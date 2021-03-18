Кримськотатарський центр повідомив про переслідування в анексованому Криму

У першому кварталі 2021 року в окупованому Росією Криму зафіксовано 22 обшуки, п'ять з яких провели у будинках кримських татар. Цей показник більше за кількість обшуків за перший квартал 2020 року, коли було зафіксовано 15 обшуків. Про це повідомляє Кримськотатарський ресурсний центр (КРЦ) в аналізі, опублікованому у вівторок, 20 квітня.

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"Таким чином, тенденція переслідувань з політичних і релігійних мотивів залишається незмінною з початку окупації півострова", - зазначається у звіті.

Зокрема, у січні було зафіксовано три обшуки, у лютому російські силовики провели 10 обшуків, а в березні - дев'ять обшуків. Вони пов'язані зі "справою Свідків Єгови", діяльність яких заборонив уряд РФ, а також із справами "Хізб ут-Тахрір", політв'язнями та місцевими активістами.

"Під час проведення обшуків силовики нерідко порушують права потерпілих. Зокрема, під час проникнення в оселі зафіксовані випадки пошкодження майна, або ж проведення обшуку за відсутності господаря, або підкидання забороненої літератури", - зауважують у Кримськотатарському ресурсному центрі.

Також за цей період, за даними КРЦ, силовики РФ здійснили 146 затримань/утримань і 23 допити, опитувань і "розмов". Ще за цей час здійснено 45 арештів, з них 10 як нові арешти, 16 - продовження терміну утримання під вартою, 19 - винесення вироків. Також зафіксовано 33 випадки етапування політв'язнів Криму.

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