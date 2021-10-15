Україна і ЄС засудили перепис населення в окупованому Криму
В українському МЗС засудили проведення всеросійського перепису населення на території тимчасово окупованого Криму й закликали міжнародну спільноту не визнавати його результати. Відреагували на перепис і в Брюсселі.
Звернення Володимира Путіна до кримчан у березні 2021 року
Україна засуджує проведення Російською Федерацією всеросійського перепису населення на території окупованого Криму. Відповідну заяву оприлюднило міністерство закордонних справ України у п'ятницю, 15 жовтня.
В українському МЗС наголосили, що проведення перепису Росією спрямоване проти суверенітету й територальної цілісності України і є черговою спробою Кремля поширити на територію півострова дію російського законодавства.
"Проведення перепису на тимчасово окупованій території є недружнім актом щодо нашої держави, і ми залишаємо за собою право застосування реторсій (реторсії - це правомірні обмежувальні заходи, що вживаються державою у відповідь на аналогічні заходи іншої держави. - Ред.)", - відзначили в МЗС.
15 жовтня починається основний етап всеросійського перепису населення, який триватиме до 14 листопада 2021 року. Процедуру тричі відкладали через пандемію коронавірусу. Перепис уперше відбудеться в цифровому форматі.
Попередній перепис населення в Росії провели в 2010 році. Остаточні результати нинішнього підрахунку оприлюднять наприкінці 2022 року.
В українському МЗС наголошують, що оцінити ситуацію в Криму можуть лише міжнародні й правозахисні неурядові організації. Так званий референдум, який провели росіяни 6 березня 2014 року в Криму, не може слугувати підставою для зміни статусу Кримського півострова й проведення там перепису. Крім того, будь-яку зміну статусу Криму погодилися не визнавати держави-учасниці Кримської платформи. Міністерство закликало міжнародну спільноту засудити проведення перепису в Криму, не визнавати і не використовувати його результати.
Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Традиції, які не заборонити
Німецький фотограф Моріц Кюстнер відвідував Крим кілька разів. Відразу після анексії півострова у 2014 році було заборонено традиційне відзначення Дня пам'яті жертв депортації 1944-го. Але кримських татар це не зупинило. Вони піднялися на гору Чатир-Даг, щоб вшанувати пам'ять жертв. Близько 5000 молодих кримських татар вирушили у важку подорож, започаткувавши нову традицію.
Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Коли перевернувся весь світ...
Кемалю Аґа Куку 82 роки. Він досі пам'ятає ніч депортації у 1944 році та погляд зеленувато-жовтих очей російського солдата, який приставив йому до рота пістолет і змусив родину залишити батьківщину. Попри це, у 2014-му Кемаль покладав надії на окупаційну владу РФ і був одним з небагатьох, хто виступив за "референдум". Думки змінилися, коли згодом ФСБ намагалася викрасти його старшого сина.
Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Молитва під забороною?
З поверненням кримських татар у Криму будувалися нові мечеті та ремонтували старі, адже за СРСР кримські мечеті як правило слугували музеями, кінотеатрами і складами. Із початком анексії Криму повернулось і підозріле ставлення російської "влади" в Криму до мечетей.
Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Культура (не) поза політикою
12-річна кримськотатарська дівчинка виступає зі своїм гуртом народного танцю на фестивалі весни. Після того, як контроль за багатьма культурними організаціями в Криму перехопили проросійські сили, традиційні святкування бойкотували більшість кримських татар.
Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Життя з душевною травмою
Вдова Заріна Аметова з трьома дітьми. Її чоловіка Решата Аметова викрали та вбили проросійські сили самооборони. Його труп зі слідами тортур виявили лише за три тижні. Хоча є відео, на якому показано викрадення чоловіка, розслідування закрили через "брак доказів". Втрата батька також відбилася на трьох дітях. Зарина особливо стурбована станом трирічної доньки Хатіге. Їй важко подолати травму.
Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Чоловіки на молитві
Ранок мусульманського свята жертвоприношень Курбан-байрам. Чоловіки залишають свої килимки перед новозбудованою мечеттю в Бахчисараї.
Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Свідок депортації 1944
Решат Сабредінов пробивався зі Сталінграда до Берліна зі своєю зенітною батареєю. Здобув 45 медалей, навіть не всі з них помістилися на його грудях. Про депортацію свого народу дізнався лише через пів року. У 1945 році йому дали лише добу, щоб зібрати речі в Криму і депортували в Узбекистан. Попри це, каже, що любить Сталіна, а наказ про депортацію видали "інші люди" в Кремлі.
Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Прописка по-кримськи
Коли наприкінці 1980-их років до Криму з Центральної Азії почали повертатися кримські татари, їхні будинки і майно вже давно належали іншим. Тож вони розробили принцип окупації землі, будуючи маленькі будиночки з дахом, дверима та вікном. Таким чином були створені цілі кримськотатарські квартали, в яких згодом, з невеликих хиж, виросли цілі житлові будинки.
Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Молитва з надією
Кримська татарка молиться біля могили тітки в долині, де розташоване її рідне село.
Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Чай з пелюстками троянди
На цьому фото видно, як пелюстки троянд висушують на спальному ліжку, щоби потім заварювати з них запашний чай.
Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Журналістика під забороною
Телевізійна студія ATR порожня з 1 квітня 2015 року. Російська "влада" відкликала ліцензію на мовлення у єдиного кримськотатарського телеканалу ATR. Раніше команда телеканалу зазнавала величезного тиску і намагань втручатися у роботу.
Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Проблиски надії
Відтоді, як кримськотатарські активісти на материковій частині України підірвали одну з найважливіших ліній електропередач до Криму, кримські родини використовують автомобільні акумулятори та світлодіоди для освітлення будинків та осель.