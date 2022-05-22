Зеленський: Єдність України і Польщі не порушать ні агенти, ні журі Євробачення

Президент Польщі Анджей Дуда перебуває в неділю, 22 травня, з візитом у Києві. Він став першим главою іноземної держави, який від початку війни, розв'язаної Росією проти України, виступив у Верховній Раді. Разом із ним у парламенті виступив і президент України Володимир Зеленський.

Зеленський: Росія зміцнила єдність України та Польщі

Зеленський у виступі зазначив, що російські ракети знищили не лише низку українських об'єктів, а й "сховище минулих суперечностей між Україною і Польщею".

"В один день стало ясно, що всі ці суперечності не мають сили, коли є сила такої загрози. Загрози виживанню наших народів. Єдність наших народів має залишитись сталою величиною. Ні тепер, ні у майбутньому, ніхто не має права порушити цю єдність. Ні наші політики, ні ворожі агенти, ні навіть члені журі на Євробаченні. Український і польський народи поставили один одному 12 балів сьогодні і назавжди", - сказав він.

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Нова угода про добросусідство між Україною та Польщею

Дуда та Зеленський (архівне фото)

Зеленський наголосив, що між Україною та Польщею не має бути кордонів чи бар'єрів. "Ми дійшли згоди найближчим часом втілити це у відповідній двосторонній угоді. Спершу щодо спільного прикордонно-митного контролю, а згодом і єдиного умовного кордону, коли Україна буде членом Європейського Союзу", - сказав він.

Дуда у своєму виступі деталізував, що йдеться про підписання нової угоди про добросусідство між Україною та Польщею. В цьому контексті Дуда сказав, що російська агресія виявила, що мережа автомобільних, залізничних та інфраструктурних сполучень між Україною і Польщею є недостатньою.

Польща допоможе Україні в русі до членства в ЄС

Дуда також заявив, що "не заспокоїться, поки Україна не стане повноправним членом Європейського Союзу".

Зеленський подякував польському президенту за готовність здійснити разом із президенткою Словаччини Зузанною Чапутовою візити до європейських столиць для лобіювання питання членства України в ЄС серед "країн-скептиків". "Насправді, вони не скептики, а майбутні оптимісти. Саме так бачу наше спільне завдання на цьому напрямку", - сказав він.

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Особливий правовий статус громадян Польщі в Україні

Зеленський під час виступу подякував польському Сейму за нещодавно прийнятий закон про допомогу громадянам України: "Це безпрецедентне рішення, за яким наші громадяни, які вимушено переїхали до Польщі через російську агресію, отримають майже такі ж права і можливості, як і громадяни Польщі. Легальне проживання, працевлаштування, навчання, медичну опіку і соціальні гарантії".

Український президент наголосив, що цей крок не залишиться одностороннім: "Ближчим часом я подам до Верховної Ради України аналогічний, дзеркальний проєкт". Представниця Зеленського у Конституційному суді, народна депутатка від провладної партії "Слуга народу" Ольга Совгиря повідомила, що йдеться про законопроєкт про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні.