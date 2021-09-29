 Уряд затвердив план заходів з реалізації Стратегії деокупації Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.09.2021

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Новини

Уряд затвердив план заходів з реалізації Стратегії деокупації Криму

Київ планує моніторити порушення Росією прав і свобод людини та законних інтересів громадян України в окупованому Криму, а також вести облік завданих державі та громадянам збитків унаслідок збройної агресії Москви.

Український уряд затвердив план заходів щодо деокупації та реінтеграції Криму

Український уряд затвердив план заходів щодо деокупації та реінтеграції Криму

Кабінет Міністрів на засіданні в середу, 29 вересня, затвердив план заходів щодо реалізації Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Криму. План передбачає здійснення систематичного моніторингу та документування порушень Росією як державою-окупантом прав і свобод людини й законних інтересів громадян України та юридичних осіб в анексованому Криму, а також гуманітарного права, зокрема зміни державою-окупантом демографічного складу населення тимчасово окупованих територій.

Також планується створити держустанову "Український національний центр розвитку миру" для збору доказової бази порушень Росії, пов'язаних з окупацією і збройною агресією, вести облік завданих державі, а також фізичним та юридичним особам збитків унаслідок збройної агресії Росії.

"Ми ухвалюємо комплексні документи, що містять докладні кроки деокупації, залучаємо до цього питання найкращих експертів та аналітиків з усього світу. Ми також працюємо з нашими партнерами і в рамках міжнародних організацій, щоб тема Криму постійно була на світовому порядку денному", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Зеленський: "Кримська платформа" завжди буде відкритою для Росії (23.09.2021)

  • Традиції, які не заборонити

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Традиції, які не заборонити

    Німецький фотограф Моріц Кюстнер відвідував Крим кілька разів. Відразу після анексії півострова у 2014 році було заборонено традиційне відзначення Дня пам'яті жертв депортації 1944-го. Але кримських татар це не зупинило. Вони піднялися на гору Чатир-Даг, щоб вшанувати пам'ять жертв. Близько 5000 молодих кримських татар вирушили у важку подорож, започаткувавши нову традицію.

  • Коли перевернувся весь світ...

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Коли перевернувся весь світ...

    Кемалю Аґа Куку 82 роки. Він досі пам'ятає ніч депортації у 1944 році та погляд зеленувато-жовтих очей російського солдата, який приставив йому до рота пістолет і змусив родину залишити батьківщину. Попри це, у 2014-му Кемаль покладав надії на окупаційну владу РФ і був одним з небагатьох, хто виступив за "референдум". Думки змінилися, коли згодом ФСБ намагалася викрасти його старшого сина.

  • Молитва під забороною?

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Молитва під забороною?

    З поверненням кримських татар у Криму будувалися нові мечеті та ремонтували старі, адже за СРСР кримські мечеті як правило слугували музеями, кінотеатрами і складами. Із початком анексії Криму повернулось і підозріле ставлення російської "влади" в Криму до мечетей.

  • Культура (не) поза політикою

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Культура (не) поза політикою

    12-річна кримськотатарська дівчинка виступає зі своїм гуртом народного танцю на фестивалі весни. Після того, як контроль за багатьма культурними організаціями в Криму перехопили проросійські сили, традиційні святкування бойкотували більшість кримських татар.

  • Життя з душевною травмою

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Життя з душевною травмою

    Вдова Заріна Аметова з трьома дітьми. Її чоловіка Решата Аметова викрали та вбили проросійські сили самооборони. Його труп зі слідами тортур виявили лише за три тижні. Хоча є відео, на якому показано викрадення чоловіка, розслідування закрили через "брак доказів". Втрата батька також відбилася на трьох дітях. Зарина особливо стурбована станом трирічної доньки Хатіге. Їй важко подолати травму.

  • Чоловіки на молитві

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Чоловіки на молитві

    Ранок мусульманського свята жертвоприношень Курбан-байрам. Чоловіки залишають свої килимки перед новозбудованою мечеттю в Бахчисараї.

  • Свідок депортації 1944

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Свідок депортації 1944

    Решат Сабредінов пробивався зі Сталінграда до Берліна зі своєю зенітною батареєю. Здобув 45 медалей, навіть не всі з них помістилися на його грудях. Про депортацію свого народу дізнався лише через пів року. У 1945 році йому дали лише добу, щоб зібрати речі в Криму і депортували в Узбекистан. Попри це, каже, що любить Сталіна, а наказ про депортацію видали "інші люди" в Кремлі.

  • Прописка по-кримськи

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Прописка по-кримськи

    Коли наприкінці 1980-их років до Криму з Центральної Азії почали повертатися кримські татари, їхні будинки і майно вже давно належали іншим. Тож вони розробили принцип окупації землі, будуючи маленькі будиночки з дахом, дверима та вікном. Таким чином були створені цілі кримськотатарські квартали, в яких згодом, з невеликих хиж, виросли цілі житлові будинки.

  • Молитва з надією

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Молитва з надією

    Кримська татарка молиться біля могили тітки в долині, де розташоване її рідне село.

  • Чай з пелюстками троянди

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Чай з пелюстками троянди

    На цьому фото видно, як пелюстки троянд висушують на спальному ліжку, щоби потім заварювати з них запашний чай.

  • Журналістика під забороною

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Журналістика під забороною

    Телевізійна студія ATR порожня з 1 квітня 2015 року. Російська "влада" відкликала ліцензію на мовлення у єдиного кримськотатарського телеканалу ATR. Раніше команда телеканалу зазнавала величезного тиску і намагань втручатися у роботу.

  • Проблиски надії

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Проблиски надії

    Відтоді, як кримськотатарські активісти на материковій частині України підірвали одну з найважливіших ліній електропередач до Криму, кримські родини використовують автомобільні акумулятори та світлодіоди для освітлення будинків та осель.

    Автор: Катерина Луцька


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