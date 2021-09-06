ЄС засудив обшуки і затримання кримських татар

Європейський Союз засудив обшуки в незаконно анексованому Росією Криму, внаслідок яких 3 та 4 вересня російськими слідчими було затримано п'ятьох кримськотатарських лідерів та ще близько 50 осіб. Відповідну заяву речника Євросоюзу з питань зовнішньої політики Петера Стано опубліковано на сайті Європейської служби зовнішніх справ у вівторок, 7 вересня.

"Європейський Союз вважає затримання політично мотивованими та незаконними з точки зору міжнародного права. ЄС не визнає застосування російського законодавства в Криму і Севастополі та очікує, що всі незаконно затримані українці будуть звільнені без зволікання", - йдеться в заяві. Також у тексті документа зазначається, що кримські татари й надалі зазнають порушень своїх прав у Криму.

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У Брюсселі також закликали Російську Федерацію виконувати норми міжнародного права й припинити порушення прав людини в Криму. Також у тексті було згадано зроблену 23 серпня 2021 року спільну заяву учасників саміту Кримської платформи з аналогічними закликами до Росії.

"Європейський Союз непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. ЄС не визнає і не визнаватиме незаконну анексію Кримського півострова Росією", - наголосив Стано.

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Як повідомлялося, 3-4 вересня у Криму співробітники ФСБ РФ провели обшуки і затримали заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, а також Ельдара Одаманова, Азіза та Асана Ахтемова і Шевкета Усеїнова. На акції протесту біля "будівлі ФСБ" у Сімферополі 4 вересня було затримано, за даними української омбудсменки Людмили Денісової, 50 осіб.

Нагадаємо, 6 вересня в анексованому РФ Криму у Сімферополі було ухвалене судове рішення щодо взяття під варту строком на два місяці заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова. 7 вересня російські слідчі повідомили, що затримання та арешт Джелялова пов'язані з розслідуванням справи про підрив газопроводу в Криму. Стаття про диверсію передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років.

Українська омбудсменка Людмила Денісова напередодні закликала уповноважену РФ з прав людини Тетяну Москалькову вжити заходів щодо дотримання прав незаконно ув'язнених громадян України в Криму.

Напередодні Прокуратура Автономної республіки Крим та м. Севастополя перекваліфікувала кримінальні провадження за фактами незаконного позбавлення волі в анексованому Криму п'ятьох громадян України, серед яких заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов. Ці дії кваліфіковано як воєнний злочин за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

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