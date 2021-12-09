Український уряд ініціює штрафи за заперечення політиками агресії Росії
Уряд пропонує Верховній Раді України запровадити адміністративну відповідальність за публічне заперечення агресії РФ проти України. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це стосуватиметься політичних діячів.
Російські війська під час навчань в анексованому Криму у квітні 2021 року
Кабінет мінінстрів України ініціював запровадження адміністративної відповідальності політиків за публічне заперечення збройної агресії Росії проти України. Два відповідні законопроєкти підтримали на засіданні уряду в четвер, 9 грудня. Тепер їх направлять на розгляд Верховної Ради.
Одним із законопроєктів пропонується передбачити, що публічне заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, тимчасової окупації українських територій у Донецькій та Луганській областях та спроби легалізувати анексію Криму є протиправним і тягне за собою правові наслідки.
Під публічним запереченням слід розуміти хоча б одне відкрите звернення до більш як однієї особи, зазначається у законопроєкті. "Таке публічне заперечення здійснюється, здебільшого, але не винятково, шляхом опублікування у пресі, передання по радіо, телебаченню чи з використанням інших засобів масової інформації", - йдеться у документі.
Адміністративна відповідальність
Іншим законопроєктом за подібні дії передбачається встановити адміністративну відповідальність у вигляді накладення штрафу в розмірі від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це від 17 до 34 тисяч гривень. А за дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, - в розмірі від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У такому разі сума штрафу становитиме від 34 до 51 тисячі гривень.
Автори документу зазначають, що суб'єктами правопорушень є національні та іноземні публічні діячі, особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, політично значущі особи.
Згідно з пояснювальною запискою до законодавчих ініціатив, адміністративну відповідальність запропоновано запровадити з метою запобігання та зменшення кількості випадків суспільно небезпечної чи провокативної поведінки.
Нацбезпека України
Як повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, ці два законопроєкти стосуються питань національної безпеки України. "Всі наші та іноземні політики, які розповідають про нібито громадянську війну в Україні, про "неукраїнський" Крим, мають нести за це відповідальність. І це точно не про свободу слова, а про сприяння агресору", - заявив він. За словами прем'єра, "навіть на восьмому році війни знаходяться політики, які цього не розуміють". "Впевнений, що Верховна Рада підтримає таку ініціативу", - наголосив Шмигаль.
Нагадаємо, нова міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) застерегла Росію від подальшої ескалації дій щодо України та пригрозила їй політичними і економічними наслідками у разі порушення суверенітету України.
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Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
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Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
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