Зеленський перериває свій візит до США через замах на Шефіра

У середу, 22 вересня, одразу після виступу в рамках 76-ої сесії Генеральної Асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський перерве свій візит до США та повернеться до Києва. Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому з Нью-Йорка на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Причиною цього став замах на його першого помічника Сергія Шефіра, який відбувся вранці того ж дня під Києвом. Автомобіль Шефіра було обстріляно з автоматичної зброї, внаслідок чого було поранено водія.

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Зеленський не знає, хто стоїть за замахом

У відеозвернені президент України також заявив, що не знає, хто стоїть за нападом на його радника та близького друга. "Хто за цим стоїть, скажу відверто - не знаю. Поки що", - зазначив він.

Глава держави також запевнив, що замах не вплине на політичний курс його команди. "Передавати мені "привіт" пострілами з лісу в автомобіль мого друга - це слабкість. А ось відповідь буде сильною", - заявив Зеленський.

Напад на Шефіра

Невідомі обстріляли автомобіль Шефіра вранці середи, 22 вересня. У Національній поліції України повідомили, що інцидент стався близько десятої години ранку неподалік села Лісники у Київській області.

Внаслідок обстрілу в авто влучили понад 10 куль, деякі з них поранили водія, який нині, за словами Зеленського, перебуває у лікарні. Агенція "Українські новини" з посиланням на інформацію Офісу генерального прокурора України повідомило, що сам Шефір під час замаху не постраждав.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила у Facebook, що за фактом обстрілу автомобіля Шефіра відкрито справу з попередньою кваліфікацією "замах на вбивство двох і більше осіб". "Я підтверджую факт - дійсно невстановлені особи розстріляли авто Сергія Шефіра. Наміри у них, судячи з усього, були серйозні - автоматна черга прошила автомобіль", - написала Венедіктова.