Зеленський засудив затримання кримських татар спецслужбами РФ

Український президент Володимир Зеленський гостро засудив обшуки й затримання кримських татар, які відбулися вранці вівторка, 17 серпня, в анексованому Росією Криму. Із відповідною заявою він виступив у своєму мікроблозі у Twitter.

"РФ знову кричуще порушує права людини в окупованому Криму", - написав Зеленський. За його словами, ці переслідування є неприпустимими і мають бути негайно припинені. Він також закликав світову спільноту відреагувати на ці порушення.

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Протест МЗС України

Із засудженням дій російських спецслужб виступили і в міністерстві закордонних справ України. В опублікованому на сайті відомства коментарі зазначається: "Російська Федерація вчергове використовує свій репресивний апарат для переслідування та залякування представників нелояльно налаштованого кримськотатарського народу, придушення свободи віросповідання, витіснення корінного народу - кримських татар - з окупованого півострова".

У відомстві уточнили, що після проведення о четвертій годині ранку обшуків у домівках кримських татар у Сімферопольському і Бахчисарайському районах анексованого Росією Криму та у Балаклавському і Нахімовському районах Севастополя "були незаконно затримані п'ятеро громадян України, усі - кримські татари: імам Раіф Февзієв та активісти Рустем Мурасов, Рустем Таіров, Джеббар Бекиров, Заур Абдуллаєв".

Як повідомляла раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, Мурасов лише вночі повернувся з Ростова-на-Дону, куди їздив на оголошення вироків так званій "алуштинській групі" у кримінальній справі "Хізб ут-Тахрір", яку Денісова називає "сфабрикованою".

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Вироки чотирьом кримським татарам

Напередодні стало відомо про те, що Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив чотирьох громадян України, кримських татар, до позбавлення волі в колонії суворого режиму строком від 12 до 18 років нібито за їхню причетність до організації "Хізб ут-Тахрір". "Наші громадяни отримали максимальні терміни відбування покарання у колонії суворого режиму: Ленур Халілов - 18 років, Руслан Месутов - 18 років, Руслан Нагаєв - 13 років, Ельдар Кантеміров - 12 років", - раніше написала про цей вирок Денісова.

Усіх чотирьох чоловіків затримали після обшуків за місцями їхнього проживання 10 червня 2019 року, і відтоді вони перебували в ув'язненні. Їх звинуватили у приналежності до ісламської політичної партії, яка заборонена в Росії з 2003 року, однак на території України і більшості країн світу діє без обмежень на рівні національних законодавств.