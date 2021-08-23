Зеленський відреагував на обшуки і затримання в Криму
Затримання п'ятьох кримських татар в анексованому Криму є реакцією РФ на початок роботи "Кримської платформи", заявив Зеленський. В Кримській правозахисній групі ці затримання назвали насильницькими зникненнями.
Володимир Зеленський (архівне фото)
Президент України Володимир Зеленський пов'язує нову хвилю затримань кримських татар в анексованому Росією Криму з початком роботи "Кримської платформи". "Окупанти в Криму знову вдаються до переслідувань кримських татар. У їхніх будинках відбуваються чергові обшуки та затримання. Вже забрали Нарімана Джелялова, першого заступника голови Меджлісу. Так РФ реагує на початок роботи "Кримської платформи". Всі затримані повинні бути звільнені!", - написав він у Twitter у суботу, 4 вересня.
Раніше постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич повідомив, що в першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова відбулися обшуки, його відвезли в невідомому напрямку. В МЗС України уточнили, що співробітники ФСБ вранці 3 вересня затримали Ельдара Одаманова, вночі 4 вересня - Азіза Ахтемова, Асана Ахметова та Шевкета Усеїнова. Вранці 4 вересня був затриманий Наріман Джеляль.
В Кримській правозахисній групі повідомили, що родичі та адвокати затриманих "подали заяви до різних де-факто правоохоронних органів, однак жоден із них не повідомив про місцезнаходження зниклих". "Такі дії окупаційної влади можуть кваліфікуватися як насильницьке зникнення, оскільки силові структури позбавляють затриману особу засобів зв'язку зі своїми рідними та адвокатами, внаслідок чого існує реальна загроза їхньому здоров'ю та життю", - зазначається в заяві групи, оприлюдненій у соцмережі Facebook.
Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з черговим рейдом незаконних обшуків і затримань жителів різних районів Криму 3 і 4 вересня. МЗС України вимагає від Росії негайно звільнити затриманих п'ятьох осіб, а також усіх незаконно утримуваних нею громадян України. "Закликаємо міжнародну спільноту рішуче засудити такі протиправні дії держави-окупанта, посилити тиск на РФ задля припинення нею грубих порушень прав людини на території тимчасово окупованої нею Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, продовжити активний захист прав та свобод мешканців Кримського півострова, зокрема у межах "Кримської платформи", - наголосили в МЗС України.
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