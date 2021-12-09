Генасамблея ООН схвалила четверту резолюцію проти мілітаризації Криму

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй (ООН) у четвер, 9 грудня, вчетверте поспіль схвалила резолюцію проти мілітаризації анексованого Росією Криму. Зокрема, резолюція "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна, а також частин Чорного та Азовського морів" закликає РФ припинити перекидання на півострів зброї та військових.

"Ухвалення резолюції вкотре свідчить про те, що мілітаризація Криму, яка здійснюється Росією як державою-окупантом, залишається в центрі уваги міжнародного співтовариства", - коментує рішення міністерство закордонних справ України. Його очільник Дмитро Кулеба розповів у Twitter, що резолюція містить підтримку Кримської платформи, закликає РФ припинити перекидання на півострів зброї та військових, припинити порушення свободи мореплавства в Чорному та Азовському морях.

За словами Кулеби, резолюція надсилає сигнал стримування на тлі нарощування військової присутності РФ вздовж українського кордону і в Криму.

Нагадаємо, що в листопаді проєкт резолюції підтримали 64 країни, тоді як 93 утрималися. Водночас 20 проголосували проти: Вірменія, Білорусь, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Малі, Нікарагуа, Філіппіни, Російська Федерація, Сербія, Судан, Сирія, Венесуела і Зімбабве.

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Як повідомлялося, у грудні 2018 року Генасамблея ООН засудила російську мілітаризацію в Чорному і Азовському морях, а також будівництво моста через Керченську протоку. В грудні 2020 року Генасамблея засудила окупацію Криму як незаконну і таку, що порушує міжнародне право, а також наголосила, що окуповані території мають бути невідкладно повернуті під контроль України.

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