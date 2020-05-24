Зеленський: Питання в тому, з яким президентом РФ буде домовлятися Україна

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи онлайн на Українському сніданку в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі в середу, 25 травня, заявив, що після війни обов'язково відбудуться перемовини, проте не обов'язково з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Після військової частини в будь-якому випадку, я впевнений, буде мирний процес, і буде стіл перемовин, і буде точно мир. Питання в тому, з ким Україна буде домовлятись, з яким президентом Росії. І це також залежить від бажання вже діючого президента Росії", - сказав він.

Зеленський вважає, що сьогодні Путін не до кінця усвідомлює, що відбувається, та живе в "інформаційній нереальності", яку навколо нього будувало його оточення десятиліттями. "Коли він буде готовий вийти в реальність, якщо він спроможний щось зрозуміти, то він точно зрозуміє, що треба говорити і закінчувати цю війну, розпочату ним. Тоді, напевно, можна буде спробувати, якщо ще буде не пізно, йти дипломатичним шляхом саме з цією діючою владою", - сказав президент України.

Поки що Зеленський не бачить серйозного ставлення РФ до переговорів. "Я не бачу зацікавленості. Я не бачу предметних речей", - сказав він. Єдиний позитивний момент, за його словами, - що сторони почали говорити щодо розблокування "Азовсталі" та вивезення цивільних людей з Маріуполя.

Читайте також:Зеленський у Давосі: Санкції проти Росії мають бути максимальними

Зеленський: Об'єднаного Заходу сьогодні не існує

Президент України дорікнув Заходу в недостатній впевненості та об'єднаності на тлі війни, розв'язаної Росією проти України: "Ми боролися з питанням закриття неба. Потім, крок за кроком, це питання якось забули. Хтось забув, ми не забули. З неба прилітає щодня. Ми нічого тут не забули. Тут є впевненість в собі у Заходу? Немає ніякої впевненості".

Зеленський додав, що має питання до Європейського Союзу щодо можливого членства України. "Є єдність на європейському континенті щодо майбутнього України? Я не бачу поки що. Чи це справедливо? Ні. Подивіться далі на Фінляндію та Швецію. Росія штовхала Україну в НАТО, а потім війною в Україні штовхнула Фінляндію та Швецію в НАТО. Чи є зараз єдність щодо вступу Фінляндії та Швеції в НАТО? Ні, немає. Так що, є міцний об'єднаний Захід? Ні, немає", - сказав він.

Також український лідер висловив розчарування розрізненою позицією ЄС щодо санкцій: "Ми дійшли до шостого пакету. Ембарго на нафту. Всі кажуть: за цей час Росія заробить 200 мільярдів доларів. За таку суму вони можуть купувати будь-яку зброю. Чи впроваджений шостий пакет? Ні. Чому? Угорщині щось не підходить. Щось з нафтою не те. Якось не так вони бачать світ, якось по-іншому".

При цьому Зеленський заявив, що Україну влаштовує "нейтральна" позиція Китаю, оскільки "це краще, ніж допомагати РФ в будь-якому випадку". "Я не бачу поки що кроків, які Китай робив би проти України. Я, на жаль, не бачу підтримки Китаю" , - сказав він і додав, що, на його думку, на таку позицію могли би вплинути США.

Читайте також: Китай нарощує темпи закупівлі вугілля й нафти в Росії - ЗМІ