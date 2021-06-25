Київ вимагає від Москви припинити репресії у Криму

Міністерство закордонних справ України у суботу, 26 червня - День кримськотатарського прапора - нагадало РФ про необхідність виконання її зобов'язань як держави-окупанта і вимагає припинити репресії щодо українців і кримських татар у анексованому Криму.

"Саме 26 червня 1991 року, після більш ніж 73-річної вимушеної перерви, відбулося відродження Курултаю кримськотатарського народу, вищого національного інституту корінного народу Криму… Кримськотатарський прапор був затверджений Першим Курултаєм кримських татар у 1917 році. У різні часи він піддавався репресіям та заборонам", - йдеться в заяві відомства, яку цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Припинити репресії у Криму

В українському МЗС вважають, що російська окупаційна адміністрація намагається зруйнувати кримськотатарську ідентичність і знищити пам'ять про національні символи, а також грубо порушує права корінного народу Криму. Україна засуджує таку політику.

Київ вимагає від Москви припинити репресії щодо українців і кримських татар, виконати наказ Міжнародного Суду ООН від 19 квітня 2017 року і скасувати заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.

МЗС України закликало міжнародну спільноту вдатися до додаткового політичного тиску на РФ і захистити гуманітарне право і права людини на тимчасово окупованому півострові.

Права людини у анексованому Криму

Через сім років, що минули після анексії Криму, ситуацію з правами людини на півострові українські правозахисники описують як близьку до "катастрофічної". Українська Кримська правозахисна група (КПГ) зафіксувала у 2020 році 260 рішень російських судів про утримання під вартою у справах проти кримчан, які організація класифікує як політично мотивовані.

ПАРЄ ухвалила 23 червня резолюцію щодо порушень прав людини, вчинених проти кримських татар. ПАРЄ закликала Москву не застосовувати закони РФ на території окупованого Криму, а натомість послуговуватись на півострові актами, чинними в Україні.

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Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради у травні законопроєкт про корінні народи. Документ визнає корінними народами України кримських татар, караїмів і кримчаків.