Генасамблея ООН ухвалила посилену резолюцію щодо прав людини в Криму

Генеральна асамблея Організації Об`єднаних Націй (ООН) у четвер, 16 грудня, ухвалила оновлену та посилену резолюцію «Ситуація з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна», повідомляє представник України при ООН Сергій Кислиця на сторінці у Facebook. За резолюцію проголосували 65 країн, проти - 25, утрималися - 85.

Серед країн, які проголосували проти, крім Російської Федерації, - Білорусь, Вірменія, Венесуела, Ефіопія, Еритрея, Зімбабве, Індія, Іран, Казахстан, Камбоджа, Китай, Киргизстан, Коморські Острови, Куба, Малі, Нікарагуа, Північна Корея, Судан, Сирія, Саудівська Аравія, Філіппіни, Сербія, Судан, Шрі-Ланка.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав ухвалення резолюції та подякував партнерам України за її підтримку.

В ООН закликали РФ скасувати вироки лідерам кримських татар

За словами міністра, цьогоріч Україні вдалося внести в текст резолюції відповідальність Росії за дотримання прав кримських татар як корінного народу Криму, а також вимогу скасувати вироки, винесені заочно щодо лідерів кримськотатарського народу та кримських татар.

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Крім того, документ підкреслює, що нарощування військового угруповання в анексованому Криму та численні навчання російських збройних сил спричиняють значні довгострокові негативні наслідки в регіоні, зокрема ускладнюють забезпечення основоположних прав цивільного населення, наголосив Кулеба.

"Резолюція містить заклик до РФ припинити політику примусової зміни демографічного складу Криму, засуджує проведений Росією всеросійський перепис населення, який визнається недійсним на території Криму. Резолюція наголошує на виключній відповідальності Росії як держави-окупанта в забезпеченні мешканців Криму питною та прісною водою", - повідомляється на сайті МЗС України.

Співпраця в межах Кримської платформи

Також очільник МЗС зауважив, що документ закликає держав-членів ООН посилити співпрацю в межах Кримської платформи задля поліпшення ситуації з правами людини в Криму.

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Зазначається, що зміни в назві цьогорічної резолюції безпосередньо віддзеркалюють незаконні дії Росії з тимчасової анексії українського півострова.

Ухвалений документ став шостою поспіль резолюцією Генасамблеї ООН з правозахисної проблематики в окупованому Криму і вже одинадцятою у контексті міжнародного реагування на анексію Росією українського півострова. Попередня резолюція Генасамблеї ООН щодо прав людини в Криму була ухвалена 16 грудня 2020 року. Зокрема, вона закликала посилити взаємодію у рамках міжнародних структур, "аби змусити Росію як окупаційну владу виконувати зобов’язання згідно з міжнародним гуманітарним правом, забезпечити безперешкодний і повний доступ до Криму для міжнародних моніторингових місій".

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