"Кримська платформа": Спроби РФ легітимізувати окупацію Криму - неприйнятні

Учасники "Кримської платформи", установчий саміт якої відбувся у Києві в понеділок, 23 серпня, вітають спільні дипломатичні зусилля, спрямовані на відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Про це йдеться у спільній декларації учасників саміту, опублікованій на сайті міністерства закордонних справ України.

"Будь-яка зміна статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як невід'ємної частини суверенної території України не визнається і не буде визнаватися, і що спроби Росії легітимізувати тимчасову окупацію та неправомірне захоплення є неприйнятними", - зазначається у тексті декларації. Також учасники саміту наголосили, що тимчасова окупація та незаконна анексія Криму є прямим викликом міжнародній безпеці "із загрозливими наслідками для міжнародного правопорядку, що захищає територіальну цілісність, єдність і суверенітет усіх держав".

Захист прав людини

Крім того, підписанти декларації засудили порушення прав і свобод людини на окупованому півострові, зокрема, права на мирні зібрання, свободу поглядів і релігії, а також - залякування і перешкоджання роботі журналістів і правозахисників. Наголошується, у першу чергу, на правах кримських татар. Учасники "Кримської платформи" переконані, що мілітаризація півострова підриває безпеку і стабільність у всьому Чорноморському регіоні, перешкоджає правам і свободам судноплавства, у тому числі вільному проходу суден через Керченську протоку.

Читайте також: Альтмаєр: Ми не дозволимо перетворити Крим на "сліпу пляму" на карті

Країни-учасниці вимагають від Росії негайно припинити порушення прав людини і забезпечити доступ до Криму місії ООН зі спостереження за дотриманням прав людини в Україні та спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Мета "Кримської платформи"

Як зазначається у тексті декларації, "Кримська платформа" створена як консультативний і координаційний формат з метою мирного припинення тимчасової окупації Росією Криму та Севастополя і для відновлення контролю України над цією територією у повній відповідності до міжнародного права.

Також підписанти вирішили розглянути запровадження подальших політичних, дипломатичних та обмежувальних заходів щодо РФ, якщо дії Москви цього вимагатимуть, протистояти новим викликам та гібридним загрозам, спричиненим мілітаризацією Криму, та підтримувати спільні зусилля для "посилення стійкості до цих загроз у контексті зростання загроз для безпеки і стабільності у Чорноморському регіоні".

Учасники саміту домовилися об'єднати зусилля для захисту прав і свобод мирних жителів Криму і домогтися негайного звільнення всіх українських громадян, незаконно затриманих чи засуджених Росією з політичних мотивів як на її території, так і на території Криму.

Заклик до РФ

Президент України Володимир Зеленський після закінчення установчого саміту "Кримської платформи" запропонував Росії приєднатися до "Кримської платформи" для того, щоб напрацювати шляхи деокупації Криму. "Якщо цей майданчик так цікавить її (Росію - Ред.), то ми запрошуємо РФ приєднатися до "Кримської платформи" для спільного напрацювання шляхів деокупації Криму та виправлення її (Росії - Ред.) історичної помилки", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 23 серпня у Києві пройшов установчий саміт "Кримської платформи", участь в якому підтвердили 46 країн і міжнародних організацій.