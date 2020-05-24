 Зеленський: Питання в тому, з яким президентом РФ буде домовлятися Україна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2022

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Новини

Зеленський: Питання в тому, з яким президентом РФ буде домовлятися Україна

Під час виступу в Давосі президент України заявив, що Володимир Путін не "усвідомлює до кінця, що відбувається", адже його оточення побудувало навколо нього "інформаційну нереальність".

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, Швейцарія

Зеленський під час виступу на відкритті Давоського форуму 23 травня

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи онлайн на Українському сніданку в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі в середу, 25 травня, заявив, що після війни обов'язково відбудуться перемовини, проте не обов'язково з президентом РФ Володимиром Путіним. 

"Після військової частини в будь-якому випадку, я впевнений, буде мирний процес, і буде стіл перемовин, і буде точно мир. Питання в тому, з ким Україна буде домовлятись, з яким президентом Росії. І це також залежить від бажання вже діючого президента Росії", - сказав він.

Зеленський вважає, що сьогодні Путін не до кінця усвідомлює, що відбувається, та живе в "інформаційній нереальності", яку навколо нього будувало його оточення десятиліттями. "Коли він буде готовий вийти в реальність, якщо він спроможний щось зрозуміти, то він точно зрозуміє, що треба говорити і закінчувати цю війну, розпочату ним. Тоді, напевно, можна буде спробувати, якщо ще буде не пізно, йти дипломатичним шляхом саме з цією діючою владою", - сказав президент України.

Поки що Зеленський не бачить серйозного ставлення РФ до переговорів. "Я не бачу зацікавленості. Я не бачу предметних речей", - сказав він. Єдиний позитивний момент, за його словами, - що сторони почали говорити щодо розблокування "Азовсталі" та вивезення цивільних людей з Маріуполя. 

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Зеленський: Об'єднаного Заходу сьогодні не існує

Президент України дорікнув Заходу в недостатній впевненості та об'єднаності на тлі війни, розв'язаної Росією проти України: "Ми боролися з питанням закриття неба. Потім, крок за кроком, це питання якось забули. Хтось забув, ми не забули. З неба прилітає щодня. Ми нічого тут не забули. Тут є впевненість в собі у Заходу? Немає ніякої впевненості".

Зеленський додав, що має питання до Європейського Союзу щодо можливого членства України. "Є єдність на європейському континенті щодо майбутнього України? Я не бачу поки що. Чи це справедливо? Ні. Подивіться далі на Фінляндію та Швецію. Росія штовхала Україну в НАТО, а потім війною в Україні штовхнула Фінляндію та Швецію в НАТО. Чи є зараз єдність щодо вступу Фінляндії та Швеції в НАТО? Ні, немає. Так що, є міцний об'єднаний Захід? Ні, немає", - сказав він.

Також український лідер висловив розчарування розрізненою позицією ЄС щодо санкцій: "Ми дійшли до шостого пакету. Ембарго на нафту. Всі кажуть: за цей час Росія заробить 200 мільярдів доларів. За таку суму вони можуть купувати будь-яку зброю. Чи впроваджений шостий пакет? Ні. Чому? Угорщині щось не підходить. Щось з нафтою не те. Якось не так вони бачать світ, якось по-іншому".

При цьому Зеленський заявив, що Україну влаштовує "нейтральна" позиція Китаю, оскільки "це краще, ніж допомагати РФ в будь-якому випадку". "Я не бачу поки що кроків, які Китай робив би проти України. Я, на жаль, не бачу підтримки Китаю" , - сказав він і додав, що, на його думку, на таку позицію могли би вплинути США.

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