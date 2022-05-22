Африканський Союз планує провести переговори з Києвом та Москвою

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій першої половини 22 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами другої половини неділі, 22 травня (час київський).

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Держсекретар Франції у справах Європи Клеман Бон заявив, що на вступ України до ЄС піде "15 чи 20 років".

"Ми маємо бути чесними. Якщо ви говорите, що Україна збирається вступити до ЄС через шість місяців, рік чи два, ви брешете, - сказав Клеман Бон під час інтерв'ю для Radio J. Можливо, це відбудеться через 15 чи 20 років, це забере багато часу".

++21.00++

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання польському місту Жешув звання "Місто-рятівник". Спеціальне звання було запроваджено президентом для міст-партнерів України, які допомагають нині українським біженцям.

++20.32++

Президент Сенегалу Макі Салл має намір найближчими тижнями провести переговори в Москві та Києві як голова Африканського союзу (АС). Після зустрічі в Дакарі з канцлером ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz) Салл підкреслив, що АС прагне припинення вогню і в той же час сподівається на допомогу у боротьбі з високими цінами на енергоносії та продовольство. Щодо того, що його країна утрималася на Генасамблеї ООН при голосуванні про засудження російського нападу на Україну, він сказав: "Ми однозначно не хочемо бути втягнутими в цей конфлікт, ми хочемо миру. Ми засуджуємо вторгнення та працюємо над деескалацією".

++20.12++

Омбудсменка України Людмила Денісова повідомляє у Facebook, що у захопленому російськими військами Маріуполі планують повністю русифікувати освітній процес. За словами Денісової, у місцевих школах викладатимуть усього три навчальні дисципліни у рамках "адаптації" до переходу на програми РФ: російську мову та літературу; історію Росії й математику. Незгодним погрожують наслідками - від "фільтраційних таборів" до обмеження гуманітарної допомоги, пише омбудсменка.

++19.45++

Президент України Володимир Зеленський прокоментував петицію щодо дозволу чоловікам виїжджати з України під час воєнного стану, яка набрала 25 тисяч підписів. Він зробив це в рамках спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

"Ви знаєте, я, напевно, не до кінця розумію, до кого ця петиція - до мене, а може, ця петиція повинна адресуватися до батьків тих воїнів, яких втратили через те, що вони захистили ціною свого життя Україну, ту чи іншу область, той чи інший регіон, те чи інше місто, - цитує Зеленського Укрінформ. - Сьогодні від 50 до 100 людей можуть гинути на найскладнішому напрямку сходу нашої держави, вони захищають нашу державу й нашу незалежність".

++19.20++

Радник президента США із нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що логістика постачання військової допомоги з США влаштована так, що її неможливо перервати, якщо простежити та атакувати окремі партії зброї. "У нас є те, що ми вважаємо різноманітним та стійким ланцюгом постачання цієї зброї до України. Тому навіть якщо виникнуть обставини, за яких росіяни зможуть націлитись та вразити якийсь вантаж на землі в Україні, зі стратегічної точки зору це не призведе до принципового зриву військової допомоги, яку ми надаємо", - сказав він.

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++18.30++

Головне управління розвідки міноборони України повідомляє, що у Білорусі фіксують випадки добровільного підписання контрактів з різними російськими ПВК, тоді як загалом участь у війні проти України серед білоруських військових непопулярна. За даними ГУР, у кількох населених пунктах Білорусі пройшли похорони військових, які уклали контракти з приватними компаніями. Зокрема, у місті Мар'їна Горка Мінської області (базується 5 окрема бригада спеціального призначення) та в Осиповичах Могилівської області (базується 51 змішана артилерійська група).

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++17.57++

Верховна Рада підтримала обмеження обігу в Україні ліків з РФ і Білорусі. Зокрема, українському міністерству охорони здоров'я дозволили відмовляти в реєстрації лікарського засобу, якщо хоча б один його компонент або етап виробництва здійснювався на заводах на території цих двох країн.

За відповідний закон проголосували 299 нардепів. "Ухвалення законопроєкту є прикладом санкційної політики для наших країн-партнерів і міжнародних фармацевтичних компаній. Вони повинні розуміти, що всі без винятку товари, вироблені в Росії, не повинні потрапляти в країни демократичного світу", - зазначав раніше профільний комітет, передає "Інтерфакс-Україна".

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Ракетний удар по Дніпропетровщині

++17.35++

Російські військові завдали ракетного удару по Павлоградському району Дніпропетровської області. Ракета впала в річку, повідомив в Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "У нас "приліт" у Павлоградському районі. Ракета влучила у річку Самара", - написав він. За словами Резніченка, постраждалих немає.

++17.00++

Верховна Рада 22 травня ухвалила закон про вихід з угоди про співпрацю держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (СНД) щодо боротьби з незаконною міграцією. Окрім того народні депутати підтримали вихід України з угоди про "увічнення пам'яті про мужність і героїзм народів держав-учасниць СНД у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років". Відповідно до цієї угоди, підписанти зобов'язувалися охороняти військові пам'ятники, присвячені Другій світовій війні.

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++16.21++

Сили протиповітряної оборони збили над Фастівським районом Київщини російську ракету. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація в Telegram. За попередньою інформацією жертв та руйнацій немає. Місцевих жителів закликають залишатися в укриттях під час повітряних тривог.

Дуда: Росія зруйнувала Україну, і вона має за це заплатити

++15.55++

Президент Польщі Анджей Дуда виступив у Верховній Раді з промовою. Він став першим світовим лідером, який особисто виступив у парламенті України з моменту початку повномасштабного російського вторгнення. Дуда підкреслив невідворотність вступу України до ЄС та притягнення Росії до відповідальності за війну.

Анджей Дуда в українському парламенті

"Україна має бути відбудована насамперед за кошти агресора, такі вимоги історичної справедливості. За кошти РФ, яка напала на Україну, яка нищить будинки, нищить українську промисловість, краде українське збіжжя, вбиває людей", - наголосив польський президент.

Дуда також заявив, що Україна має бути відбудована коштом заморожених російських валютних резервів у європейських банках. "А вони величезні", - підкреслив він.

"Це Росія зруйнувала Україну, і це Росія має за це заплатити. Я не маю жодних сумнівів. І я вірю, що ніхто чесний у світі таких сумнівів не має. Ясною справою є, хто агресор, а на кого напали і чию землю нищать", - сказав Анджей Дуда наприкінці виступу.

Також президент Польщі у стінах Ради згадав футбольний чемпіонат "Євро-2012", який Польща та Україна приймали разом і висловив сподівання, що ці країни ще реалізуватимуть "величезні європейські та світові проєкти".

++15.29++

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner) заявив у інтерв'ю Financial Times, що Німеччина "відкрита" для ідеї використати заморожені на Заході російські валютні резерви для покриття витрат на відновлення України. Однак, за його словами, "все ще необхідно розв'язати юридичні питання та наслідки для міжнародного порядку".

Лінднер також сказав, що він був проти захоплення приватних активів російських олігархів. "Країни, що були засновані на верховенстві закону, гарантують приватну власність", сказав Лінднер FT. На його думку, треба запевнити приватних осіб "робити свій внесок у відшкодування втрат Україні на добровільних засадах".

++15.00++

Верховна Рада України продовжила воєнний стан на три місяці - до 23 серпня. За ухвалення законопроєкту №7389 у неділю, 22 травня, проголосували 315 депутатів.

Також до 23 серпня народні депутати продовжили термін загальної мобілізації. Це рішення підтримали 300 парламентарів.

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