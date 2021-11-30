У НАТО застерегли РФ від агресії щодо України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та глава Державного департаменту США Ентоні Блінкен перед зустріччю очільників зовнішньополітичних відомств країн Північноатлантичного альянсу в Ризі у вівторок, 30 листопада, вчергове попередили Росію про неприпустимість загострення ситуації в Україні.

"Росія сплатить велику ціну, якщо знову використає силу проти незалежної суверенної держави Україна", - зазначив Столтенберг.

Він додав, що до цього Альянс продемонстрував, що у відповідь на попереднє використання Росією своїх військ проти України може "підтримувати жорсткі економічні та фінансові санкції, а також політичні санкції".

Водночас Столтенберг нагадав про різницю між членами НАТО - країнами Балтії, Польщею чи Румунією - та "близьким і дуже цінним партнером Україною". Він зауважив, що держави Альянсу тренують українських військових, надають країні обладнання. Втім, на неї не поширюється дія статті 5 Вашингтонського договору про колективну оборону.

Блінкен: Агресія призведе до серйозних наслідків

Глава Держдепу США Ентоні Блінкен також попередив Росію про наслідки ескалації ситуації в Україні. "Будь-яка ескалація з боку Росії викликає у США велике занепокоєння. А будь-яка нова агресія призведе до серйозних наслідків", - сказав Блінкен на пресконференції.

Таку ж позицію висловив і очільник МЗС Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas), зазначивши, що "за будь-яку форму агресії Росія має заплатити високу ціну".

Нагадаємо, 30 листопада та 1 грудня глави МЗС країн НАТО засідають у Ризі. Головною темою порядку денного є нарощування Росією військової присутності біля кордонів України.

Раніше повідомлялось, що Росія стягує війська до українських кордонів. Це відбувається не вперше, втім, за даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до наступу вже цієї зими. У Москві звинувачення у підготовці вторгнення в Україну відкидають.

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