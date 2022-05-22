 Африканський Союз планує провести переговори з Києвом та Москвою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2022

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Новини

Африканський Союз планує провести переговори з Києвом та Москвою

88-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 22 травня.

Канцлер ФРН Олаф Шольц та президент Сенегалу Макі Салл

Канцлер ФРН Олаф Шольц та президент Сенегалу Макі Салл

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій першої половини 22 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами другої половини неділі, 22 травня (час київський).

++21.38++

Держсекретар Франції у справах Європи Клеман Бон заявив, що на вступ України до ЄС піде "15 чи 20 років".

"Ми маємо бути чесними. Якщо ви говорите, що Україна збирається вступити до ЄС через шість місяців, рік чи два, ви брешете, - сказав Клеман Бон під час інтерв'ю для Radio J. Можливо, це відбудеться через 15 чи 20 років, це забере багато часу".

++21.00++

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання польському місту Жешув звання "Місто-рятівник". Спеціальне звання було запроваджено президентом для міст-партнерів України, які допомагають нині українським біженцям.

++20.32++

Президент Сенегалу Макі Салл має намір найближчими тижнями провести переговори в Москві та Києві як голова Африканського союзу (АС). Після зустрічі в Дакарі з канцлером ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz) Салл підкреслив, що АС прагне припинення вогню і в той же час сподівається на допомогу у боротьбі з високими цінами на енергоносії та продовольство. Щодо того, що його країна утрималася на Генасамблеї ООН при голосуванні про засудження російського нападу на Україну, він сказав: "Ми однозначно не хочемо бути втягнутими в цей конфлікт, ми хочемо миру. Ми засуджуємо вторгнення та працюємо над деескалацією". 

++20.12++

Омбудсменка України Людмила Денісова повідомляє у Facebook, що у захопленому російськими військами Маріуполі планують повністю русифікувати освітній процес. За словами Денісової, у місцевих школах викладатимуть усього три навчальні дисципліни у рамках "адаптації" до переходу на програми РФ: російську мову та літературу; історію Росії й математику. Незгодним погрожують наслідками - від "фільтраційних таборів" до обмеження гуманітарної допомоги, пише омбудсменка.

++19.45++

Президент України Володимир Зеленський прокоментував петицію щодо дозволу чоловікам виїжджати з України під час воєнного стану, яка набрала 25 тисяч підписів. Він зробив це в рамках спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

"Ви знаєте, я, напевно, не до кінця розумію, до кого ця петиція - до мене, а може, ця петиція повинна адресуватися до батьків тих воїнів, яких втратили через те, що вони захистили ціною свого життя Україну, ту чи іншу область, той чи інший регіон, те чи інше місто, - цитує Зеленського Укрінформ. - Сьогодні від 50 до 100 людей можуть гинути на найскладнішому напрямку сходу нашої держави, вони захищають нашу державу й нашу незалежність".

++19.20++

Радник президента США із нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що логістика постачання військової допомоги з США влаштована так, що її неможливо перервати, якщо простежити та атакувати окремі партії зброї. "У нас є те, що ми вважаємо різноманітним та стійким ланцюгом постачання цієї зброї до України. Тому навіть якщо виникнуть обставини, за яких росіяни зможуть націлитись та вразити якийсь вантаж на землі в Україні, зі стратегічної точки зору це не призведе до принципового зриву військової допомоги, яку ми надаємо", - сказав він.

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++18.30++

Головне управління розвідки міноборони України повідомляє, що у Білорусі фіксують випадки добровільного підписання контрактів з різними російськими ПВК, тоді як загалом участь у війні проти України серед білоруських військових непопулярна. За даними ГУР, у кількох населених пунктах Білорусі пройшли похорони військових, які уклали контракти з приватними компаніями. Зокрема, у місті Мар'їна Горка Мінської області (базується 5 окрема бригада спеціального призначення) та в Осиповичах Могилівської області (базується 51 змішана артилерійська група).

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++17.57++

Верховна Рада підтримала обмеження обігу в Україні ліків з РФ і Білорусі. Зокрема, українському міністерству охорони здоров'я дозволили відмовляти в реєстрації лікарського засобу, якщо хоча б один його компонент або етап виробництва здійснювався на заводах на території цих двох країн.

За відповідний закон проголосували 299 нардепів. "Ухвалення законопроєкту є прикладом санкційної політики для наших країн-партнерів і міжнародних фармацевтичних компаній. Вони повинні розуміти, що всі без винятку товари, вироблені в Росії, не повинні потрапляти в країни демократичного світу", - зазначав раніше профільний комітет, передає "Інтерфакс-Україна".

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Ракетний удар по Дніпропетровщині

++17.35++

Російські військові завдали ракетного удару по Павлоградському району Дніпропетровської області. Ракета впала в річку, повідомив в Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "У нас "приліт" у Павлоградському районі. Ракета влучила у річку Самара", - написав він. За словами Резніченка, постраждалих немає.

++17.00++

Верховна Рада 22 травня ухвалила закон про вихід з угоди про співпрацю держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (СНД) щодо боротьби з незаконною міграцією. Окрім того народні депутати підтримали вихід України з угоди про "увічнення пам'яті про мужність і героїзм народів держав-учасниць СНД у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років". Відповідно до цієї угоди, підписанти зобов'язувалися охороняти військові пам'ятники, присвячені Другій світовій війні.

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++16.21++

Сили протиповітряної оборони збили над Фастівським районом Київщини російську ракету. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація в  Telegram. За попередньою інформацією жертв та руйнацій немає. Місцевих жителів закликають залишатися в укриттях під час повітряних тривог.

Дуда: Росія зруйнувала Україну, і вона має за це заплатити

++15.55++

Президент Польщі Анджей Дуда виступив у Верховній Раді з промовою. Він став першим світовим лідером, який особисто виступив у парламенті України з моменту початку повномасштабного російського вторгнення. Дуда підкреслив невідворотність вступу України до ЄС та притягнення Росії до відповідальності за війну. 

Анджей Дуда в українському парламенті

Анджей Дуда в українському парламенті

"Україна має бути відбудована насамперед за кошти агресора, такі вимоги історичної справедливості. За кошти РФ, яка напала на Україну, яка нищить будинки, нищить українську промисловість, краде українське збіжжя, вбиває людей", - наголосив польський президент.

Дуда також заявив, що Україна має бути відбудована коштом заморожених російських валютних резервів у європейських банках. "А вони величезні", - підкреслив він.

"Це Росія зруйнувала Україну, і це Росія має за це заплатити. Я не маю жодних сумнівів. І я вірю, що ніхто чесний у світі таких сумнівів не має. Ясною справою є, хто агресор, а на кого напали і чию землю нищать", - сказав Анджей Дуда наприкінці виступу.

Також президент Польщі у стінах Ради згадав футбольний чемпіонат "Євро-2012", який Польща та Україна приймали разом і висловив сподівання, що ці країни ще реалізуватимуть "величезні європейські та світові проєкти".

++15.29++

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner) заявив у інтерв'ю Financial Times, що Німеччина "відкрита" для ідеї використати заморожені на Заході російські валютні резерви для покриття витрат на відновлення України. Однак, за його словами, "все ще необхідно розв'язати юридичні питання та наслідки для міжнародного порядку".

Лінднер також сказав, що він був проти захоплення приватних активів російських олігархів. "Країни, що були засновані на верховенстві закону, гарантують приватну власність", сказав Лінднер FT. На його думку, треба запевнити приватних осіб "робити свій внесок у відшкодування втрат Україні на добровільних засадах".

++15.00++

Верховна Рада України продовжила воєнний стан на три місяці - до 23 серпня. За ухвалення законопроєкту №7389 у неділю, 22 травня, проголосували 315 депутатів.

Також до 23 серпня народні депутати продовжили термін загальної мобілізації. Це рішення підтримали 300 парламентарів.

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  • Літак із військовою допомогою Україні на аеродромі в польському місті Жешув

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Черговий літак із військовою допомогою Україні

    Від початку вторгнення Росії в Україну постачання озброєнь Києву здійснили вже понад два десятки держав - від Австралії до США. І йдеться не тільки про амуніцію, стрілецьку та нелетальну зброю, а й про важкі системи та бронетехніку. DW - про деякі з них.

  • Буксирована гаубиця М777

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Буксирована гаубиця М777

    Розроблену у Великобританії гаубицю калібру 155 міліметрів було взято на озброєння у 2005 році, а її перше бойове застосування відбулося у війні в Афганістані. Може стріляти керованими снарядами, ефективна дальність стрільби сягає 40 кілометрів. В інтенсивному режимі може зробити до п'яти пострілів за хвилину. Вперше про постачання М777 Україні було оголошено 13 квітня.

  • Танк Т-72 чеської армії

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Танки Т-72

    Наймасовіший танк другого покоління було взято на озброєння в Радянському Союзі у 1973 році. Лише в СРСР та Росії було вироблено понад 30 тисяч цих танків. Різні їхні модифікації випускалися у Югославії, Польщі, Чехословаччині, Індії. Досі використовується арміями чотирьох десятків держав. Від початку війни Україна отримала від Польщі, Словенії та Чехії близько 300 танків Т-72.

  • Реактивна система залпового вогню БМ-21

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Реактивна система залпового вогню БМ-21

    Взята на озброєння в СРСР у 1963 році й використовується досі. Залп - 40 снарядів, найбільша дальність стрільби - 42 кілометри. РСЗВ стоїть на озброєнні кількох десятків країн Європи, Азії, Африки та Латинської Америки. У квітні 2022 року стало відомо про те, що Польща передала Україні 20 таких систем.

  • Зенітно-ракетний комплекс С-300 Росії в Сирії

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Зенітно-ракетний комплекс С-300

    Поставлений на бойове чергування в СРСР 1979 року зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) С-300 здатний вражати балістичні та аеродинамічні цілі на різних висотах та на дальності до 200 кілометрів. Призначений для захисту великих промислових та адміністративних об'єктів, військових баз та пунктів управління. У квітні про постачання С-300 Україні заявила Словаччина.

  • Літак Eurofighter Typhoon із ракетами Brimstone.

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Самонавідні ракети класу "повітря-земля" Brimstone

    Розроблені для британських ВПС високотехнологічні ракети Brimstone було взято на озброєння у 2005 році. Активна радіолокаційна головка самонаведення дозволяє з великою точністю вражати цілі, що рухаються, а тандемний принцип устрою бойової частини ефективний проти сучасних типів броні. На фото - британський літак Eurofighter Typhoon із ракетами Brimstone.

  • Самохідна артилерійська установка PzH 2000 під час навчань Бундесверу

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Самохідна артилерійська установка PzH 2000

    Німецька самохідна артилерійська установка (САУ) PzH 2000 є однією з найсучасніших САУ у світі, що поєднує в собі живучість, мобільність і високу скорострільність. У боєкомплекті 60 снарядів. Дальність стрілянини - до 50 кілометрів. 3 травня газета Die Welt повідомила про готовність ФРН передати Україні сім гаубиць PzH 2000.

  • Реактивна система залпового вогню RM-70 Vampire польської армії

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Реактивна система залпового вогню RM-70 Vampire

    Модернізований варіант чехословацької версії радянської реактивної системи залпового вогню "Град". Може також використовуватися для дистанційного мінування місцевості. Забезпечена броньованою кабіною для захисту екіпажу та цифровою системою керування вогнем, що дає змогу зменшити час від виявлення цілі до її знищення. Понад 20 таких установок Чехія передала Україні в середині квітня.

  • Буксирована гаубиця FH70 на навчаннях японських сил самооборони

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Буксирована гаубиця FH70

    Спільний проект ФРН, Великобританії та Італії. У порівнянні з М777 FH70 - застаріла артилерійська система, але завдяки автоматизованому завантаженню снарядів може робити постріли що 10 секунд. Максимальна ефективна дальність стрільби близько 30 кілометрів. Досі перебуває на озброєнні армій Великобританії, Італії, ФРН та інших країн. Про передачу FH70 Україні оголосила Італія.

  • Американський військовий запускає безпілотник Switchblade

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Бойові безпілотники Switchblade

    Узятий на озброєння у 2012 році баражувальний тактичний боєприпас Switchblade призначений для знищення живої сили та броньованих цілей. США обіцяли передати Україні понад 700 таких дронів. У травні з'явилися перші свідчення використання Switchblade українськими військовими. Крім того, стало відомо про готовність США передати Києву 120 нових тактичних безпілотників Phoenix Ghost.

  • Американські військові в Йорданії поряд із реактивною системою залпового вогню HIMARS

    Яку зброю Україна отримує від Заходу

    Реактивна система залпового вогню HIMARS

    Універсальна артилерійська система на базі автомобіля. Може використовувати шість реактивних снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету ATACMS. Також може застосовуватися для запуску зенітних ракет. Використовувалася США в Афганістані та Сирії. Про початок постачання HIMARS в Україну США оголосили 22 квітня.

    Автор: Віталій Кропман


 

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