Дуда: Росія зруйнувала Україну, і вона має за це заплатити

Президент Польщі Анджей Дуда виступив у Верховній Раді з промовою. Він став першим світовим лідером, який особисто виступив у парламенті України з моменту початку повномасштабного російського вторгнення. Дуда підкреслив невідворотність вступу України до ЄС та притягнення Росії до відповідальності за війну.

"Україна має бути відбудована насамперед за кошти агресора, такі вимоги історичної справедливості. За кошти РФ, яка напала на Україну, яка нищить будинки, нищить українську промисловість, краде українське збіжжя, вбиває людей", - наголосив польський президент.



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Росія має за це заплатити

Дуда також заявив, що Україна має бути відбудована коштом заморожених російських валютних резервів у європейських банках. "А вони величезні", - підкреслив він.

"Це Росія зруйнувала Україну, і це Росія має за це заплатити. Я не маю жодних сумнівів. І я вірю, що ніхто чесний у світі таких сумнівів не має. Ясною справою є, хто агресор, а на кого напали й чию землю нищать", - сказав Анджей Дуда.

Також президент Польщі у стінах Ради згадав футбольний чемпіонат "Євро-2012", який Польща та Україна приймали разом і висловив сподівання, що ці країни ще реалізуватимуть "величезні європейські та світові проєкти".





Жодних переговорів за спиною України

Також Президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що не може бути жодних переговорів за спиною України й жодних поступок Росії.

"На жаль, в Європі останнім часом з'являлися голоси, які закликають, щоб Україна поступилася вимогам Путіна. Я хочу сказати чітко: тільки Україна має право вирішувати своє майбутнє, тільки Україна повинна сама за себе вирішувати", - сказав польський президент.

За словами Дуди, світ має вимагати від РФ припинити війну. "Світ, міжнародне співтовариство повинні вимагати від Росії закінчити агресію і повністю залишити територію України, припинити топтати міжнародне право", - зазначив польський президент. - Не може бути жодних переговорів і ухвалення рішень за спиною України. Нічого про вас без вас. Абсолютно! Це залізний принцип! Його треба дотримуватися".