 Кримськотатарський центр повідомив про переслідування в анексованому Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Кримськотатарський центр повідомив про переслідування в анексованому Криму

Тенденція переслідувань залишається незмінною від початку окупації півострова, йдеться в аналізі порушень прав людини у першому кварталі 2021 року від Кримськотатарського ресурсного центру.

Обшуки ФСБ в окупованому Криму, архівне фото

Обшуки ФСБ в окупованому Криму, архівне фото

У першому кварталі 2021 року в окупованому Росією Криму зафіксовано 22 обшуки, п'ять з яких провели у будинках кримських татар. Цей показник більше за кількість обшуків за перший квартал 2020 року, коли було зафіксовано 15 обшуків. Про це повідомляє Кримськотатарський ресурсний центр (КРЦ) в аналізі, опублікованому у вівторок, 20 квітня.

Читайте також: Уряд України схвалив концепцію розвитку кримськотатарської мови

"Таким чином, тенденція переслідувань з політичних і релігійних мотивів залишається незмінною з початку окупації півострова", - зазначається у звіті.

Зокрема, у січні було зафіксовано три обшуки, у лютому російські силовики провели 10 обшуків, а в березні - дев'ять обшуків. Вони пов'язані зі "справою Свідків Єгови", діяльність яких заборонив уряд РФ, а також із справами "Хізб ут-Тахрір", політв'язнями та місцевими активістами.

"Під час проведення обшуків силовики нерідко порушують права потерпілих. Зокрема, під час проникнення в оселі зафіксовані випадки пошкодження майна, або ж проведення обшуку за відсутності господаря, або підкидання забороненої літератури", - зауважують у Кримськотатарському ресурсному центрі.

Також за цей період, за даними КРЦ, силовики РФ здійснили 146 затримань/утримань і 23 допити, опитувань і "розмов". Ще за цей час здійснено 45 арештів, з них 10 як нові арешти, 16 - продовження терміну утримання під вартою, 19 - винесення вироків. Також зафіксовано 33 випадки етапування політв'язнів Криму.

Читайте також: ЄС не визнає указ Путіна про володіння землею в анексованому Криму 

Дивитись відео 03:24

Кримські політв’язні: мистецтво у Києві нагадує про бранців Кремля (09.02.2021)

Також за темою

G7 Außenminister Dinard Frankreich

Країни G7 засудили дії РФ з підриву суверенітету й цілісності України 18.03.2021

Спроби Росії узаконити незаконну анексію Криму не знайдуть визнання, наголосили глави МЗС країн G7. Також вони засудили порушення прав людини, вчинені Росією на півострові, зокрема, проти кримських татар.

Ukraine Russland Krim Konflikt

ООН: З часу анексії в Криму зафіксовано 43 випадки насильницьких зникнень 31.03.2021

Жертвами насильницьких зникнень у Криму стало 39 чоловіків і чотири жінки, повідомили в УВКПЛ ООН. 11 жертв насильницьких зникнень досі вважаються зниклими безвісти.

USA Außenminister Antony Blinken

США: Ситуація з дотриманням прав людини у світі погіршується 31.03.2021

У США оприлюднили звіт щодо ситуації з правами людини у світі та відзначили негативні тенденції у цій сфері.

Реклама

Докладно

Виробництво вакцини Biontech/Pfizer у німецькому Марбургу

Чи можливо в Україні виробляти вакцину від COVID-19?

Терміни поставок вакцини від COVID-19 зірвані. Настав час замислитись над виробництвом вакцини безпосередньо в Україні.  

Kiosk in Kiew

8000 гривень: допомога для бізнесу чи лише політичний жест?

Наскільки така фінансова допомога буде корисною та чи допомогла вона минулого разу, з'ясовувала DW.  