США засудили перепис населення в окупованому Криму

США назвали проведення Росією перепису в окупованому Криму спробою підірвати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, заявив представник Держдепу США Нед Прайс у п'ятницю, 15 жовтня.

"Сполучені Штати засуджують російський перепис населення в окупованому Криму, як чергову спробу підірвати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України", - написав Прайс на своїй сторінці у Twitter.

Як повідомлялося, напередодні перепис населення в анексованому Росією Криму засудили Київ та Брюсель. В українському МЗС наголосили, що проведення там перепису Росією спрямоване проти суверенітету й територіальної цілісності України і є черговою спробою Кремля поширити на територію півострова дію російського законодавства. Своєю чергою речник Європейської зовнішньополітичної служби наголосив, що такі дії є спробою легітимізувати анексію півострова, й закликав Росію припинити порушення міжнародного права в Криму.

Всеросійський перепис населення

15 жовтня почався основний етап всеросійського перепису населення, який триватиме до 14 листопада 2021 року. Процедуру тричі відкладали через пандемію коронавірусу. Перепис уперше відбудеться в цифровому форматі.

Попередній перепис населення в Росії провели в 2010 році. Остаточні результати нинішнього підрахунку оприлюднять наприкінці 2022 року.

Читайте також: У Криму понад 130 тисяч осіб мають українську "біометрику"

В українському МЗС наголосили, що оцінити ситуацію в Криму можуть лише міжнародні й правозахисні неурядові організації. Міністерство закликало міжнародну спільноту засудити проведення перепису в Криму, не визнавати і не використовувати його результати.