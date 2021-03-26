 Уряд України схвалив концепцію розвитку кримськотатарської мови | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.04.2021

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Уряд України схвалив концепцію розвитку кримськотатарської мови

У Кабміні вважають необхіним створення умов для ревіталізації мови кримських татар.

Схвалено концепцію розвитку кримськотатарської мови

Схвалено концепцію розвитку кримськотатарської мови

Кабінет Міністрів України схвалив концепцію розвитку кримськотатарської мови. Метою документа, затвердженого в середу, 7 квітня, є створення належних умов для функціонування кримськотатарської мови як мови одного з корінних народів України, розширення сфери її застосування, заохочення її вивчення громадянами України незалежно від етнічного походження, популяризацію серед різних вікових груп, особливо серед молоді.

Крім того, уряд доручив міністерству реінтеграції тимчасово окупованих територій, іншим зацікавленим центральним органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, меджлісу кримськотатарського народу розробити і подати до 2 серпня 2021 року проєкт Стратегії розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки та план реалізації стратегії. Зазначено, що моніторинг виконання концепції здійснюватиметься щорічно.

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В українському уряді нагадали, що збройна агресія Росії проти України, тимчасова окупація Криму та Севастополя призвели до погіршення становища кримськотатарської мови до рівня, який, за оцінками експертів Національної академії наук, відповідає рівню "критичний" за класифікацією ЮНЕСКО, тобто належить до мов, які перебувають під загрозою зникнення. Зазначається, що основна проблема, яку має бути вирішено - створення умов для ревіталізації кримськотатарської мови до безпечного рівня шляхом відповідного законодавчого і фінансового забезпечення її функціонування як мови одного з корінних народів України.

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