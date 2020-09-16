В Росії до тривалих термінів засудили трьох кримських татар

Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону у вівторок, 3 листопада, засудив трьох жителів Криму за створення осередку забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір" до тривалих термінів позбавлення волі в колонії суворого режиму. Рустем Емірусеїнов засуджений до 17 років, Ескендер Абдулганієв - 12 років, Арсен Абхаїров - 13 років. Всі вони засуджені до відбування перших двох років у в'язниці.

Емірусеїнова звинувачують в організації діяльності терористичної організації, а Абхаїрова та Абдулганієва - в участі в її діяльності. Їм закидають пропаганду "Хізб ут-Тахрір" серед населення. Чоловіків затримали після обшуків в лютому 2019 року.

Вирок може бути оскаржений. Захист має намір подати апеляційні скарги на вирок і вважає кримінальну справу сфальсифікованою. "Безумовно, будемо оскаржувати. Це чергова справа з категорії справ так званого псевдотероризму", - наголосив один з адвокатів Емірусеїнова Назим Шейхмамбетов, передає агенція "Інтерфакс".

МЗС України висловило протест

В українському МЗС вже висловили протест у зв'язку з неправомірним рішенням цього суду. Там зазначили, що троє громадян України були незаконно затримані після обшуків в їхніх домівках та незаконно переміщені на територію Росії, що є порушенням норм міжнародного права. В МЗС зазначили, що судові вироки є черговим доказом, що "держава-окупант продовжує використовувати драконівські норми свого антитерористичного законодавства для системних політичних переслідувань представників кримськотатарського народу".

Україна закликала Росію скасувати це рішення суду та звільнити засуджених та усіх незаконно утримуваних українських громадян, а міжнародну спільноту - посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на РФ.