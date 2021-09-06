 ЄС засудив обшуки і затримання кримських татар | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.09.2021

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Новини

ЄС засудив обшуки і затримання кримських татар

У Брюсселі вважають затримання кримських татар у незаконно анексованому Росією Криму політично мотивованими та незаконними з точки зору міжнародного права.

ЄС засудив переслідування кримських татар у Криму

Європейський Союз засудив обшуки в незаконно анексованому Росією Криму, внаслідок яких 3 та 4 вересня російськими слідчими було затримано п'ятьох кримськотатарських лідерів та ще близько 50 осіб. Відповідну заяву речника Євросоюзу з питань зовнішньої політики Петера Стано опубліковано на сайті Європейської служби зовнішніх справ у вівторок, 7 вересня. 

"Європейський Союз вважає затримання політично мотивованими та незаконними з точки зору міжнародного права. ЄС не визнає застосування російського законодавства в Криму і Севастополі та очікує, що всі незаконно затримані українці будуть звільнені без зволікання", - йдеться в заяві. Також у тексті документа зазначається, що кримські татари й надалі зазнають порушень своїх прав у Криму.

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У Брюсселі також закликали Російську Федерацію виконувати норми міжнародного права й припинити порушення прав людини в Криму. Також у тексті було згадано зроблену 23 серпня 2021 року спільну заяву учасників саміту Кримської платформи з аналогічними закликами до Росії.

"Європейський Союз непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. ЄС не визнає і не визнаватиме незаконну анексію Кримського півострова Росією", - наголосив Стано.

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Як повідомлялося, 3-4 вересня у Криму співробітники ФСБ РФ провели обшуки і затримали заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, а також Ельдара Одаманова, Азіза та Асана Ахтемова і Шевкета Усеїнова. На акції протесту біля "будівлі ФСБ" у Сімферополі 4 вересня було затримано, за даними української омбудсменки Людмили Денісової, 50 осіб. 

Нагадаємо, 6 вересня в анексованому РФ Криму у Сімферополі було ухвалене судове  рішення щодо взяття під варту строком на два місяці заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова.  7 вересня російські слідчі повідомили, що затримання та арешт Джелялова пов'язані з розслідуванням справи про підрив газопроводу в Криму. Стаття про диверсію передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років. 

Українська омбудсменка Людмила Денісова напередодні закликала уповноважену РФ з прав людини Тетяну Москалькову вжити заходів щодо дотримання прав незаконно ув'язнених громадян України в Криму.

Напередодні Прокуратура Автономної республіки Крим та м. Севастополя перекваліфікувала кримінальні провадження за фактами незаконного позбавлення волі в анексованому Криму п'ятьох громадян України, серед яких заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов. Ці дії кваліфіковано як воєнний злочин за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

  • Традиції, які не заборонити

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Традиції, які не заборонити

    Німецький фотограф Моріц Кюстнер відвідував Крим кілька разів. Відразу після анексії півострова у 2014 році було заборонено традиційне відзначення Дня пам'яті жертв депортації 1944-го. Але кримських татар це не зупинило. Вони піднялися на гору Чатир-Даг, щоб вшанувати пам'ять жертв. Близько 5000 молодих кримських татар вирушили у важку подорож, започаткувавши нову традицію.

  • Коли перевернувся весь світ...

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Коли перевернувся весь світ...

    Кемалю Аґа Куку 82 роки. Він досі пам'ятає ніч депортації у 1944 році та погляд зеленувато-жовтих очей російського солдата, який приставив йому до рота пістолет і змусив родину залишити батьківщину. Попри це, у 2014-му Кемаль покладав надії на окупаційну владу РФ і був одним з небагатьох, хто виступив за "референдум". Думки змінилися, коли згодом ФСБ намагалася викрасти його старшого сина.

  • Молитва під забороною?

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Молитва під забороною?

    З поверненням кримських татар у Криму будувалися нові мечеті та ремонтували старі, адже за СРСР кримські мечеті як правило слугували музеями, кінотеатрами і складами. Із початком анексії Криму повернулось і підозріле ставлення російської "влади" в Криму до мечетей.

  • Культура (не) поза політикою

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Культура (не) поза політикою

    12-річна кримськотатарська дівчинка виступає зі своїм гуртом народного танцю на фестивалі весни. Після того, як контроль за багатьма культурними організаціями в Криму перехопили проросійські сили, традиційні святкування бойкотували більшість кримських татар.

  • Життя з душевною травмою

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Життя з душевною травмою

    Вдова Заріна Аметова з трьома дітьми. Її чоловіка Решата Аметова викрали та вбили проросійські сили самооборони. Його труп зі слідами тортур виявили лише за три тижні. Хоча є відео, на якому показано викрадення чоловіка, розслідування закрили через "брак доказів". Втрата батька також відбилася на трьох дітях. Зарина особливо стурбована станом трирічної доньки Хатіге. Їй важко подолати травму.

  • Чоловіки на молитві

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Чоловіки на молитві

    Ранок мусульманського свята жертвоприношень Курбан-байрам. Чоловіки залишають свої килимки перед новозбудованою мечеттю в Бахчисараї.

  • Свідок депортації 1944

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Свідок депортації 1944

    Решат Сабредінов пробивався зі Сталінграда до Берліна зі своєю зенітною батареєю. Здобув 45 медалей, навіть не всі з них помістилися на його грудях. Про депортацію свого народу дізнався лише через пів року. У 1945 році йому дали лише добу, щоб зібрати речі в Криму і депортували в Узбекистан. Попри це, каже, що любить Сталіна, а наказ про депортацію видали "інші люди" в Кремлі.

  • Прописка по-кримськи

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Прописка по-кримськи

    Коли наприкінці 1980-их років до Криму з Центральної Азії почали повертатися кримські татари, їхні будинки і майно вже давно належали іншим. Тож вони розробили принцип окупації землі, будуючи маленькі будиночки з дахом, дверима та вікном. Таким чином були створені цілі кримськотатарські квартали, в яких згодом, з невеликих хиж, виросли цілі житлові будинки.

  • Молитва з надією

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Молитва з надією

    Кримська татарка молиться біля могили тітки в долині, де розташоване її рідне село.

  • Чай з пелюстками троянди

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Чай з пелюстками троянди

    На цьому фото видно, як пелюстки троянд висушують на спальному ліжку, щоби потім заварювати з них запашний чай.

  • Журналістика під забороною

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Журналістика під забороною

    Телевізійна студія ATR порожня з 1 квітня 2015 року. Російська "влада" відкликала ліцензію на мовлення у єдиного кримськотатарського телеканалу ATR. Раніше команда телеканалу зазнавала величезного тиску і намагань втручатися у роботу.

  • Проблиски надії

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Проблиски надії

    Відтоді, як кримськотатарські активісти на материковій частині України підірвали одну з найважливіших ліній електропередач до Криму, кримські родини використовують автомобільні акумулятори та світлодіоди для освітлення будинків та осель.

    Автор: Катерина Луцька


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США наполягають на негайному звільненні лідерів кримських татар

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У Криму провели обшук у заступника голови Меджлісу

У першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова в Криму відбувся обшук. Його самого вивезли в невідомому напрямку.  

Затриманому в Криму заступнику голови Меджлісу висунули підозру

Затриманого в анексованому Росією Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова підозрюють в диверсії. Йому загрожує ув'язнення від 12 до 15 років.  

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Коментар: Кримські татари - як більмо на оці путінської влади 06.09.2021

Можна лише гадати про причини арештів російською владою в анексованому Криму лідерів кримських татар. Але ці люди не примирилися з анексією і дратують режим, пише оглядач FAZ Райнгард Фезер.

Nariman Dzhelyalov, stellvertretender Vorsitzender des Mejlisder Krimtatare. Es wurde von DW Korrespondentin Yuliya Vishnevetskaya (Copyright: DW) gemacht. Alle Rechte sind geklärt.

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Autor: Ganna Biednova (DW), in Kiew, 22.03.2015 Ministry of Foreign Affairs of Ukraine Außenministerium, Auswärtige Angelegenheiten

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