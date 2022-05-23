Зеленський закликав світ діяти превентивно щодо агресорів

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій другої половини 22 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами першої половини понеділка, 23 травня (час київський).

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Вадим Шишимарін у суді

Солом'янський районний суд Києва виніс перший вирок російському воєнному злочинцеві, який під час вторгнення в Україну застрелив 62-річного мешканця Сумщини. Вбивство було скоєно 28 лютого в смт Чупахівка. За скоєний злочин 21-річний російський сержант Вадим Шишимарін отримав довічне ув'язнення, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Суд дійшов висновку, що Шишимарін скоїв убивство з наміром, наказ стріляти в цивільного був незаконним, і обвинувачений, усвідомлюючи це, міг відмовитися його виконувати або не цілитися в жертву. Також суд встановив, що в діях Шишимаріна підтверджено порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством – цивільне населення в умовах воєнних дій не повинне бути об'єктом нападу.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ має діяти превентивно стосовно агресорів. "Статут ООН з усіма підрозділами організації, ОБСЄ, МАГАТЕ, СОТ, багато інших важливих інституцій, але чи достатньо їх, щоб реагувати на те, з чим ми стикнулися? І чи можна зараз обійтися спробою адаптувати ці інституції під сучасні виклики? Точно ні. Потрібно змінювати підхід. Не реагувати, а діяти. І діяти превентивно. І не лише адаптувати під нові реалії те, що маємо, а створювати нові інструменти, нові прецеденти", - сказав Зеленський у понеділок у своєму відеовиступі на Всесвітньому економічний форум у Давосі.

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Президент США Джо Байден звинуватив президента РФ Володимира Путіна у намаганні знищити ідентичність України. "Я переконаний, що Путін прагне знищити ідентичність України. Він не може окупувати її, але він може спробувати знищити її ідентичність", - сказав Байден у понеділок у Токіо під час візиту до Японії, цитує dpa.

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб", який полегшує процедуру конфіскації майна росіян, які перебувають під санкціями. "Процедура виявлення та конфіскації активів підсанкційних осіб, які у той чи інший спосіб підтримують агресію окупантів проти України, дозволить швидко та ефективно поповнювати український бюджет за рахунок ворогів. Закон передбачає чітку інструкцію для органів, відповідальних за цей процес", - наводить слова глави держави Офiс президента України.

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Американська мережа із продажу джинсового одягу Levi Strauss & Co залишає російський ринок після 29 років роботи, повідомляє "Коммерсант". Джерела видання розповіли, що компанія вже припинила постачання нових товарів і зараз шукає покупців на свій роздрібний бізнес у Росії. У березні головний офіс Levi's заявляв, що через війну в Україні зупиняє комерційну діяльність та будь-які інвестиції у Росії.

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Російські війська завдали двох ракетних ударів по місту Коростень, повідомив голова Житомирської військової обласної адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко. За його словами, внаслідок нічних обстрілів ніхто не постраждав. Пошкоджено залізничну інфраструктуру.

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Президент США Джо Байден заявив у понеділок, що Росія "мусить заплатити довгострокову ціну" за своє "варварство в Україні" шляхом санкцій, запроваджених проти Москви Сполученими Штатами та їхніми союзниками. За словами Байдена, "якщо санкції не будуть продовжувати, то який сигнал це посилає Китаю щодо спроби силового захоплення Тайваню?".

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За даними генерального штабу Збройних сил України, російська армія вже втратила близько 29200 солдатів у війни проти України. Крім того, ЗСУ знищили 1293 російських танків, 3166 броньовану машину, 604 артилерійських систем, 201 реактивну систему залпового вогню, 93 засоби протиповітряної оборони, 204 літаки та 170 гелікоптерів, йдеться у повідомленні ГШ ЗСУ, опублікованому у Facebook у понеділок. Також у зведенні сказано, що російські війська втратили 476 безпілотників, 13 кораблів, 2206 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 43 одиниці спеціальної техніки.

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За перші три місяці вторгнення в Україну Росія, вірогідно, понесла таку ж кількість загиблих, як і Радянський Союз за часи дев'ятирічної війни в Афганістані, повідомляє зранку у понеділок британська військова розвідка. Поєднання поганої тактики дій, обмеженого прикриття з повітря, відсутності гнучкості командування, що сприяє невдачам і повторенню помилок, призвело до такого високого рівня втрат, який продовжує зростати під час наступу на Донбасі, вважає британська розвідка. Також у відомстві припускають, що в російському суспільстві наростатиме невдоволення війною через збільшення кількості втрат у ній.

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У Сєвєродонецьку внаслідок наступу російських військ пошкоджено п'ять багатоповерхових житлових будинків, поранено одну людину, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай у Telegram-каналі в понеділок. Водночас, за його словами, під час наступу на місто противник вів бойові дії поблизу Пурдівки та Олександрівки, а також штурмував Тошківку. 22 травня сили оборони відбили 11 ворожих атак ворога, знищили, зокрема, шість танків, десять одиниць бойової броньованої техніки та ворожий літак Су-25.

У Бундестазі різко критикують Шольца

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Депутат Бундестагу ФРН Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter), який є заступником голови парламентської контрольної комісії за діяльність німецьких спецслужб, різко розкритикував німецького канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) за нерішучість у питанні надання військової допомоги Україні. "Боюся, канцлер не хоче, щоб Україна виграла цю війну. Виграла у тому сенсі, щоб російські солдати були витіснені з країни", - заявив він. Також, на його думку, Шольц "тягне час". За його словами, чим довше триватиме ця війна, а німці не постачатимуть зброї, тим важчою буде ситуація для України, тим голосніше лунатимуть заклики до перемир'я, тобто до заморожування успіху Росії.

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Сім країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) закликали Росію вивести з України усі свої війська, повідомляє Reuters. На засіданні міністрів торгівлі АТЕС, що проходило в Бангкоку, представники США, Канади, Австралії, Японії, Нової Зеландії, Республіки Корея і Чилі підписали спільну заяву, в якій, зокрема, йдеться: "Підтверджуючи важливість заснованого на правилах міжнародного порядку, що підтримує відкритий, динамічний, стійкий і мирний Тихоокеанський регіон, ми наполегливо закликаємо Росію негайно утриматися від застосування сили та повністю та беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України". Раніше міністри зі США, Канади, Японії, Австралії та Нової Зеландії вийшли із зали, коли під час засідання виступав російський міністр економічного розвитку Максим Решетніков.

++07.47++

На Донецькому напрямку армія РФ не полишає спроб прорвати оборону українських військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області, йдеться у ранковому зверненні Генерального штабу збройних сил України у понеділок. Російські військові збільшили інтенсивність застосування авіації з метою знищення критичної інфраструктури населених пунктів у зоні ведення активних бойових дій. Силами ЗСУ відбито атаки в районі села Довгеньке на Харківщині. Армія РФ там посилює поліцейсько-адміністративний режим, підрозділи встановлюють блокпости та фортифікаційні споруди на під'їзних шляхах та безпосередньо поряд з населеними пунктами Великий Бурлук, Капітолівка, Михайлівка, Левківка, Забавне та Куп'янськ, наголосили у генштабі ЗСУ.

Також у повідомленні вказується, що на Луганщині росіяни зосередились на захопленні Сєвєродонецька. Успіхів на Бахмутському напрямку - не мають. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках відзначається зниження інтенсивності ведення бойових дій. Армія РФ продовжує обстріли цивільної інфраструктури. За результатами втрат в ході бойових дій росіяни змушені знімати зі зберігання танки Т-62 для комплектування резервних батальйонних тактичних груп, що формуються для відправки в Україну. За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках силами ЗСУ відбито 11 атак.

++07.30++

Міністр юстиції та захисту прав споживачів Німеччини Марко Бушманн (Marco Buschmann) стурбований долею військовополонених із Маріуполя. "Масові порушення Росією міжнародного права є неприйнятними", - наводить видання Rheinische Post слова політика.

У свою чергу експерт Християнсько-демократичного союзу із зовнішньої політики Міхаель Ґалер (Michael Gahler) не виключив проведення показових судових процесів. Однак Росія не має права поводитися з маріупольськими військовополоненими інакше, ніж з іншими українськими військовополоненими, наголосив він.

++06.18++

Нова Зеландія направить 30 військовослужбовців збройних сил для вишколу українських солдатів та офіцерів, пише видання The New Zealand Herald із посиланням на заяву прем'єр-міністерки країни Джасінди Ардерн. Новозеландські військові будуть дислоковані у Сполученому Королівстві та допоможуть опанувати артилерійську установку L118. Веллінгтон відповів на вторгнення Росії до сусідньої країни не лише засудженням дій Москви, а й практичною підтримкою Києва, зазначила Ардерн.

++05.36++

Євросоюз має перебрати на себе більше відповідальності за власну безпеку, вважає верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель. Вторгнення Росії в Україну стало "тектонічним зрушенням" європейського безпекового пласта, зазначив він у своєму блозі. На думку Борреля, ЄС потребує сучасних спільних збройних сил. Глава європейської дипломатії послався на схвалену в березні першу в історії загальну стратегію ЄС у галузі безпеки та оборони під назвою "Стратегічний компас". Крім того, Боррель закликав координувати процес нарощування видатків на оборону.

++05.10++

Фрідріх Мерц в Ірпені, травень 2022 року

Голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) знову розкритикував нерішучість німецького уряду в питанні надання військової допомоги Україні. Досі Німеччина не поставила Києву жодних важких озброєнь, дорікнув політик в ефірі передачі Berlin Direkt телеканалу ZDF. На думку Мерца, російським військам уже давно вдалося б взяти Київ, якби інші країни поводилися у питанні постачання зброї подібно до Німеччини.

++04.19++

Президент Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде закликав створити план Маршалла задля відбудови України. "Ми вже маємо працювати над відбудовою принаймні на територіях, що перебувають під контролем України", - сказав Бренде в інтерв'ю виданню Süddeutsche Zeitung. Йдеться про інфраструктуру, електромережу, школи, дороги і мости, пояснив він. "Нам потрібний план Маршалла для України", - переконаний політик.

Бренде сказав, що він наполягатиме на необхідності ухвалення такого плану на щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму у Давосі, що розпочнеться у понеділок. "Для цього ми також зберемо керівників корпорацій", - додав Бренде. Приватний сектор також має відіграти важливу роль у відбудові України, впевнений він. На чотириденній зустрічі у швейцарських Альпах майже 2500 учасників, які представляють політику, бізнес-кола та суспільство, обговорять розв'язання головних міжнародних проблем.

++03.04++

Один із найновітніших кораблів чорноморського флоту РФ "Адмірал Макаров" вирушив з Севастополя на території анексованого Криму з метою посилити групу з семи великих десантних кораблів та двох ракетних. Такі дані наводить Оперативне командування "Південь". У ОК застерігають, що через це зростає ймовірність ракетних ударів військами РФ по українській території.

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Американський Інститут вивчення війни (ISW) опублікував чергове зведення про стан справ на фронті. За даними дослідників, підтвердженими українськими джерелами, російські війська забезпечили локальне просування на північ і захід від Попасної. Як вважають експерти, сили РФ прагнуть просунутися далі на захід убік Бахмута і на північ, щоб підтримати оточення Сєвєродонецька, але ймовірність їхнього швидкого просування залишається низькою.

Російські сили, швидше за все, спробують утримати позиції на захід від річки Сіверський Донець, щоб протистояти атакам українських військ (замість відступу за річку) з метою запобігання подальшому просуванню ЗСУ, що загрожує російським комунікаційним лініям в Ізюмі, йдеться у зведенні.

Крім того, на околицях Маріуполя продовжують діяти "фільтраційні табори" РФ. Згідно з припущеннями експертів ISW, зараз російські війська готуються відновити наступальні дії на південному напрямку.

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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон обговорив із президентом України Володимиром Зеленським проблему блокади Росією українського Одеського морського порту. Джонсон також заявив про рішення Великобританії подвоїти зусилля щодо забезпечення населення України життєво важливими продуктами харчування та гуманітарною допомогою. Про це йдеться у заяві, поширеній канцелярією британського прем'єра. Крім того, Великобританія добиватиметься можливості для експорту зерна, що знаходиться в Україні, та інших продовольчих продуктів, зазначається в повідомленні.

Володимир Зеленський згадав про розмову з Борисом Джонсоном у своєму традиційному відеозверненні до співгромадян. "Ввечері говорив із прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Розказав Борису про нашу зустріч, про переговори, про ситуацію на полі бою. Шукаємо, як збільшити обсяг нашого експорту, передусім, агропродукції. А також обсяг імпорту пального в Україну", - наголосив глава української держави.

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що нинішній рівень українсько-польських відносин є історичним досягненням. Про це Зеленський сказав у своєму традиційному відеозверненні. "Радий зазначити, що українсько-польські відносини нарешті - на абсолютно чистій і щирій основі, без будь-яких чвар і старої конфліктної спадщини. Це досягнення, історичне досягнення наших народів. І я бажаю, щоб братерство між українцями та поляками зберігалося завжди. (…)Щоб наша єдність, єдність українців і поляків, була сталою величиною, яку нікому не порушити", - наголосив Зеленський.

На тлі цього глава української держави вказав на підготовку законопроєкту, що буде дзеркальним відповідником ухваленого в Польщі закону для українців, згідно з яким українці, котрі рятуються від війни, отримують у Польщі ті самі можливості, що й поляки. "І це буде правильний жест - ухвалити такий закон в Україні. Хай буде так, що громадянам Польщі ніколи не доведеться таким законом користуватись. Але давайте продемонструємо нашу вдячність і нашу повагу", - пояснив президент.

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Крім того, Зеленський згадав, що він підписав указ про запровадження нової відзнаки України "місто-рятівник" як знак подяки тим містам партнерських держав, що найбільше допомогли. Першим таким містом став польський Жешув. "Цілком справедливо", - прокоментував своє рішення глава держави.

Ще одним аспектом у покращенні відносин з Польщею Зеленський назвав запровадження з Польщею спільного митного контролю. "Це значно пришвидшить проходження процедур на кордоні, прибере більшість корупційних ризиків, але також це і початок нашої інтеграції у спільний митний простір Євросоюзу. Тобто справді історичний процес", - зазначив Зеленський.

Потрібно "прибрати тиск минувшини" з відносин України з усіма сусідами

Говорячи про відносини України з сусідніми державами, Зеленський визнав за потрібне "прибрати тиск минувшини" в відносинах з сусідами. "Ми маємо вирішувати суперечки і прибрати тиск минувшини з наших сучасних відносин з усіма сусідами України, які нас поважають і які не є окупантами нашої держави", - визнав глава української держави.

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