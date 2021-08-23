Альтмаєр: Ми не дозволимо перетворити Крим на "сліпу пляму" на карті

Представник Німеччини на "Кримській платформі" Петер Альтмаєр запевнив, що Берлін не дозволить перетворити анексований півострів на "сліпу пляму" на карті, та закликав до нових переговорів.
Німеччина обіцяє не дозволити перетворити анексований Крим на "сліпу пляму" на карті світу. Про це в понеділок, 23 серпня, заявив німецький міністр економіки і енергетики Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) у Києві на установчому саміті "Кримської платформи".
"Анексія Криму - це наруга над верховенством права. Ми бачимо, які загрози це несе, зокрема кримським татарам та іншим жителям. Ми не дозволимо перетворити Крим на "сліпу пляму" на карті", - цитує представника Німеччини на саміті агенція "Українські новини".
Альтмаєр наголосив, що незаконна окупація півострова створила велику проблему в регіоні, саме тому Євросоюз запровадив санкції проти Росії і неодноразово їх продовжував. "Продовження цих дій є обґрунтуванням продовження санкцій", - зазначив німецький політик. При цьому він ще раз підкреслив, що Німеччина не визнала і не визнає в майбутньому незаконну анексію Криму Росією, та закликав до нових переговорів, до відновлення державних кордонів України.
Крім того, Альтмаєр сподівається на подальшу співпрацю з Україною щодо зменшення викидів вуглекислого газу і боротьби зі змінами клімату, а також - енергоефективності та забезпечення надійних енергопостачань. "Хочемо заявити, що транзит газу через Україну триватиме і після 2024 року", - додав міністр економіки ФРН.
Своєю чергою представник Франції на саміті, делегат міністерства закордонних справ Франк Ріестер, від імені президента своєї країни Еммануеля Макрона наголосив, що Париж не визнав і не визнає анексію Криму, послідовно підтримує територіальну цілісність України і вважає, що дії РФ загрожують світового порядку. "Ми стурбовані ситуацією в Криму, ситуацією із систематичним порушенням прав людини в Криму. Я кажу насамперед про кримських татар", - наголосив Рістер.
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При цьому він додав, що Росії необхідно "нагадати про відповідальність". "Будівництво Керченського моста дуже вплинуло на навігаційну ситуацію в зоні Чорного та Азовського морів. Свобода торгівлі, пересування морем, навігації - ключова для європейської спільноти", - підкреслив французький політик. Він додав, Україна доклала всіх зусиль, щоб уникнути ескалації конфлікту і її прихильність дипломатичному діалогу в умовах анексії частини території має вітатися.
Нагадаємо, 23 серпня у Києві розпочав роботу установчий саміт "Кримської платформи", участь в якому підтвердили 46 країн і міжнародних організацій.