П'ять тисяч рижан вийшли на акцію за знесення пам'ятника військам СРСР

Близько п'яти тисяч людей вийшли 20 травня в Ризі на акцію за знесення так званого "пам'ятника визволителям Радянської Латвії". Учасники демонстрації, найбільшої за останні кілька років, пройшли від столичної площі Свободи до парку Перемоги.

Про цінність радянських пам'ятників у Латвії сперечаються з часів здобуття незалежності від СРСР у 1990 році. Досі прихильникам знесення влада відмовляла через угоду між Латвією та Росією, яка зобов'язує сторони доглядати за меморіалами. Втім 12 травня Латвія призупинила дію цієї угоди. Не виключено, що монумент "визволителям" можуть знести вже цього літа.

Днем раніше влада Риги отримала заявку на ходу за знесення радянських пам'яток, одним із організаторів якої став 28-річний співак, телеведучий та учасник "Євробачення-2013" Ралфс Ейсландс.

Учасники ходи з плакатами "Стоп рашизм"

Рижани прийшли на акцію з прапорами Латвії та України, плакатами "Stand with Ukraine" ("Стоїмо з Україною") та "Stop Rashism" ("Стоп рашизм").

Як пише місцеве видання Delfi, серед учасників мітингу були міністр юстиції Яніс Борданс та ексміністр економіки Яніс Вітенбергс.

Міська влада не стала повністю перекривати рух по маршруту, хоча хода йшла проїжджою частиною. Наприкінці маршруту відбувся мітинг-концерт.

9 травня в Ризі

Суперечки щодо долі радянських пам'ятників у Латвії цього року відновилися з новою силою. Імпульс їм надав початок повномасштабної війни РФ проти України.

Влада міста заборонила святкові заходи з нагоди 9 травня та оголосила його днем ​​пам'яті загиблих в Україні.

Все ж сотні людей традиційно прийшли до пам'ятника визволителям радянської Риги, щоби покласти квіти. Вранці 10 травня міські служби бульдозерами очистили площу біля пам'ятника від квітів, що викликало негативну реакцію в частини суспільства, переважно серед росіян.

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