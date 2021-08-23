 Зеленський закликав Росію приєднатися до ″Кримської платформи″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.09.2021

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Новини

Зеленський закликав Росію приєднатися до "Кримської платформи"

Володимир Зеленський з трибуни ООН закликав усі країни світу, включно з Росією, приєднатися до "Кримської платформи". Водночас від закликав до реформи ООН і назвав її "супергероєм на пенсії".

Президент України Володимир Зеленський під час виступу перед Генеральною Асамблеєю ООН у Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський під час виступу перед Генеральною Асамблеєю ООН у Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський закликав всі країни, що входять в Організацію Об'єднаних Націй (ООН), зокрема й Росію, приєднатися до декларації "Кримської платформи", мета якої - повернення півострова під контроль України. Про це він заявив під час свого виступу на 76-ій сесії Генеральної Асамблеї ООН в середу, 22 вересня.

"Це не іронія і не тролінг, але цей формат завжди відкритий для Росії. Оскільки в світі ніхто не відчуває себе в безпеці і не може сховатися за міжнародним правом, як за кам'яною стіною", - заявив він, розкритикувавши ООН за те, що її представники не взяли участь в установчому саміті "Кримської платформи", що відбувся у серпні в Києві.

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ООН - "супергерой на пенсії"

Зеленський також закликав докорінно реформувати Організацію Об'єднаних Націй. "Ми хочемо оживити ООН. Для початку потрібно оновити статут. Це не рекомендації, які можна виконувати за своїм бажанням. Ви не знайдете там слів: кожен сам за себе", - підкреслив український президент. Для пожвавлення ООН він, зокрема, запропонував проводити засідання поблизу "гарячих точок".

"Сьогодні ООН - як супергерой на пенсії, який забув, що він міг зробити", - додав Зеленський у своїй промові. Він закликав організацію згадати свої заслуги у вирішенні гуманітарних проблем, подоланні голоду, створенні ЮНЕСКО і ЮНІСЕФ, успішних миротворчих операціях. "ООН потрібно знову повірити в себе", - додав він, підкресливши, що за 75 років роботи ООН так і не змогла перемогти війни і забезпечити дотримання прав людини в усьому світі.

Володимир Зеленський також закликав ООН відреагувати на роздачу російських паспортів в непідконтрольних Києву районах України, а також на участь кримчан і жителів окупованих територій Донбасу у виборах до Держдуми Росії, що відбулися минулого тижня. "Що це, як не доказ міжнародного злочину? Що це, як не доказ безкарності і зневаги до міжнародного права? Якщо ООН на це не відреагує дієво, то що це, як не доказ, що оживляти ООН пізно?" - заявив президент України.

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Зеленський терміново повертається в Київ

Раніше Зеленський заявляв, що перерве свій візит до США та повернеться до Києва одразу після виступу перед Генеральною Асамблеєю ООН. У своєму відеозверненні він пояснив, що причиною цього рішення став замах на його першого помічника Сергія Шефіра в середу, 22 вересня, під Києвом. Автомобіль Шефіра було обстріляно з автоматичної зброї, внаслідок чого було поранено водія.

У відеозвернені Зеленський також заявив, що не знає, хто стоїть за нападом на його радника та близького друга, але запевнив, що замах не вплине на політичний курс його команди.

Про напад на Шефіра Зеленський згадав і на початку свого виступу перед Генасамблеєю ООН.

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