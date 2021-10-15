Україна і ЄС засудили перепис населення в окупованому Криму

Україна засуджує проведення Російською Федерацією всеросійського перепису населення на території окупованого Криму. Відповідну заяву оприлюднило міністерство закордонних справ України у п'ятницю, 15 жовтня.

В українському МЗС наголосили, що проведення перепису Росією спрямоване проти суверенітету й територальної цілісності України і є черговою спробою Кремля поширити на територію півострова дію російського законодавства.

"Проведення перепису на тимчасово окупованій території є недружнім актом щодо нашої держави, і ми залишаємо за собою право застосування реторсій (реторсії - це правомірні обмежувальні заходи, що вживаються державою у відповідь на аналогічні заходи іншої держави. - Ред.)", - відзначили в МЗС.

Читайте також: Німці засуджують дії РФ в Україні, але проти посилення НАТО на сході

Перепис населення та останній армійський призов, що здійснюються Росією в анексованому Криму, засудили також у Брюсселі. Речник Європейської зовнішньополітичної служби у п'ятницю наголосив, що такі дії є спробою легітимізувати анексію півострова, й закликав Росію припинити порушення міжнародного права в Криму.

Всеросійський перепис населення

15 жовтня починається основний етап всеросійського перепису населення, який триватиме до 14 листопада 2021 року. Процедуру тричі відкладали через пандемію коронавірусу. Перепис уперше відбудеться в цифровому форматі.

Попередній перепис населення в Росії провели в 2010 році. Остаточні результати нинішнього підрахунку оприлюднять наприкінці 2022 року.

В українському МЗС наголошують, що оцінити ситуацію в Криму можуть лише міжнародні й правозахисні неурядові організації. Так званий референдум, який провели росіяни 6 березня 2014 року в Криму, не може слугувати підставою для зміни статусу Кримського півострова й проведення там перепису. Крім того, будь-яку зміну статусу Криму погодилися не визнавати держави-учасниці Кримської платформи. Міністерство закликало міжнародну спільноту засудити проведення перепису в Криму, не визнавати і не використовувати його результати.