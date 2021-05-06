Кулеба пояснив Путіну, чому росіяни не є корінним народом в Україні

Законопроєкт про корінні народи, запропонований президентом України Володимиром Зеленським, повністю відповідає Декларації ООН про права корінних народів і відповідним нормам Конституції України й не має нічого спільного з довільними інтерпретаціями президента РФ Володимира Путіна. Таку думку висловив у четвер, 10 червня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Термін "корінні народи" сталий у міжнародному праві та законодавстві багатьох країн. Зокрема, закріплений Декларацією ООН від 2007 року про права корінних народів. Запропонований президентом законопроєкт фактично реалізує в національному законодавстві ці норми міжнародного права", - пояснив Кулеба в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна". Український міністр зазначив, що в законопроєкті визначається, які народи можна вважати корінними: це самобутні етнічні спільноти, які сформувалися на території України, становлять етнічну меншість і не мають власної держави. "В Україні це, передусім, кримські татари, караїми та кримчаки", - пояснив міністр.

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Кулеба також зазначив, що Конституція України прямо та недвозначно гарантує рівність усіх громадян в Україні, незалежно від етнічного походження, і окремо встановлює обов'язок держави захищати корінні народи й національні меншини. "Тому заяви про якісь утиски в результаті ухвалення запропонованого закону про корінні народи не відповідають дійсності. В Україні також ніколи не обмежувалися права російської національної меншини", - наголосив глава МЗС України.

Репресивна політика проти українців у РФ

Він додав, що натомість в РФ триває репресивна політика стосовно громадських організацій українців у РФ. Кулеба нагадав, що у 2010 році Верховний суд РФ ліквідував Федеральну національно-культурну автономію українців Росії, а у травні 2012 року - Об'єднання українців Росії. У 2017 році московська влада ліквідувала Бібліотеку української літератури. У липні 2019 року Генеральна прокуратура РФ визнала Світовий конгрес українців "небажаною організацією" на території РФ. Також він додав, що Росія продовжує політику репресій проти корінного народу України, кримських татар, у тимчасово окупованому Криму.

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У зв'язку з цим Кулеба порадив керівництву Росії зайнятися забезпеченням прав національних меншин і корінних народів Російської Федерації, а не маніпуляціями стосовно українських законодавчих ініціатив, які цілком відповідають міжнародному праву.

Нагадаємо, напередодні Володимир Путін прокоментував законопроєкт Зеленського "Про корінні народи України", у якому корінним народом не вказані росіяни. На його думку, говорити про росіян як про некорінний народ України - "це не просто некоректно, це смішно і безглуздо", і "не відповідає історії абсолютно".

Перший заступник голова фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко у четвер повідомив, що Верховна Рада може до кінця поточної сесії ухвалити за основу та в цілому законопроєкт про корінні народи.