 У Росії чотирьох кримських татар засудили до багаторічного ув′язнення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.08.2021

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Новини

У Росії чотирьох кримських татар засудили до багаторічного ув'язнення

У Ростові-на-Дону чотирьох кримських татар засудили до ув'язнення строком від 12 до 18 років у справі "Хізб ут-Тахрір". Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова назвала справу "сфабрикованою".

Кримськотатарський прапор на тлі колючого дроту (символічне фото)

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив чотирьох громадян України, кримських татар, до позбавлення волі в колонії суворого режиму строком від 12 до 18 років нібито за їхню причетність до організації "Хізб ут-Тахрір". Про це у Facebook у понеділок, 16 серпня, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. 

"Наші громадяни отримали максимальні терміни відбування покарання у колонії суворого режиму: Ленур Халілов - 18 років, Руслан Месутов - 18 років, Руслан Нагаєв - 13 років, Ельдар Кантеміров - 12 років", - написала Денісова.

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Вона назвала справу "Хізб ут-Тахрір" "сфабрикованою" і засудила рішення російського суду щодо українських громадян. "Здійснюючи судилища над кримськими татарами та іншими незаконно утримуваними громадянами України, країна-окупант РФ порушує норми міжнародного права, Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та Загальну декларацію прав людини", - додала вона.

Історія звинувачення кримських татар

На сторінці громадського руху родин кримських політв'язнів "Кримська солідарність" повідомляється, що на засіданні суд відмовив стороні захисту у всіх заявлених клопотаннях і став на бік обвинувачення, водночас скасувавши обвинуваченим арешт на майно. Раніше під час дебатів сторін прокурор попросив для підсудних від 14 до 19 років ув'язнення в колонії суворого режиму.

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У дописі зазначається, що Нагаєв займався підприємницькою діяльністю в Алушті в анексованому Росією Криму, Халілов був головою і засновником мусульманської громади "Алушта", а Месутов був у ній охоронцем. Кантимиров, своєю чергою, закінчив Київський ісламський університет і є знавцем арабської мови.

Усіх чотирьох чоловіків затримали після обшуків за місцями їхнього проживання 10 червня 2019 року, і відтоді вони перебували в ув'язненні. Їх звинуватили у приналежності до ісламської політичної партії, яка заборонена в Росії з 2003 року, однак на території України і більшості країн світу діє без обмежень на рівні національних законодавств.

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