Словаччина та Польща вимагають для України кандидатства у ЄС

Словаччина та Польща мають намір працювати над тим, щоб Україна якнайшвидше отримала статус кандидата в члени Євросоюзу, заявили президент Словаччини Зузана Чапутова та її польський колега Анджей Дуда у середу, 11 травня, у Братиславі.

"Для майбутнього Європи та світу у Європі важливо, щоб ми говорили про подальший статус України", - сказала Чапутова. За її словами, це "не означає автоматично повноправного членства", але Словаччина, додала Капутова, розглядає надання Україні статусу кандидата як "природний жест" у тій непростій ситуації, в якій опинилася країна.

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Чапутова та Дуда зазначили, що в рамках двосторонньої співпраці між їхніми країнами укладено угоду, за якою Польща контролюватиме повітряний простір Словаччини, щоб Братислава могла передати Україні винищувачі МіГ-29.

Україна прагне до Євросоюзу

Заявку на вступ до Євросоюзу Україна подала 28 лютого 2022 року. Першу частину опитувальника, який має заповнити кожна країна, яка претендує на статус члена ЄС, президент України Володимир Зеленський передав владі Євросоюзу 18 квітня. Про заповнення другої частини опитувальника Україна повідомила 9 травня.

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Тепер Єврокомісія має підготувати свій висновок на підставі отриманих відповідей. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) пообіцяла зробити це у червні. Якщо Брюссель рекомендуватиме 27 державам-членам спільноти надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС і всі країни погодяться, то можуть розпочатися переговори щодо вступу України до ЄС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Financial Times 10 травня сказав, що Україна розраховує набути статусу кандидата на вступ до Євросоюзу вже в червні.