РФ, а також низки міністрів, в тому числі міністра оборони Сергія Шойгу.

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Щодо усіх них запровадили заборону в'їзду на територію України, а також йдеться про блокування активів, запобігання виведення капіталів за межі України, участі у приватизації, оренді державного майна, зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань тощо.

Санкції проти російських вишів та ректорів

Також Зеленський підписав ще один указ, яким ввів в дію безстрокові санкції проти 236 російських вищих навчальних закладів та 261 ректора. У список, зокрема, потрапили ректор Московського державного університету імені М. В. Ломоносова Віктор Садовничий, президент Московського державного технічного університету імені М. Е. Баумана Анатолій Олександров, ректор Першого Московського державного медичного університету імені І. М. Сєченова Петро Глибочко. Обмеження проти них передбачають блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, заборону участі у приватизації, заборона придбання у власність земельних ділянок тощо.

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Обмеження проти вишів передбачають припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами.

12 травня Верховна Рада України законодавчо затвердила рішення РНБО про націоналізацію корпоративних прав українських "дочок" російських банків "Сбербанк" і "ВЕБ. РФ" - "Міжнародний резервний банк" і "Промінвестбанк".