Україна вимагає звільнення п'ятьох кримських татар, затриманих 3-4 вересня

Міністерство закордонних справ України в суботу, 4 вересня, висловило рішучий протест у зв'язку з черговим рейдом незаконних обшуків і затримань жителів різних районів тимчасово окупованого Криму 3 і 4 вересня.

У коментарі МЗС України наголошується, що за наявною інформацією, співробітниками ФСБ вранці 3 вересня був затриманий Ельдар Одаманов, вночі 4 вересня - Азіз Ахметов, Асан Ахметов і Шевкет Усеінов. А вранці 4 вересня після обшуків у будинку був затриманий заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джеляль.

"Розглядаємо цей каральний рейд проти керівників Меджлісу як покарання за участь в установчому саміті "Кримської платформи" 23 серпня, а також чергові репресії Російської Федерації, спрямовані на залякування представників кримськотатарського народу і витіснення його з тимчасово окупованого півострова", - заявило зовнішньополітичне відомство.

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МЗС України вимагає від Росії негайно звільнити затриманих п'ятьох осіб, а також усіх незаконно утримуваних нею громадян України. "Закликаємо міжнародну спільноту рішуче засудити такі протиправні дії держави-окупанта, посилити тиск на РФ для припинення нею грубих порушень прав людини на території тимчасово окупованої нею Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, продовжити активний захист прав і свобод жителів Кримського півострова, зокрема в рамках Кримської платформи", - йдеться в коментарі.