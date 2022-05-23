Зеленський дорікнув Заходу загибеллю українців під час війни

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій першої половини понеділка, 23 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами другої половини понеділка (час київський).

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Росія за час війни випустила по Україні 2275 ракет і завдала понад 3000 авіаударів, повідомив президент України Володимир Зеленський. "Загалом із 24 лютого російська армія завдала по Україні 1474 ракетних удари, застосувавши 2 275 різних ракет. У більшості випадків по цивільних об'єктах. За неповні три місяці було вже понад 3 тисячі авіаударів із російських літаків та гвинтокрилів. Яка ще країна вигадувала такий масштаб ударів?" - заявив Зеленський у відеозверненні.

Зеленський додав, що "щоразу, коли ми говоримо нашим партнерам, що нам потрібна сучасна протиракетна зброя, сучасна бойова авіація, ми даємо не просто формальний запит. Ми говоримо про те, що цей наш запит - це реальні життя багатьох людей, які не загинули б, якби ми отримали усю ту зброю, за якою ми звертаємось".

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Денісова: Олександрівка на Херсонщині перетворилася на Бучу

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила про масові воєнні злочини російської армії на сексуальному підґрунті в селі Олександрівка Херсонської області, пише Інтерфакс-Україна. "У нас наразі Олександрівка перетворилася на Бучу... Там чомусь вони ґвалтують маленьких дітей. Трирічний хлопчик помер, зґвалтований орками… Коли шестимісячну дівчинку ґвалтують чайною ложечкою, або дев'ятимісячну дівчинку ґвалтують свічкою, або однорічний хлопчик, зґвалтований п'ятьма орками, помер. Або дворічні двійнята - вони теж померли", - сказала Денісова на дискусії "Захист прав людини під час війни" у Russia War Crimes House у Давосі під час проведення Всесвітнього економічного форуму.

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Генштаб ЗСУ повідомляє, що на Волинському та Поліському напрямках військові Білорусі виконують завдання з прикриття українсько-білоруського кордону, через що залишається загроза ракетно-бомбових ударів з цієї території. На Сіверському напрямку російська армія посилює оборону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях та завдає ударів по Сумській та Чернігівській областях.

Також, за даними українських військових, російська армія готується до відновлення наступу на Слов'янському напрямку та продовжує намагатись прорвати українську оборону на Донецькому напрямку. Окрім цього, здійснюються обстріли військових та цивільних об'єктів у місті Лиман. На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки артилерії, армія РФ вела штурмові дії, але за повідомлення генштабу ЗСУ, успіху не мала і відступила.

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Німецький Фонд імені Белля визнаний у Росії "небажаною організацією". На думку Генеральної прокуратури РФ, його діяльність "загрожує конституційному ладу та безпеці Російської Федерації". Інформацію про це генпрокуратура направила до мін'юсту для включення до списку іноземних НУО, діяльність яких визнана небажаною в РФ. Фонд оголосив 23 травня про закінчення своєї 30-річної діяльності в Росії, оскільки включення його до списку "небажаних" означає "загрозу кримінального переслідування російських громадян як усередині країни, так і за її межами, якщо вони продовжать співпрацю". "Жорстока загарбницька війна Росії проти України і для останніх, хто сумнівається, зробила очевидним взаємозв'язок між безперервними репресіями всередині країни і нестримною агресією за її межами", - йдеться у заяві організації.

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На Харківщині звільнено 24 населених пункти. Про це повідомив у Facebook головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він не зазначає, чи йдеться про весь період від дня вторгнення російської армії в Україну. У селі Кутузівка, за його словами, близько 170 місцевих жителів понад два місяці жили у підвалі дитячого садочку. Серед них було 40 дітей віком до 12 років.

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Очільник так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив, що українські військові, які були заблоковані на заводі "Азовсталь" нині перебувають на території самопроголошеної республіки, повідомляє "Інтерфакс". За словами Пушиліна, їх "судитиме міжнародний трибунал на території республіки". ЗМІ повідомляють із посиланням на джерела в керівництві сепаратистів, що перше засідання суду відбудеться на території окупованого Росією Маріуполя.

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Понад 20 країн оголосили про надання нових партій допомоги у сфері безпеки для України. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час віртуальної зустрічі контактної групи по України. Серед цих країн є Данія, Греція, Норвегія та Польща. Данія, зокрема, надасть ракетну установку для захисту узбережжя України.

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П'ять підприємств "Укроборонпрому" захоплені російською армією, повідомляє державний концерн у Telegram. За даними "Укроборонпрому" документація щодо персоналу цих об'єктів або повністю знищена, або доступ до неї відсутній. "Укроборонпром" обіцяє запропонувати працівникам захоплених об'єктів роботу на інших підприємствах концерну та виплатити матеріальну допомогу.

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Міністри оборони країни НАТО, низки країн Європи та Азії беруть участь у віртуальному засіданні контактної групи щодо України. До неї приєднались ще кілька країн, які не брали участі у першій зустрічі, яка проходила 26 квітня на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Усього на саміті присутні 44 голови військових відомств, включно з міністром оборони України Олексієм Рєзніковим. Голова Пентагону Ллойд Остін відзначив прогрес у підтримці обороноспроможності України. Він назвав, зокрема, передачу Австралією та Канадою для ЗСУ гаубиць М777 та ракет Brimstone від Великобританії, а також навчання українських військових роботі з сучасною військовою технікою, що проходить у багатьох країнах.

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Через обстріли російських військ 23 травня було пошкоджено магістральний газогін та припинено газопостачання Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє Оператор ГТС України на офіційному сайті. За даними підприємства, наразі пошкоджена ділянка газопроводу локалізована, але ремонт неможливий через бойові дії.

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У окупованому Херсоні запроваджують бівалютну зону - поряд із гривнею в обігу ходитиме російський рубль. Про це у своєму Telegram написав так званий "голова військово-цивільної адміністрації" Володимир Сальдо. За його словами, курс обміну становитиме 2 рублі за одну гривню.

++17.36++

Президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний увійшли до списку 100 найвпливовіших людей планети у 2022 році за версією журналу Time у номінації "Лідери". "В особі президента Зеленського український народ має лідера, достойного його хоробрості та стійкості, - заявив президент США Джо Байден у своєму представленні Зеленського для рейтингу. На думку голови об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі, дії Валерія Залужного дозволили українським збройним силам швидко адаптуватися та проявити ініціативу на полі бою проти росіян.

++17.24++

У Збройних силах Білорусі перевіряють сили реагування. Про це повідомляє пресслужба білоруського міноборони. "Особливістю даного етапу є перевірка озброєнь, військової та спеціальної техніки, яка перебуває на довгостроковому зберіганні у військових частинах бойового та технічного оснащення, - йдеться у повідомленні. За даними білоруського міноборони, у перевірку входить виконання військовою технікою маршів різної тривалості. Також у відомстві наголошують, що призов військовослужбовців не відбуватиметься.

++17.00++

Латвія, Естонія, Литва та Словаччина вимагають конфіскації заморожених у ЄС активів Росії, аби профінансувати відбудову України після завершення війни. Про це повідомляє інформагентство Reuters, посилаючись на відповідного листа від імені чотирьох країн. 3 травня Україна оцінила фінансові потреби для відбудови зруйнованої російськими військами інфраструктури в 600 мільярдів доларів. Однак ця сума постійно зростає, адже війна надалі триває, зазначається в листі, який у вівторок має бути представлено міністрам фінансів країн Євросоюзу.

++16.30++

Українські рятувальники закінчили розбір завалів у селищі Десна на Чернігівщині. "На жаль, під уламками там виявлено 87 жертв. 87 убитих", - заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи з відеозв'язку перед учасниками Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Рано-вранці 17 травня російські літаки випустили по Десні чотири ракети. Дві з них потрапили до будинків.

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Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно підтвердила ще 30 нападів на медичні заклади України. "Станом на 23 травня в Україні підтверджено 248 нападів на заклади охорони здоров'я. Ці напади сталися в період з 24 лютого по 19 травня і призвели до 75 смертей та 59 поранень. Охорона здоров'я ніколи не має бути мішенню", - йдеться у повідомленні місії ВООЗ у Україні у Twitter.

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У Кремлі отримали та розглядають запропонований Італією план мирного врегулювання конфлікту в Україні. Як повідомив агентству "Інтерфакс" заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко, оцінку ініціативи озвучать після вивчення пропозицій. 20 травня, глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо передав ООН план мирного врегулювання військового конфлікту в Україні, що складається з чотирьох пунктів.

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З початку активних бойових дій Росії на території України рятувальники в Харкові розібрали завали на 98 об'єктах, зруйнованих внаслідок обстрілів, завданих російською армією. Було виявлено понад 150 тіл загиблих, врятовано понад 250 людей, розповів у понеділок українським журналістам заступник начальника ГУ ДСНС у Харківській області Анатолій Торяник.