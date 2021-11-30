Лукашенко назвав анексований український Крим "російським"

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю гендиректору інформагенції "Росія сьогодні" Дмитру Кисельову заявив, що анексований РФ Крим став "російською територією" після проведення на півострові так званого "референдуму". "Крим де-факто - це російський Крим. Після референдуму також де-юре Крим став російським", - цитує Лукашенка білоруська державна агенція БелТА у вівторок, 30 листопада.

Лукашенко також повідомив, що має намір відвідати Крим і щодо цього вже є домовленість з президентом РФ Володимиром Путіним, хоча точні терміни, коли могла б відбутися така поїздка, поки не визначені. За словами білоруського правителя, його приїзд до Криму "означатиме визнання півострова частиною Росії". Раніше Лукашенко неодноразово заявляв, що наразі неможливо повернути автономію під український контроль, пропонував налагодити авіасполучення між Мінськом та Сімферополем, а також говорив про наміри відвідати півострів разом з Путіним.

Можлива реакція Києва

Раніше в українському МЗС на слова глави МЗС Білорусі Володимира Макея про те, що "Крим є російською територією", заявили, що юридичне визнання Криму російським призведе до непоправних наслідків для українсько-білоруських відносин.

Експерти наголошували, що визнання де-юре Криму як російської території - це порушення загалом близько 10 двосторонніх документів між Україною та Білоруссю, зокрема й Договору про дружбу України та Білорусі. У разі його призупинення Київ матиме правові підстави для застосування санкцій проти Мінська.

Якщо Україна розірве економічні відносини з Білоруссю вона зможе замінити майже всі імпортовані товари за рахунок поставок з інших країн, але це призведе до їхнього здорожчання, кажуть експерти. Вони зазначають, що таке рішення буде невигідним як для Мінська, так і для Києва.

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Анексія Криму

Нагадаємо, що анексувала український півострів Крим наприкінці лютого - початку березня 2014 року. Бійці російських спецпідрозділів у формі без розпізнавальних знаків блокували будинки Ради міністрів та Верховної ради Автономної Республіки Крим, а згодом взяли під контроль всю територію півострова.

16 березня в Криму відбувся ініційований Москвою так званий "референдум про статус Криму", після якого український регіон анексувала Росія.

У грудні 2016 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, за якою РФ позначена як держава-окупант, а півострів значиться як "тимчасово окупована" територія.