Уряд затвердив план заходів з реалізації Стратегії деокупації Криму

Кабінет Міністрів на засіданні в середу, 29 вересня, затвердив план заходів щодо реалізації Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Криму. План передбачає здійснення систематичного моніторингу та документування порушень Росією як державою-окупантом прав і свобод людини й законних інтересів громадян України та юридичних осіб в анексованому Криму, а також гуманітарного права, зокрема зміни державою-окупантом демографічного складу населення тимчасово окупованих територій.

Також планується створити держустанову "Український національний центр розвитку миру" для збору доказової бази порушень Росії, пов'язаних з окупацією і збройною агресією, вести облік завданих державі, а також фізичним та юридичним особам збитків унаслідок збройної агресії Росії.

"Ми ухвалюємо комплексні документи, що містять докладні кроки деокупації, залучаємо до цього питання найкращих експертів та аналітиків з усього світу. Ми також працюємо з нашими партнерами і в рамках міжнародних організацій, щоб тема Криму постійно була на світовому порядку денному", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".