США наполягають на негайному звільненні лідерів кримських татар

Сполучені Штати Америки різко засуджують затримання російською окупаційною владою в Криму 4 вересня першого заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла та ще щонайменше 45 кримських татар. Про це в неділю, 5 вересня, заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

"Ми закликаємо російську окупаційну владу негайно звільнити їх. Це - останній з довгої низки політично вмотивованих рейдів, затримань та каральних заходів проти Меджлісу та його лідерів, які стали жертвами репресій за опозицію спробі анексії Криму Росією", - йдеться в заяві на сайті Держдепартаменту США.

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Речник Держдепартаменту нагадав, що під час саміту "Кримської платформи" 23 серпня США знову підтвердили, що "Крим - це Україна", і що Сполучені Штати й надалі непохитно підтримуватимуть суверенітет та територіальну цілісність України.

Нагадаємо, що протягом 3-4 вересня співробітники ФСБ в Криму затримали Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахметова, Шевкета Усеїнова та Нарімана Джеляла (Джелялова). Президент України Володимир Зеленський закликав звільнити затриманих. Він пов'язує нову хвилю затримань кримських татар в анексованому Росією Криму з початком роботи "Кримської платформи".

Після затримань під будівлею так званого "управління ФСБ" в Сімферополі 4 вересня зібралися родичі затриманих та інші демонстранти. У підсумку затримали понад 50 протестувальників, повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.