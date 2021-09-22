Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з головою Єврокомісії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у вівторок, 21 вересня, з президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у Нью-Йорку. Про це повідомляється на офіційному сайті глави української держави.

Зеленський також повідомив про цю зустріч у Twitter, заявивши, що під час неї він наголосив на важливості стратегічного діалогу щодо енергетичної безпеки. "Під час зустрічі подякував Урсулі фон дер Ляєн за участь ЄС у саміті "Кримської платформи" на найвищому рівні й виділення Україні траншу макрофінансової допомоги", - також зазначив український президент.

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Підготовка саміту Україна-ЄС

У пресслужбі Зеленського наголосили, що він "скоординував позиції" та обговорив з фон дер Ляєн пріоритети у відносинах України з Євросоюзом у контексті підготовки до 23-го саміту Україна-ЄС, проведення якого заплановано на 12 жовтня цього року в Києві. Український президент наголосив, що визнання європейської перспективи та подальша інтеграція економіки України у внутрішній ринок ЄС - серед ключових українських пріоритетів.

Зеленський також поінформував президентку Єврокомісії про погіршення ситуації в Криму, зокрема з огляду на чергову хвилю незаконних політично мотивованих арештів. Зеленський порушив питання про сприяння ЄС у звільненні майже 450 українців, яких утримують на тимчасово окупованих територіях та в Росії.

Фінансова допомога ЄС та "Північний потік-2"

Також зазанчається, що Зеленський подякував голові Єврокомісії за нещодавнє рішення виділити другий транш макрофінансової допомоги ЄС обсягом 600 мільйонів євро. Фон дер Ляєн натомість відзначила суттєвий прогрес, досягнутий Україною на шляху реформ.

Особливу увагу під час зустрічі було приділено питанням енергетичної безпеки в Європі, додали у пресслужбі українського президента. Згідно з повідомленням, Зеленський під час розмови наголосив, що проект "Північний потік-2" є насамперед викликом для європейського регіону. Він зазначив, що Україна готова до проведення найближчим часом офіційних консультацій щодо "Північного потоку-2", а також інших питань, пов'язаних із монополізацією Росією газового ринку Європи.

Зеленський приїхав на Генасамблею ООН

Увечері 20 вересня Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі в 76-ій сесії Генеральної Асамблеї ООН. Щорічні дебати триватимуть до 27 вересня. Виступ Зеленського на загальних дебатах Генасамблеї ООН відбудеться 22 вересня.