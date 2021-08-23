 Президент Євроради: ЄС не визнає анексії Криму Росією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.08.2021

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Президент Євроради: ЄС не визнає анексії Криму Росією

Євросоюз не визнає анексії Криму Росією та продовжуватиме політику невизнання, наголосив Шарль Мішель на установчому саміті "Кримська платформа" у Києві.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель (архівне фото)

Президент Європейської Ради Шарль Мішель (архівне фото)

Європейський Союз не визнає незаконної анексії Криму та Севастополя Росією і продовжуватиме політику невизнання, заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель.

"Я тут присутній для того, щоб підтвердити незмінну позицію ЄС: ми не визнаємо незаконної анексії Криму та Севастополя Росією. Ми продовжуватимемо нашу політику невизнання цього і ми надалі виступатимемо проти будь-яких порушень міжнародного права", - сказав Мішель на установчому саміті "Кримської платформи" в Києві в понеділок, 23 серпня.

Він наголосив, що такі незаконні дії становлять загрозу довірі та миру. "Наша мета - зробити так, щоб незаконна анексія ніколи не стала легітимізованою", - цитує слова Шарля Мішеля агенція "Інтерфакс-Україна".

Президент Європейської Ради також додав, що позиція щодо Криму має залишатися на високому рівні серед міжнародного порядку денного.

ЄС допомагає Україні 

Європейський Союз надав Україні більше 16 мільярдів євро допомоги з 2014 року, зазначив Шарль Мішель на саміті, передає агентство "Українські Новини".

"ЄС вводить заходи, які б допомагали Україні долати наслідки агресії. В рамках нашого безпрецедентного співробітництва з Україною, в рамках нашої співпраці за угодою про асоціацію ЄС надав Україні понад 16 мільярдів євро з 2014 року", - сказав він.

Президент Євроради також виступив за те, щоб тема анексованого Росією Криму залишалася на високому рівні в міжнародному порядку денному.

Як повідомлялося, у понеділок у Києві розпочався установчий саміт "Кримської платформи" , участь в якому беруть представники 46 країн і міжнародних організацій.  "Кримська платформа" має об'єднати всі наявні національні та міжнародні зусилля з повернення анексованого Росією українського півострова.

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