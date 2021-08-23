 Альтмаєр: Ми не дозволимо перетворити Крим на ″сліпу пляму″ на карті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Альтмаєр: Ми не дозволимо перетворити Крим на "сліпу пляму" на карті

Представник Німеччини на "Кримській платформі" Петер Альтмаєр запевнив, що Берлін не дозволить перетворити анексований півострів на "сліпу пляму" на карті, та закликав до нових переговорів.

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр

Німеччина обіцяє не дозволити перетворити анексований Крим на "сліпу пляму" на карті світу. Про це в понеділок, 23 серпня, заявив німецький міністр економіки і енергетики Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) у Києві на установчому саміті "Кримської платформи".

"Анексія Криму - це наруга над верховенством права. Ми бачимо, які загрози це несе, зокрема кримським татарам та іншим жителям. Ми не дозволимо перетворити Крим на "сліпу пляму" на карті", - цитує представника Німеччини на саміті агенція "Українські новини".

Альтмаєр наголосив, що незаконна окупація півострова створила велику проблему в регіоні, саме тому Євросоюз запровадив санкції проти Росії і неодноразово їх продовжував. "Продовження цих дій є обґрунтуванням продовження санкцій", - зазначив німецький політик. При цьому він ще раз підкреслив, що Німеччина не визнала і не визнає в майбутньому незаконну анексію Криму Росією, та закликав до нових переговорів, до відновлення державних кордонів України.

Крім того, Альтмаєр сподівається на подальшу співпрацю з Україною щодо зменшення викидів вуглекислого газу і боротьби зі змінами клімату, а також - енергоефективності та забезпечення надійних енергопостачань. "Хочемо заявити, що транзит газу через Україну триватиме і після 2024 року", - додав міністр економіки ФРН.

Франція - також на боці України щодо Криму

Своєю чергою представник Франції на саміті, делегат міністерства закордонних справ Франк Ріестер, від імені президента своєї країни Еммануеля Макрона наголосив, що Париж не визнав і не визнає анексію Криму, послідовно підтримує територіальну цілісність України і вважає, що дії РФ загрожують світового порядку. "Ми стурбовані ситуацією в Криму, ситуацією із систематичним порушенням прав людини в Криму. Я кажу насамперед про кримських татар", - наголосив Рістер. 

Читайте також: Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького митця (фотогалерея)

При цьому він додав, що Росії необхідно "нагадати про відповідальність". "Будівництво Керченського моста дуже вплинуло на навігаційну ситуацію в зоні Чорного та Азовського морів. Свобода торгівлі, пересування морем, навігації - ключова для європейської спільноти", - підкреслив французький політик. Він додав, Україна доклала всіх зусиль, щоб уникнути ескалації конфлікту і її прихильність дипломатичному діалогу в умовах анексії частини території має вітатися.

Нагадаємо, 23 серпня у Києві розпочав роботу установчий саміт "Кримської платформи", участь в якому підтвердили 46 країн і міжнародних організацій.

Дивитись відео 03:11

Анексований Крим очима німецького фотографа (19.08.2021)

Також за темою

KIEV, UKRAINE - AUGUST 23: Foreign Minister of Turkey Mevlut Cavusoglu (C) attends Crimea Platform summit in Kiev, Ukraine on August 23, 2021. Fatih Aktas / Anadolu Agency

"Кримська платформа": Спроби РФ легітимізувати окупацію Криму - неприйнятні 23.08.2021

Учасники установчого саміту "Кримської платформи" підписали спільну декларацію, в якій засудили анексію півострова Росією та домовилися об'єднати зусилля, щоб захисти права мирних жителів Криму.

People walk past a mural showing a map of Crimea in the Russian national colours on a street in Moscow in this March 25, 2014 file photo. Ratings agency S&P cut Russia's sovereign credit rating to junk status on Monday, bringing it below investment grade for the first time in a decade. REUTERS/Artur Bainozarov/Files (RUSSIA - Tags: POLITICS TPX IMAGES OF THE DAY) THIS IMAGE IS PART PACKAGE RUSSIA'S CREDIT RATING DOWNGRADED TO JUNK. TO FIND ALL PLEASE SEARCH RUSSIA CREDIT

Кримська платформа: що думають про ініціативу Зеленського у Німеччині (відео) 17.08.2021

Володимир Зеленський ініціював Кримську платформу для повернення анексованого Росією півострова. Це міжнародний формат для координації зусиль. Чи вірять у дієвість ініціативи у ФРН і які ризики для України?

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) steht vor seinem Abflug in die USA auf dem Vorfeld des Flughafens. (zu dpa Altmaier sieht transatlantischen Neustart - Reise nach Washington)

На саміті "Кримської платформи" Німеччину представлятиме Альтмаєр 21.08.2021

Міністр економіки та енергетики Петер Альтмаєр представлятиме Німеччину на установчому саміті "Кримської платформи", повідомили в посольстві ФРН в Україні.

Реклама

Докладно

Анґела Меркель та Володимир Зеленський у Києві, 22 серпня

Німецькі ЗМІ про візит Анґели Меркель до Києва

Після візиту Меркель до Києва німецька преса запитує, чи достатньо Німеччина зробила для українського народу.  

Нафтогаз України та RWE підписали рефорандум щодо водородних проєктів

"Нафтогаз" та RWE співпрацюватимуть у водневих проєктах

НАК "Нафтогаз України" та RWE Supply&Trading домовилися співпрацювати в сфері розвитку водневих проєктів.  