У п'яти будинках кримських татар у Криму тривають обшуки - Денісова

В анексованому Росією Криму силовики проводять серію обшуків у п'яти будинках кримських татар. Про це вранці вівторка, 17 серпня, у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"З четвертої години ранку у п'яти будинках кримських татар відбуваються обшуки в Сімферопольському, Бахчисарайському та Балаклавському і Нахімовському районах Севастополя в тимчасово окупованому Криму", - написала вона.

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Денісова каже про порушення прав людини

Уповноважена назвала дії російських силовиків "переслідуванням та залякуванням кримських татар". За її словами, ці обшуки у помешканнях громадян України є порушенням міжнародних норм, зокрема Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Денісова повідомила, що слідчі дії відбуваються, зокрема, у селищі Строганівка в Сімферопольському районі, де силовики обшукують будинок місцевого імама Раіфа Февзієва, не пускаючи до помешкання адвоката. Також обшуки тривають у будинках активістів Джаббара Бекірова в селі Тернівка в Балаклавському районі Севастополя, Заура Абдуллаєва в селі Холмовка в Бахчисарайському районі, Рустема Таїрова в селі Повороте Нахімовського району Севастополя та у тому ж районі в селі Фруктове у Рустема Мурасова, додала уповноважена.

Останній, за її словами, вночі повернувся з Ростова-на-Дону, куди їздив на оголошення вироку у справі так званої "алуштинської групи" у кримінальній справі "Хізб ут-Тахрір", яку Денісова називає "сфабрикованою".

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Вироки чотирьом кримським татарам у Ростові-на-Дону

Напередодні стало відомо про те, що Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив чотирьох громадян України, кримських татар, до позбавлення волі в колонії суворого режиму строком від 12 до 18 років нібито за їхню причетність до організації "Хізб ут-Тахрір". "Наші громадяни отримали максимальні терміни відбування покарання у колонії суворого режиму: Ленур Халілов - 18 років, Руслан Месутов - 18 років, Руслан Нагаєв - 13 років, Ельдар Кантеміров - 12 років", - раніше написала про цей вирок Денісова.

Як повідомили у громадському русі родин кримських політв'язнів "Кримська солідарність", Нагаєв займався підприємницькою діяльністю в Алушті, Халілов був головою і засновником мусульманської громади "Алушта", а Месутов був у ній охоронцем. Кантимиров, своєю чергою, закінчив Київський ісламський університет і є знавцем арабської мови.

Усіх чотирьох чоловіків затримали після обшуків за місцями їхнього проживання 10 червня 2019 року, і відтоді вони перебували в ув'язненні. Їх звинуватили у приналежності до ісламської політичної партії, яка заборонена в Росії з 2003 року, однак на території України і більшості країн світу діє без обмежень на рівні національних законодавств.