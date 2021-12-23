Коментар: Як Ленін за допомогою Путіна створив Україну

Якби Володимира Путіна не було, його варто було б вигадати. Бо навряд чи хтось краще за нинішнього президента Росії може мобілізувати та згуртувати українців у боротьбі за свою незалежність. Все сказане Путіним під час щорічної пресконференції 23 грудня ще раз підтвердило: майбутнє України він бачить виключно у складі Росії або, в крайньому разі, - під її безпосереднім контролем.

"Товаришу Путін, ви - великий вчений!"

Починаючи з 2014 року Путін неодноразово публічно намагався розповісти свою версію виникнення України. Рівно два роки тому на своїй щорічній пресконференції він, анітрохи не вагаючись, заявив: українців придумав "граф Потоцький". І крапка. От не було такого етносу, хоч ти убий. При цьому Путін так і не спромігся уточнити імені того самого "графа" з відомого польського роду. А навіщо? Адже якщо цар - а точніше, президент - переконаний, що українців придумали, хіба хтось із цим сперечатиметься в Росії? Навряд чи.

У липні цього року Володимир Володимирович вирішив закріпити за собою славу російського історика. Його стаття "Про історичну єдність росіян та українців", за задумом, мала переконати внутрішнього читача: України ніколи не існувало. Мовляв, вся її земля та люди, що населяють цю територію, завжди були споконвіку росіянами. Але вже за пів року Путін розвинув ідею, зробивши ще одне архіважливе історичне "відкриття": Україну створив Володимир Ленін у 1922 році, коли лідер російського пролетаріату оголосив про створення СРСР.

Сергій Руденко

Навіщо Путін верзе таку історичну нісенітницю про Україну, здогадатися неважко. Він намагається хоч якось виправдати свої агресивні дії проти незалежної держави у центрі Європи. Вступати в історичну дискусію з господарем Кремля - безглуздо. Бодай тому, що саме київський князь Юрій Долгорукий заснував Москву. У той час, коли російська столиця тільки-но починалася будуватися, у стародавньому Києві вже стояли храми та торгові ряди. І "історик" Путін мав би про це знати.

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Україна готова давати відсіч

Нинішній господар Кремля, як виявилося, слабкий у трактуваннях не лише давньої, а й сучасної історії. Він, як і раніше, називає українську Революцію гідності 2014 року "державним переворотом", а патріотичні сили України - "нациками". Путіну невтямки, чому вісім років тому українці змусили (експрезидента України Віктора. - Ред.) Януковича втекти до Росії. Як не розуміє він і того, чому ми намагаємося, як він висловлюється, створити "Антиросію". "Адже ми ж - брати", - щоразу повторює Путін, намагаючись взяти нас у свої міцні обійми.

Що таке сучасна Росія, в Україні знають усі - від старого до малого. 15 тисяч загиблих на Донбасі, "відкушений" Крим, знищені російськими "Градами" будинки на сході країни, погрози Москви розпочати повномасштабну війну, спроби не пустити українську державу в НАТО etc.

За право жити у вільній країні українці заплатили дуже високу ціну - життям своїх друзів, рідних та близьких. І ніхто в Україні не збирається здаватися Путіну. Цього він і не може зрозуміти, гримаючи 100-тисячною армією на кордоні з українською державою. Так, війна - це страшно. Але ще страшніше бути частиною країни, лідер якої постійно повторює, що тебе (українця) не існує.

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Чого від України хоче Путін?

В ідеалі Володимир Путін хоче, щоб Україна припинила існувати як держава в тих межах, що були визначені на момент розпаду Радянського Союзу. Власне, демонтаж української державності Росія розпочала ще 2014 року, анексувавши Крим. Потім за підтримки Москви розпочалася війна на Донбасі. Трохи згодом Кремль спробував повернути вплив на політичну еліту України та її інформаційне поле.

Сьогодні Путін каже: Україна як член НАТО несе пряму загрозу для безпеки Росії. Мета господаря Кремля – створити умови, за яких українська держава (або те, що від неї залишиться) не могла б претендувати на членство у Північноатлантичному альянсі. Володимир Володимирович може нескінченно повторювати публічно свої мантри про те, що Україна має дотримуватися Мінських угод. Або про те, що мир на Донбасі настане лише після того, як Київ домовиться з лідерами псевдореспублік "ЛНР" та "ДНР". Або ж про те, що Україна готує черговий наступ. Все це - брехня та лукавство. І сам Путін чудово це знає.

Україна, яку у 2014 році намагався приборкати президент Росії, дуже відрізняється від тієї держави, яка існує зараз. У країні з'явилася військова еліта, яка має досвід бойових дій, зміцніло громадянське суспільство та виросло нове покоління українців, які готові боротися за незалежність своєї держави. Путіну зараз треба тричі подумати, перш ніж заводити російську армію до України. Адже одна річ - вигадувати історії про створення Леніним української держави та про агресивні плани Києва розпочати новий наступ на Донбасі, а зовсім інша - завалювати Росію "двохсотими". Остання - реальність, до якої сьогодні, схоже, готується Володимир Путін.

Автор: Сергій Руденко - український журналіст та політичний оглядач. Видав кілька книг про українських політиків.

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