РФ переслідує з політичних мотивів 93 кримських татар - Денісова

93 кримських татар переслідуються Росією за політичними мотивами, з них 78 - відбувають незаконне покарання на території РФ, а 15 - позбавлені права на свободу пересування, адже перебувають у тимчасово окупованому Криму під адміністративним наглядом. Про це у вівторок, 18 травня, повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Люмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

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Тенденція до репресій кримських татар незмінна

20 квітня Кримськотатарський ресурсний центр у своєму аналізі повідомив, що у першому кварталі 2021 року в окупованому Росією Криму зафіксовано 22 обшуки, п'ять з яких провели у будинках кримських татар. Цей показник більше за кількість обшуків за перший квартал 2020 року, коли було зафіксовано 15 обшуків.

"Таким чином, тенденція переслідувань з політичних і релігійних мотивів залишається незмінною з початку окупації півострова", - зазначалось у звіті.

Зокрема, у січні було зафіксовано три обшуки, у лютому російські силовики провели 10 обшуків, а в березні - дев'ять обшуків. Вони пов'язані зі "справою Свідків Єгови", діяльність яких заборонив уряд РФ, а також зі справами "Хізб ут-Тахрір", політв'язнями та місцевими активістами.

"Під час проведення обшуків силовики нерідко порушують права потерпілих. Зокрема, під час проникнення в оселі зафіксовані випадки пошкодження майна, або ж проведення обшуку за відсутності господаря, або підкидання забороненої літератури", - зауважили у Кримськотатарському ресурсному центрі.

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День пам'яті жертв геноциду кримських татар

18 травня в Україні вшановують пам'ять жертв депортації кримських татар та відзначають День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. У цей день у 1944 році радянська влада здійснила депортацію кримських татар з території їхнього історичного проживання - Криму - у віддалені райони Узбекистану, Казахстану і Російської Федерації.