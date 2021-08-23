Альтмаєр: Ми не дозволимо перетворити Крим на "сліпу пляму" на карті

Німеччина обіцяє не дозволити перетворити анексований Крим на "сліпу пляму" на карті світу. Про це в понеділок, 23 серпня, заявив німецький міністр економіки і енергетики Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) у Києві на установчому саміті "Кримської платформи".

"Анексія Криму - це наруга над верховенством права. Ми бачимо, які загрози це несе, зокрема кримським татарам та іншим жителям. Ми не дозволимо перетворити Крим на "сліпу пляму" на карті", - цитує представника Німеччини на саміті агенція "Українські новини".

Альтмаєр наголосив, що незаконна окупація півострова створила велику проблему в регіоні, саме тому Євросоюз запровадив санкції проти Росії і неодноразово їх продовжував. "Продовження цих дій є обґрунтуванням продовження санкцій", - зазначив німецький політик. При цьому він ще раз підкреслив, що Німеччина не визнала і не визнає в майбутньому незаконну анексію Криму Росією, та закликав до нових переговорів, до відновлення державних кордонів України.

Крім того, Альтмаєр сподівається на подальшу співпрацю з Україною щодо зменшення викидів вуглекислого газу і боротьби зі змінами клімату, а також - енергоефективності та забезпечення надійних енергопостачань. "Хочемо заявити, що транзит газу через Україну триватиме і після 2024 року", - додав міністр економіки ФРН.

Франція - також на боці України щодо Криму

Своєю чергою представник Франції на саміті, делегат міністерства закордонних справ Франк Ріестер, від імені президента своєї країни Еммануеля Макрона наголосив, що Париж не визнав і не визнає анексію Криму, послідовно підтримує територіальну цілісність України і вважає, що дії РФ загрожують світового порядку. "Ми стурбовані ситуацією в Криму, ситуацією із систематичним порушенням прав людини в Криму. Я кажу насамперед про кримських татар", - наголосив Рістер.

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При цьому він додав, що Росії необхідно "нагадати про відповідальність". "Будівництво Керченського моста дуже вплинуло на навігаційну ситуацію в зоні Чорного та Азовського морів. Свобода торгівлі, пересування морем, навігації - ключова для європейської спільноти", - підкреслив французький політик. Він додав, Україна доклала всіх зусиль, щоб уникнути ескалації конфлікту і її прихильність дипломатичному діалогу в умовах анексії частини території має вітатися.

Нагадаємо, 23 серпня у Києві розпочав роботу установчий саміт "Кримської платформи", участь в якому підтвердили 46 країн і міжнародних організацій.