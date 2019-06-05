Зеленський закликає країни ЄС визнати європейську перспективу України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує визнання європейської перспективи України, Грузії та Молдови, як учасниць"асоційованого тріо", з боку країн ЄС. Про це він заявив у п'ятницю, 27 серпня, під час спільного з президентами Молдови та Румунії брифінгу в Кишиневі, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

"19 липня президенти України, Молдови та Грузії поклали початок "асоційованому тріо", яке має наблизити наші країни до отримання повноправного членства в Європейському Союзі. Ми очікуємо підтримки цієї ініціативи з боку Польщі, Румунії та інших наших партнерів. На цьому шляху наступним важливим кроком має стати визнання європейської перспективи країн "асоційованого тріо", - наголосив Зеленський. При цьому, за його словами, Київ вже почав відповідну роботу з кожною країною ЄС окремо.

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Український президент також подякував очільнику Польщі Анджею Дуді за підтримку, зафіксовану в двосторонній декларації, підписаній між Україною та Польщею, а також висловив сподівання незабаром підписати схожу декларацію з президентом Румунії.

Присутність НАТО в Чорному морі

"Крім того, Україна зацікавлена і готова бути активним учасником регіональних проєктів, насамперед ініціативи "Тримор'я"... І як морська держава та асоційований член ЄС, Україна зробить її повнішою, ефективнішою для всього регіону" - сказав український президент.

Також Зеленський заявив, що Україна послідовно виступає за присутність НАТО в Чорному морі. "Ми виступаємо за зміцнення миру і безпеки в регіоні. На жаль, військові загрози наростають навколо України. Зараз і Білорусь використовується як платформа для таких загроз. Російські збройні формування в Придністров'ї, Абхазії і Південній Осетії становлять загрози для миру і стабільності в регіоні. Окупація Криму також є загрозою безпеці, перешкодою для розвитку співпраці і торгівлі в регіоні ", - зауважив Зеленський. Він запропонував Молдові і Румунії приєднатися до посилення військово-морської взаємодії в регіоні Чорного моря.

Нагадаємо, 19 липня Україна, Молдова і Грузія домовилися зміцнювати тристоронню співпрацю для вступу країн до ЄС. Таким чином вони дали старт співпраці "асоційованого тріо" на рівні глав держав.