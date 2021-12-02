Криза довкола України: Блінкен закликає Росію до дипломатії

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Росію до дипломатії для вирішення кризи довкола України. Про це він повідомив у четвер, 2 грудня, на початку переговорів із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Стокгольмі.

"Президент Байден заявляв президенту Путіну, коли вони декілька місяців тому зустрічалися в Женеві, що США націлені на стабільні та передбачувані відносини між двома країнами, це в наших інтересах та в інтересах нашого народу й всього світу. Але ми чітко дали зрозуміти останніми тижнями, що у нас глибокі розбіжності щодо агресивних планів Росії проти України, і це спрямовує нас рівно у протилежний бік", - цитує Блінкена агенція "Інтерфакс-Україна"

Дипломат підкреслив, що ситуація довкола України викликає великі занепокоєння і в Європі. "Найкращий спосіб уникнути кризи - це дипломатія", - заявив держсекретар США".

Росію закликали дотримуватися мінських угод

Американський держсекретар також наголосив на важливості виконання сторонами мінських угод: "Якщо РФ готова виконувати свою частину мінських домовленостей, як і Україна, то ми це повністю підтримаємо для того, щоб уникнути нової кризи в Україні".

"Але якщо Росія вирішить продовжити конфронтацію, то це матиме наслідки", - акцентував Блінкен.

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Коментуючи ситуацію на Донбасі, глава Держдепу США повідомив, що Росія систематично створює перешкоди для роботи ОБСЄ. "Вона постійно заважає роботі цієї організації", - заявив він, виступаючи на раді міністрів закордонних справ ОБСЄ. За словами Блінкена, зокрема, Росія "несе відповідальність за те, що щодня члени моніторингової групи ОБСЄ стикаються з небезпекою в Україні". Він також обвинуватив РФ у порушенні прав людини у Криму.

Лавров: Росія не хоче конфліктів

У свою чергу глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив у Стокгольмі про те, що Росія не зацікавлена ​​в конфліктах.

"Те, що всі говорять про нагнітання напруженості в Європі, на кордоні, зокрема, між Росією та Україною - ви добре знаєте наше ставлення до цього. Ми, як наголосив президент Путін, не хочемо жодних конфліктів", - сказав російський міністр.

Водночас він заявив, що "кожна держава має право вибирати способи забезпечення своїх законних інтересів". "Подальше просування НАТО на схід однозначно зачіпатиме корінні інтереси нашої безпеки", - цитує Лаврова "Інтерфакс".

Київ закликає до нових санкцій проти РФ

Ситуацію в Україні на зустрічі у Швеції обговорив з Ентоні Блінкеном і український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, сторони працюють над "розробкою комплексного пакету стримування РФ від подальших агресивних дій, включно з жорсткими економічними санкціями".

"Працюємо над розробкою комплексного пакету стримування РФ від подальших агресивних дій, включно з суворими економічними санкціями. Ми підтвердили важливість міцного стратегічного партнерства України та США", - написав Кулеба у Twitter.

Кулеба також заявив, що Росія провокує Україну "військовим та дипломатичним шляхом". "Ми продовжимо демонструвати стриманість. Водночас ми продовжимо працювати з партнерами та закликати їх підготувати пакет зі стримування, який змусить президента Путіна подумати двічі перед тим, як вдатися до військової сили", - сказав Кулеба.

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Він запевнив, що Україна не має намірів провокувати РФ або проводити будь-які військові операції на Донбасі.

Раніше про таку ймовірність заявляв прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. Він назвав повідомлення про ймовірний напад Росії на Україну "істерикою" від ЗМІ та президента України Володимира Зеленського. На його думку, звинувачення Росії в агресії можуть бути спробою приховати підготовку України "до силового вирішення проблеми Донбасу".