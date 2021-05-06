 Кулеба пояснив Путіну, чому росіяни не є корінним народом в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.06.2021

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Новини

Кулеба пояснив Путіну, чому росіяни не є корінним народом в Україні

Термін "корінні народи" закріплений відповідною декларацією ООН, і законопроєкт Зеленського відповідає міжнародним нормам, пояснив Дмитро Кулеба.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на коментарі Путіна щодо проєкту закону про корінні народи

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на коментарі Путіна щодо проєкту закону про корінні народи

Законопроєкт про корінні народи, запропонований президентом України Володимиром Зеленським, повністю відповідає Декларації ООН про права корінних народів і відповідним нормам Конституції України й не має нічого спільного з довільними інтерпретаціями президента РФ Володимира Путіна. Таку думку висловив у четвер, 10 червня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Термін "корінні народи" сталий у міжнародному праві та законодавстві багатьох країн. Зокрема, закріплений Декларацією ООН від 2007 року про права корінних народів. Запропонований президентом законопроєкт фактично реалізує в національному законодавстві ці норми міжнародного права", - пояснив Кулеба в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна". Український міністр зазначив, що в законопроєкті визначається, які народи можна вважати корінними: це самобутні етнічні спільноти, які сформувалися на території України, становлять етнічну меншість і не мають власної держави. "В Україні це, передусім, кримські татари, караїми та кримчаки", - пояснив міністр.

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Кулеба також зазначив, що Конституція України прямо та недвозначно гарантує рівність усіх громадян в Україні, незалежно від етнічного походження, і окремо встановлює обов'язок держави захищати корінні народи й національні меншини. "Тому заяви про якісь утиски в результаті ухвалення запропонованого закону про корінні народи не відповідають дійсності. В Україні також ніколи не обмежувалися права російської національної меншини", - наголосив глава МЗС України.

Репресивна політика проти українців у РФ

Він додав, що натомість в РФ триває репресивна політика стосовно громадських організацій українців у РФ. Кулеба нагадав, що у 2010 році Верховний суд РФ ліквідував Федеральну національно-культурну автономію українців Росії, а у травні 2012 року - Об'єднання українців Росії. У 2017 році московська влада ліквідувала Бібліотеку української літератури. У липні 2019 року Генеральна прокуратура РФ визнала Світовий конгрес українців "небажаною організацією" на території РФ. Також він додав, що Росія продовжує політику репресій проти корінного народу України, кримських татар, у тимчасово окупованому Криму.

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У зв'язку з цим Кулеба порадив керівництву Росії зайнятися забезпеченням прав національних меншин і корінних народів Російської Федерації, а не маніпуляціями стосовно українських законодавчих ініціатив, які цілком відповідають міжнародному праву.

Нагадаємо, напередодні Володимир Путін прокоментував законопроєкт Зеленського "Про корінні народи України", у якому корінним народом не вказані росіяни. На його думку, говорити про росіян як про некорінний народ України - "це не просто некоректно, це смішно і безглуздо", і "не відповідає історії абсолютно".

Перший заступник голова фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко у четвер повідомив, що Верховна Рада може до кінця поточної сесії ухвалити за основу та в цілому законопроєкт про корінні народи.

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