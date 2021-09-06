Російська ФСБ стверджує, що затримала Джелялова за підрив газопроводу

Російська Федеральна служба безпеки (ФСБ) стверджує, що затримання та арешт Нарімана Джелялова, який є заступником голови забороненого в РФ Меджлісу кримськотатрського народу, пов'язані з підривом газопроводу в Криму в серпні.

Як повідомили у вівторок, 7 вересня, інформагентству "Інтерфакс" у ФСБ, 23 серпня в районі селища Перевальне було підірвано ділянку газопроводу. Відповіальність за "диверсію" російська спецслужба поклала на Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України та Меджліс. При цьому Джелялова в ФСБ назвали "посередником", а затриманих також 4 вересня Асана та Азіза Ахметових - "виконавцями диверсії". Останні, за твердженнями російської спецслужби, їздили в Херсон, де співробітники ГУР нібито навчали їх вибуховій справі.

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ФСБ поширила відео, на якому двоє осіб зізнаються в організації вибуху. За їхніми словами, вибухівку їм передали в Херсоні.

Нагадаємо, що 6 вересня суд в анексованому Росією Криму задовольнив клопотання слідчого ФСБ РФ про обрання щодо Нарімана Джелялова запобіжного заходу у вигляді взяття під варту до 4 листопада 2021 року.