 Російська ФСБ стверджує, що затримала Джелялова за підрив газопроводу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.09.2021

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Новини

Російська ФСБ стверджує, що затримала Джелялова за підрив газопроводу

Російська ФСБ запевняє, що затримання заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова пов'язане з підривом газопроводу в Криму.

Наріман Джелялов

Наріман Джелялов (архівне фото)

Російська Федеральна служба безпеки (ФСБ) стверджує, що затримання та арешт Нарімана Джелялова, який є заступником голови забороненого в РФ Меджлісу кримськотатрського народу, пов'язані з підривом газопроводу в Криму в серпні.

Як повідомили у вівторок, 7 вересня, інформагентству "Інтерфакс" у ФСБ, 23 серпня в районі селища Перевальне було підірвано ділянку газопроводу. Відповіальність за "диверсію" російська спецслужба поклала на Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України та Меджліс. При цьому Джелялова в ФСБ назвали "посередником", а затриманих також 4 вересня Асана та Азіза Ахметових - "виконавцями диверсії". Останні, за твердженнями російської спецслужби, їздили в Херсон, де співробітники ГУР нібито навчали їх вибуховій справі.  

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ФСБ поширила відео, на якому двоє осіб зізнаються в організації вибуху. За їхніми словами, вибухівку їм передали в Херсоні.

Нагадаємо, що 6 вересня суд в анексованому Росією Криму задовольнив клопотання слідчого ФСБ РФ про обрання щодо Нарімана Джелялова запобіжного заходу у вигляді взяття під варту до 4 листопада 2021 року.

  • Традиції, які не заборонити

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  • Коли перевернувся весь світ...

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Коли перевернувся весь світ...

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  • Молитва під забороною?

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

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  • Культура (не) поза політикою

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

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  • Життя з душевною травмою

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Життя з душевною травмою

    Вдова Заріна Аметова з трьома дітьми. Її чоловіка Решата Аметова викрали та вбили проросійські сили самооборони. Його труп зі слідами тортур виявили лише за три тижні. Хоча є відео, на якому показано викрадення чоловіка, розслідування закрили через "брак доказів". Втрата батька також відбилася на трьох дітях. Зарина особливо стурбована станом трирічної доньки Хатіге. Їй важко подолати травму.

  • Чоловіки на молитві

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Чоловіки на молитві

    Ранок мусульманського свята жертвоприношень Курбан-байрам. Чоловіки залишають свої килимки перед новозбудованою мечеттю в Бахчисараї.

  • Свідок депортації 1944

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Свідок депортації 1944

    Решат Сабредінов пробивався зі Сталінграда до Берліна зі своєю зенітною батареєю. Здобув 45 медалей, навіть не всі з них помістилися на його грудях. Про депортацію свого народу дізнався лише через пів року. У 1945 році йому дали лише добу, щоб зібрати речі в Криму і депортували в Узбекистан. Попри це, каже, що любить Сталіна, а наказ про депортацію видали "інші люди" в Кремлі.

  • Прописка по-кримськи

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Прописка по-кримськи

    Коли наприкінці 1980-их років до Криму з Центральної Азії почали повертатися кримські татари, їхні будинки і майно вже давно належали іншим. Тож вони розробили принцип окупації землі, будуючи маленькі будиночки з дахом, дверима та вікном. Таким чином були створені цілі кримськотатарські квартали, в яких згодом, з невеликих хиж, виросли цілі житлові будинки.

  • Молитва з надією

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Молитва з надією

    Кримська татарка молиться біля могили тітки в долині, де розташоване її рідне село.

  • Чай з пелюстками троянди

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Чай з пелюстками троянди

    На цьому фото видно, як пелюстки троянд висушують на спальному ліжку, щоби потім заварювати з них запашний чай.

  • Журналістика під забороною

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Журналістика під забороною

    Телевізійна студія ATR порожня з 1 квітня 2015 року. Російська "влада" відкликала ліцензію на мовлення у єдиного кримськотатарського телеканалу ATR. Раніше команда телеканалу зазнавала величезного тиску і намагань втручатися у роботу.

  • Проблиски надії

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Проблиски надії

    Відтоді, як кримськотатарські активісти на материковій частині України підірвали одну з найважливіших ліній електропередач до Криму, кримські родини використовують автомобільні акумулятори та світлодіоди для освітлення будинків та осель.

    Автор: Катерина Луцька


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