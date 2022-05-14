У Ризі вирішили знести радянський пам'ятник визволителям

У Латвії планується знести пам'ятник радянським воїнам-визволителям Риги. На своєму позачерговому засіданні, що відбулося у п'ятницю, 13 травня, Ризька дума більшістю голосів проголосувала за демонтаж суперечливого монумента та доручила "Агентству пам'яток Риги" міського самоврядування вжити всіх необхідних для цього заходів.

У відповідь на це рішення у латвійській столиці біля Ратушної площі відбулися несанкціоновані акції протесту за участю російськомовних мешканців. Декілька людей було затримано поліцією, зокрема депутатку Європарламенту Тетяну Жданок. У Росії перед посольством Латвії у Москві також відбулися протести проти рішення знести монумент.

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Раніше Сейм Латвії юридично дозволив знесення одного з найбільш суперечливих монументів у країнах Балтії. У четвер, 12 травня, латвійський парламент ухвалив низку поправок до міжурядової угоди з Росією, укладеної у 1994 році. Зокрема, припинено дію статті 13-ї документа, де було зазначено, що "з урахуванням міжнародної практики латвійська сторона забезпечує догляд, благоустрій та збереження меморіальних споруд та місць масових поховань воїнів на території Латвійської Республіки". Це різко засудили у міністерстві закордонних справ РФ та у посольстві Росії у Ризі.

Суперечливий монумент

Досі незрозуміло, коли має бути демонтовано пам'ятник, що складається з 79-метрової колони, а також гігантських бронзових скульптур Батьківщини-матері та воїнів-визволителів. Протягом останнього тижня поліція блокувала доступ до цього об'єкта після того, як там пройшли несанкціоновані мітинги протесту, деякі учасники яких також висловлювали підтримку Росії.

У Латвії етнічні росіяни становлять близько чверті населення. Згідно з результатами опитувань, певна частина їх частково підтримує курс президента Росії Володимира Путіна та його агресивну війну проти України.

Під час Другої світової війни Латвія була по черзі окупована Радянським Союзом та Німеччиною. Після закінчення війни балтійські держави вимушено залишалися частиною Радянського Союзу до 1991 року. Більшість латишів сприймають 9 травня і пам'ятник визволителям Радянської Латвії та Риги від німецьких загарбників не як символ перемоги над гітлерівською Німеччиною, а як символ відновлення окупації Латвії Радянським Союзом.