 СБУ запобігла замаху на вбивство генерала спецслужби Андрія Наумова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.01.2021

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Новини

СБУ запобігла замаху на вбивство генерала спецслужби Андрія Наумова

Організатор убивства генерала СБЄУ Андрія Наумова пропонував 50 тисяч доларів за вчинення злочину. Сам злочин планувався в змові декількох осіб, зазначають у СБУ. Затримано полковника "Альфи".

Замах на вбивство

Служба безпеки України (СБУ) запобігла спробі скоєння замаху на генерала СБУ Андрія Наумова. Про це в суботу, 23 січня, повідомив представник СБУ Анатолій Буліч. За словами Буліча, напередодні було затримано одного з офіцерів СБУ, якого підозрюють у спробі скоїти вбивство генерала Наумова.

"Вчора, 22 січня, СБУ провела резонансне затримання. Затримано співробітника штабу антитерористичного центру при СБУ за підготовку вбивства на замовлення іншого співробітника СБУ - співробітника головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова", - розповів Буліч, слова якого наводить інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Буліч також повідомив, що організатор вбивства пропонував винагороду в 50 тисяч доларів США за вчинення злочину. Сам злочин планувався в змові декількох осіб і він не є переділом сфер впливу, запевняють у СБУ. "Кримінальне провадження не є якимись розбірками між співробітниками СБУ, а безпосереднім запобіганням вчиненню тяжкого злочину. У справі не йдеться про якийсь ефемерний перерозподіл сфер впливу або фінансових потоків, як пишуть у ЗМІ", - сказав Буліч.

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"Слідчі СБУ встановили, що мала місце змова кількох осіб, ними був розроблений чіткий план скоєння злочину, організатор для цього підшукував виконавця і запропонував за виконання зазначеного злочину 50 тисяч доларів", - зазначив Буліч. Затримання відбулося "під час передачі частини коштів". "Це була оплата підготовки до вчинення злочину", - додав Буліч, сказавши, що "СБУ спрацювала на випередження".

Підозрюють полковника СБУ

В Офісу генпрокурора України повідомили, що підозрюваним у справі є полковник спецпідрозділу "Альфа" Андрій Расюк. За словами представника Офісу генпрокурора Андрія Лисокобилки, 22 січня слідчий, за угодою з прокурором, пред'явив Расюку підозру. У разі, якщо провину буде доведено, підозрюваному загрожує від 9 до 15 років в'язниці або довічне ув'язнення, передають "Українські новини".

Також СБУ вивчає причетність колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного до замаху на генерала Андрія Наумова, про що повідомив Буліч. Утім, Буліч наголосив, що Нескоромний "не є підозрюваним в кримінальному провадженні станом на сьогодні". "Встановлюються всі особи, які скоїли цей злочин. Незабаром всі особи будуть ідентифіковані, і відповідні процесуальні рішення будуть прийняті", - повідомив Булич. Також він повідомив, що Нескоромного СБУ не може оголосити в розшук, оскільки той не є підозрюваним у справі.

Нескоромний обіцяє оприлюднити резонансні факти

Водночас сам Дмитро Нескоромний написав у своєму Telegram-каналі у суботу, що наразі він перебуває в Німеччині. Крім того, він також анонсував, що планує "найближчими днями оприлюднити" резонансну інформацію, яка стосується глави СБУ Івана Баканова. За словами Нескоромного, ідеться "про даму серця Баканова, яка живе у Москві, за якою він тужить, і яка є інструментом шантажу з боку ФСБ". "Крім того, я повідомлю про те, хто отримує відкати і "дивіденди" на "Великому будівництві", про родинні зв'язки Єрмака в Росії та справжні причини, чому був зірваний обмін полоненими", - оголосив Нескоромний.

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