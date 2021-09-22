Під Києвом скоєно замах на першого помічника президента Сергія Шефіра

Зранку у середу, 22 вересня, невідомі обстріляли автомобіль першого помічника президента України Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Внаслідок надзвичайної події поранення отримав водій машини, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Сьогодні, близько 10 години ранку, неподалік села Лісники у Київській області було обстріляно машину першого помічника президента Сергія Шефіра", - йдеться в повідомленні на сайті поліції.

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Понад 10 куль влучили в авто Шефіра

Зазначається, що в автомобіль влучило понад 10 куль. Зараз на місці працюють слідчо-оперативні групи поліції, триває поліцейська спецоперація для розшуку зловмисників.

Правоохоронці також просять усіх, хто має будь-яку інформацію про обставини замаху, повідомляти в поліцію за телефоном 102.

У ОП пов'язали замах із протидією олігархам

Заступниця глави парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Мар'яна Безугла підтвердила інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна" факт замаху. "Стріляли, і влучили у водія три кулі", - заявила вона журналістам.

Агенція "Українські новини" з посиланням на інформацію Офісу генерального прокурора України повідомило, що сам Шефір під час замаху не постраждав. Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила у Facebook, що за фактом обстрілу автомобіля Шефіра відкрито справу з попередньою кваліфікацією "замах на вбивство двох і більше осіб". "Я підтверджую факт - дійсно невстановлені особи розстріляли авто Сергія Шефіра. Наміри у них, судячи з усього, були серйозні - автоматна черга прошила автомобіль", - написала Венедіктова.

Водночас радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко написав у Facebook, що обстріл відбувся з лісу з автоматичної зброї в напрямку руху автомобіля.

Натомість радник керівника Офісу президента (ОП) України Михайло Подоляк вже заявив, що пов'язує замах на Шефіра із "агресивною протидією політиці Зеленського у боротьбі з олігарами".