Денісова: В Криму затримали понад 50 кримських татар

Після обшуків та затримань п'ятьох кримських татар в анексованому Росією Криму під будівлею так званого "управління ФСБ" в Сімферополі у суботу, 4 вересня, зібралися родичі затриманих та інші протестувальники. У підсумку затримали понад 50 протестувальників, повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

За її даними, людей "заштовхали в автобуси, застосовуючи грубу силу, б’ючи по нирках, та відвезли до різних відділень поліції в тимчасово окупованому Криму, де їх допитують без доступу адвокатів".

Серед затриманих - двоє журналістів руху "Кримська солідарність" Айдер Кадиров та Нурі Абдурашитов, голова Центральної виборчої комісії Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедля і член Меджлісу кримськотатарського народу Леммар Юнусов, колишній політв'язень, фигурант "у справі Веджіє Кашка" Казим Аметов, повідомила Денісова.

Омбудсменка заявила, що так звані "правоохоронці" порушили презумпцію невинуватості, права на свободу, особисту недоторканність та правову допомогу.

"Без злагоджених дій України та міжнародних партнерів - із затриманих сьогодні громадян України вчергове зроблять "злочинців" за сфабрикованими справами", - наголосила Денісова. Вона закликала міжнародну спільноту застосувати всі можливі важелі впливу на країну-агресора, аби припинити репресії стосовно корінного населення Криму.

За даними "Кримської солідарності", серед затриманих як чоловіки, так і жінки, а родичі та адвокати роблять безуспішні спроби пошуку зниклих.

Раніше цього дня стало відомо, що протягом 3-4 вересня співробітники ФСБ в Криму затримали Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Ахметова, Шевкета Усеїнова та Нарімана Джеляля. Президент України Володимир Зеленський закликав звільнити затриманих. Він пов'язує нову хвилю затримань кримських татар в анексованому Росією Криму з початком роботи "Кримської платформи".