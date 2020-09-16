 В Росії до тривалих термінів засудили трьох кримських татар | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Росії до тривалих термінів засудили трьох кримських татар

Трьох кримських татар, яких обвинувачують в участі в забороненій в Росії організації "Хізб ут-Тахрір", засудили до 12-17 років ув'язнення.

Жителів Криму засудили за участь в Хізб ут-Тахрір

Жителів Криму засудили за участь в "Хізб ут-Тахрір"

Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону у вівторок, 3 листопада, засудив трьох жителів Криму за створення осередку забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір" до тривалих термінів позбавлення волі в колонії суворого режиму. Рустем Емірусеїнов засуджений до 17 років, Ескендер Абдулганієв - 12 років, Арсен Абхаїров - 13 років. Всі вони засуджені до відбування перших двох років у в'язниці.

Емірусеїнова звинувачують в організації діяльності терористичної організації, а Абхаїрова та Абдулганієва - в участі в її діяльності. Їм закидають пропаганду "Хізб ут-Тахрір" серед населення. Чоловіків затримали після обшуків в лютому 2019 року.

Вирок може бути оскаржений. Захист має намір подати апеляційні скарги на вирок і вважає кримінальну справу сфальсифікованою. "Безумовно, будемо оскаржувати. Це чергова справа з категорії справ так званого псевдотероризму", - наголосив один з адвокатів Емірусеїнова Назим Шейхмамбетов, передає агенція "Інтерфакс".

МЗС України висловило протест

В українському МЗС вже висловили протест у зв'язку з неправомірним рішенням цього суду. Там зазначили, що троє громадян України були незаконно затримані після обшуків в їхніх домівках та незаконно переміщені на територію Росії, що є порушенням норм міжнародного права. В МЗС зазначили, що судові вироки є черговим доказом, що "держава-окупант продовжує використовувати драконівські норми свого антитерористичного законодавства для системних політичних переслідувань представників кримськотатарського народу".

Україна закликала Росію скасувати це рішення суду та звільнити засуджених та усіх незаконно утримуваних українських громадян, а міжнародну спільноту - посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на РФ.

Дивитись відео 07:12

Чому кримських татар немає у списках обміну полоненими (22.01.2020)

DW.COM

Понад 50 кримських татар затримані поліцією у Москві

Понад 50 кримських татар було затримано під час акції протесту в Москві, повідомляють адвокати і правозахисники.  

Також за темою

Ukraine Kiew | Proteste: Gerichtsurteil gegen Krym Tataren

В Україні обурені вироком, винесеним в РФ кримським татарам 16.09.2020

У Росії винесли вирок групі кримських татар у справі про "Хізб ут-Тахрір". Семеро обвинувачених отримали терміни від 13 до 19 років в'язниці, один виправданий. Україна обурена рішенням суду.

Krimtataren Fahne Stacheldraht

"Меморіал" визнав 11 кримських татар політв'язнями 31.01.2020

Кримських татар, що перебувають в ростовському СІЗО, обвинувачують в участі в забороненій в РФ організації "Хізб-ут-Тахрір". У їхніх справах немає свідчень про насильницькі злочини, наголошують правозахисники.

Krimtataren Fahne Stacheldraht

МЗС України висловило протест через затримання кримських татар в Бахчисараї 11.03.2020

Російська ФСБ затримала в анексованому Криму чотирьох кримських татар, яких обвинувачують у членстві в організації "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі". Українське МЗС закликає європейських партнерів посилити тиск на Москву.

Реклама

Докладно

Вибори президента США: головні теми виборчої кампанії

Вибори президента США: головні теми виборчої кампанії

DW зібрала п'ять тем, котрі стануть найважливішими для американців під час ухвалення рішення, за кого голосувати.  

Ціна м’яса у ФРН: і німці ситі, і свині щасливі?

Чому "дешевого" м’яса в Німеччині стає менше (відео)

До свині треба ставитися не по-свинськи, вважають все більше фермерів у Німеччині. Як це позначиться на ціні м'яса?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  