 США наполягають на негайному звільненні лідерів кримських татар | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.09.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

США наполягають на негайному звільненні лідерів кримських татар

США засуджують затримання в Криму російською окупаційною владою кримських татар та вимагають їхнього негайного звільнення, заявив речник Державного департаменту Нед Прайс.

Нед Прайс

Нед Прайс (архівне фото)

Сполучені Штати Америки різко засуджують затримання російською окупаційною владою в Криму 4 вересня першого заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла та ще щонайменше 45 кримських татар. Про це в неділю, 5 вересня, заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

"Ми закликаємо російську окупаційну владу негайно звільнити їх. Це - останній з довгої низки політично вмотивованих рейдів, затримань та каральних заходів проти Меджлісу та його лідерів, які стали жертвами репресій за опозицію спробі анексії Криму Росією", - йдеться в заяві на сайті Держдепартаменту США.

Читайте також: Кремль: Путін готовий зустрітися з Зеленським, але обговорювати Крим не хоче

Речник Держдепартаменту нагадав, що під час саміту "Кримської платформи" 23 серпня США знову підтвердили, що "Крим - це Україна", і що Сполучені Штати й надалі непохитно підтримуватимуть суверенітет та територіальну цілісність України.

Нагадаємо, що протягом 3-4 вересня співробітники ФСБ в Криму затримали Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахметова, Шевкета Усеїнова та Нарімана Джеляла (Джелялова). Президент України Володимир Зеленський закликав звільнити  затриманих.  Він пов'язує нову хвилю затримань кримських татар в анексованому Росією Криму з початком роботи "Кримської платформи".

Після затримань під будівлею так званого "управління ФСБ" в Сімферополі 4 вересня зібралися родичі затриманих та інші демонстранти. У підсумку затримали понад 50 протестувальників, повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

  • Традиції, які не заборонити

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Традиції, які не заборонити

    Відразу після анексії півострова у 2014 році було заборонено традиційне відзначення Дня пам'яті жертв депортації 1944-го. Але кримських татар це не зупинило. Вони піднялися на гору Чатир-Даг, щоб вшанувати пам'ять жертв. Близько 5000 молодих кримських татар вирушили у важку подорож, започаткувавши нову традицію.

  • Коли перевернувся весь світ...

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Коли перевернувся весь світ...

    Кемалю Аґа Куку 82 роки. Він досі пам'ятає ніч депортації у 1944 році та погляд зеленувато-жовтих очей російського солдата, який приставив йому до рота пістолет і змусив родину залишити батьківщину. Попри це, у 2014-му Кемаль покладав надії на окупаційну владу РФ і був одним з небагатьох, хто виступив за "референдум". Думки змінилися, коли згодом ФСБ намагалася викрасти його старшого сина.

  • Молитва під забороною?

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Молитва під забороною?

    З поверненням кримських татар у Криму будувалися нові мечеті та ремонтували старі, адже за СРСР кримські мечеті як правило слугували музеями, кінотеатрами і складами. Із початком анексії Криму повернулось і підозріле ставлення російської "влади" в Криму до мечетей.

  • Культура (не) поза політикою

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Культура (не) поза політикою

    12-річна кримськотатарська дівчинка виступає зі своїм гуртом народного танцю на фестивалі весни. Після того, як контроль за багатьма культурними організаціями в Криму перехопили проросійські сили, традиційні святкування бойкотували більшість кримських татар.

  • Життя з душевною травмою

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Життя з душевною травмою

    Вдова Заріна Аметова з трьома дітьми. Її чоловіка Решата Аметова викрали та вбили проросійські сили самооборони. Його труп зі слідами тортур виявили лише за три тижні. Хоча є відео, на якому показано викрадення чоловіка, розслідування закрили через "брак доказів". Втрата батька також відбилася на трьох дітях. Зарина особливо стурбована станом трирічної доньки Хатіге. Їй важко подолати травму.

  • Чоловіки на молитві

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Чоловіки на молитві

    Ранок мусульманського свята жертвоприношень Курбан-байрам. Чоловіки залишають свої килимки перед новозбудованою мечеттю в Бахчисараї.

  • Свідок депортації 1944

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Свідок депортації 1944

    Решат Сабредінов пробивався зі Сталінграда до Берліна зі своєю зенітною батареєю. Здобув 45 медалей, навіть не всі з них помістилися на його грудях. Про депортацію свого народу дізнався лише через пів року. У 1945 році йому дали лише добу, щоб зібрати речі в Криму і депортували в Узбекистан. Попри це, каже, що любить Сталіна, а наказ про депортацію видали "інші люди" в Кремлі.

  • Прописка по-кримськи

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Прописка по-кримськи

    Коли наприкінці 1980-их років до Криму з Центральної Азії почали повертатися кримські татари, їхні будинки і майно вже давно належали іншим. Тож вони розробили принцип окупації землі, будуючи маленькі будиночки з дахом, дверима та вікном. Таким чином були створені цілі кримськотатарські квартали, в яких згодом, з невеликих хиж, виросли цілі житлові будинки.

  • Молитва з надією

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Молитва з надією

    Кримська татарка молиться біля могили тітки в долині, де розташоване її рідне село.

  • Чай з пелюстками троянди

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Чай з пелюстками троянди

    На цьому фото видно, як пелюстки троянд висушують на спальному ліжку, щоби потім заварювати з них запашний чай.

  • Журналістика під забороною

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Журналістика під забороною

    Телевізійна студія ATR порожня з 1 квітня 2015 року. Російська "влада" відкликала ліцензію на мовлення у єдиного кримськотатарського телеканалу ATR. Раніше команда телеканалу зазнавала величезного тиску і намагань втручатися у роботу.

  • Проблиски надії

    Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа

    Проблиски надії

    Відтоді, як кримськотатарські активісти на материковій частині України підірвали одну з найважливіших ліній електропередач до Криму, кримські родини використовують автомобільні акумулятори та світлодіоди для освітлення будинків та осель.

    Автор: Катерина Луцька


Також за темою

+++ Ausschnitt aus: +++ June 27, 2013 - Kiev, Ukraine - Activists during a flash-mob entitled I will hear everyone carried out by the Internet Party of Ukraine near the US Embassy. The group expressed their concern with the NSA PRISM programme and showed their support for the former intelligence agency contractor and whistleblower who is suspected to be in Moscow. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn23 June 27 2013 Kiev Ukraine activists during a Flash Mob entitled I will hear EVERYONE carried out by The Internet Party of Ukraine Near The U.S. Embassy The Group expressed their Concern With The NSA Prism Programs and showed their Support for The Former Intelligence Agency Contractor and Whistleblower Who IS suspected to Be in Moscow PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAn23

США вимагають від Росії негайного звільнення кримських татар 05.09.2021

США засудили арешт затриманих у Криму 3-4 вересня кримських татар і зажадали від Росії їхнього негайного звільнення.

Nov. 6, 2015 - Kiev, Ukraine - A flag of Crimean Tatars during a protest in front of the Russian embassy in Kiev, Ukraine, 06 November 2015. They gathered to support of Crimean Tatars with demanding to observe the human rights and to liberate political prisoners in Crimea

Затриманому в Криму заступнику голови Меджлісу висунули підозру 05.09.2021

Затриманого в анексованому Росією Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова підозрюють в диверсії. Йому загрожує ув'язнення від 12 до 15 років.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky and the German Chancellor (not in picture) give statements ahead of talks at the Chancellery in Berlin on July 12, 2021. (Photo by STEFANIE LOOS / POOL / AFP) (Photo by STEFANIE LOOS/POOL/AFP via Getty Images)

Зеленський відреагував на обшуки і затримання в Криму 04.09.2021

Затримання п'ятьох кримських татар в анексованому Криму є реакцією РФ на початок роботи "Кримської платформи", заявив Зеленський. В Кримській правозахисній групі ці затримання назвали насильницькими зникненнями.

Реклама

Докладно

Анґела Меркель зі спини

ЄС не потрібна ще одна Анґела Меркель

Щоб відповісти на виклики, які постають, ЄС має відмовитися від реакціонізму Меркель, вважає Крістіна Бурак.  

Німецькі залізничники знову страйкують

У Німеччині почався п'ятиденний страйк залізничників

Протягом наступних п'яти діб рух потягів далекого прямування в Німеччині скоротиться на 75 відсотків.  