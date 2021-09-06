Арешти в Криму: ЄС поки не застосовуватиме новий санкційний механізм

Виконавчий директор з питань Східної Європи та Центральної Азії Європейської служби зовнішньополітичної діяльності Міхаель Зіберт (Michael Siebert) висловив сумнів, що до представників російської окупаційної влади, які безпосередньо причетні до арештів, зникнень, тортур та несправедливого судочинства над кримськими татарами буде застосований новий рамковий санкційний режим ЄС за порушення прав людини у світі. Про це він заявив під час онлайн-дискусії "Крим у полі зору: шлях до де окупації", яка пройшла у п'ятницю, 10 вересня, за сприяння Центру європейських досліджень Вільфреда Мартенса.
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"Поки що серед країн-членів існує розуміння, що цей механізм застосовуватиметься за дуже тяжкі порушення прав людини, наприклад, проти осіб, які відповідальні за цілеспрямовані масові вбивства тисяч людей", - пояснив Зіберт. За його словами, наразі ситуація на Кримському півострові знаходиться, "на щастя, не на тій стадії". "Я кажу це не для того, щоб применшити порушення прав людини в Криму", - пояснив чиновник і додав, що рішення про застосування схваленого Радою ЄС у грудні 2020 року санкційного механізму ухвалюється "не в Брюсселі", а одноголосно урядами 27 країн-членів ЄС.
Водночас Зіберт переконаний, що ситуація з правами людини в окупованому Криму повинна постійно перебувати у полі зору міжнародної спільноти. Він висловив сподівання, що "Кримська платформа" буде мережею для обміну інформацією між країнами-учасницями цієї ініціативи щодо подій, які відбуваються на півострові.
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Арешти кримських татар - помста Росії за "Кримську платформу"
Між тим саме "прямим актом помсти" російської влади за "Кримську платформу" назвала затримання та арешт заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла та ще чотирьох кримськотатарських активістів 3 і 4 вересня у Криму перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.
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Джапарова під час дискусії нагадала, що Наріман Джелял був серед учасників саміту "Кримської платформи", що відбувся 23 серпня у Києві. Російська окупаційна влада Криму звинувачує Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова, братів Азіза та Асана Ахметових і Шевкета Усеінова в організації підриву ділянки газогону біля селища Перевальне 23 серпня нібито на замовлення українських спецслужб.
За словами української дипломатки, заарештованим кримськотатарським активістам може загрожувати щонайменше 10-15 років ув'язнення. "Ми хочемо поінформувати про це якомога більше наших партнерів, включно з країнами, котрі приєдналися до "Кримської платформи", - сказала Джапарова. Вона наголосила, що публічність - "єдиний спосіб, у який ми можемо допомогти цим людям", бо це є хоч якоюсь гарантією того, "що їх не вб'ють у тюрмі".
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Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Традиції, які не заборонити
Німецький фотограф Моріц Кюстнер відвідував Крим кілька разів. Відразу після анексії півострова у 2014 році було заборонено традиційне відзначення Дня пам'яті жертв депортації 1944-го. Але кримських татар це не зупинило. Вони піднялися на гору Чатир-Даг, щоб вшанувати пам'ять жертв. Близько 5000 молодих кримських татар вирушили у важку подорож, започаткувавши нову традицію.
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Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Коли перевернувся весь світ...
Кемалю Аґа Куку 82 роки. Він досі пам'ятає ніч депортації у 1944 році та погляд зеленувато-жовтих очей російського солдата, який приставив йому до рота пістолет і змусив родину залишити батьківщину. Попри це, у 2014-му Кемаль покладав надії на окупаційну владу РФ і був одним з небагатьох, хто виступив за "референдум". Думки змінилися, коли згодом ФСБ намагалася викрасти його старшого сина.
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Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Молитва під забороною?
З поверненням кримських татар у Криму будувалися нові мечеті та ремонтували старі, адже за СРСР кримські мечеті як правило слугували музеями, кінотеатрами і складами. Із початком анексії Криму повернулось і підозріле ставлення російської "влади" в Криму до мечетей.
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Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Культура (не) поза політикою
12-річна кримськотатарська дівчинка виступає зі своїм гуртом народного танцю на фестивалі весни. Після того, як контроль за багатьма культурними організаціями в Криму перехопили проросійські сили, традиційні святкування бойкотували більшість кримських татар.
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Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Життя з душевною травмою
Вдова Заріна Аметова з трьома дітьми. Її чоловіка Решата Аметова викрали та вбили проросійські сили самооборони. Його труп зі слідами тортур виявили лише за три тижні. Хоча є відео, на якому показано викрадення чоловіка, розслідування закрили через "брак доказів". Втрата батька також відбилася на трьох дітях. Зарина особливо стурбована станом трирічної доньки Хатіге. Їй важко подолати травму.
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Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Чоловіки на молитві
Ранок мусульманського свята жертвоприношень Курбан-байрам. Чоловіки залишають свої килимки перед новозбудованою мечеттю в Бахчисараї.
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Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Свідок депортації 1944
Решат Сабредінов пробивався зі Сталінграда до Берліна зі своєю зенітною батареєю. Здобув 45 медалей, навіть не всі з них помістилися на його грудях. Про депортацію свого народу дізнався лише через пів року. У 1945 році йому дали лише добу, щоб зібрати речі в Криму і депортували в Узбекистан. Попри це, каже, що любить Сталіна, а наказ про депортацію видали "інші люди" в Кремлі.
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Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Прописка по-кримськи
Коли наприкінці 1980-их років до Криму з Центральної Азії почали повертатися кримські татари, їхні будинки і майно вже давно належали іншим. Тож вони розробили принцип окупації землі, будуючи маленькі будиночки з дахом, дверима та вікном. Таким чином були створені цілі кримськотатарські квартали, в яких згодом, з невеликих хиж, виросли цілі житлові будинки.
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Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Молитва з надією
Кримська татарка молиться біля могили тітки в долині, де розташоване її рідне село.
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Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Чай з пелюстками троянди
На цьому фото видно, як пелюстки троянд висушують на спальному ліжку, щоби потім заварювати з них запашний чай.
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Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Журналістика під забороною
Телевізійна студія ATR порожня з 1 квітня 2015 року. Російська "влада" відкликала ліцензію на мовлення у єдиного кримськотатарського телеканалу ATR. Раніше команда телеканалу зазнавала величезного тиску і намагань втручатися у роботу.
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Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Проблиски надії
Відтоді, як кримськотатарські активісти на материковій частині України підірвали одну з найважливіших ліній електропередач до Криму, кримські родини використовують автомобільні акумулятори та світлодіоди для освітлення будинків та осель.
Автор: Катерина Луцька