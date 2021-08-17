 Зеленський засудив затримання кримських татар спецслужбами РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Зеленський засудив затримання кримських татар спецслужбами РФ

Президент України назвав порушенням прав людини обшуки й затримання п'ятьох кримських татар в анексованому Росією Криму.

Президент України Володимир Зеленський (фото з архіву)

Президент України Володимир Зеленський

Український президент Володимир Зеленський гостро засудив обшуки й затримання кримських татар, які відбулися вранці вівторка, 17 серпня, в анексованому Росією Криму. Із відповідною заявою він виступив у своєму мікроблозі у Twitter.

"РФ знову кричуще порушує права людини в окупованому Криму", - написав Зеленський. За його словами, ці переслідування є неприпустимими і мають бути негайно припинені. Він також закликав світову спільноту відреагувати на ці порушення.

Читайте також: Зеленський підписав закон про корінні народи

Протест МЗС України

Із засудженням дій російських спецслужб виступили і в міністерстві закордонних справ України. В опублікованому на сайті відомства коментарі зазначається: "Російська Федерація вчергове використовує свій репресивний апарат для переслідування та залякування представників нелояльно налаштованого кримськотатарського народу, придушення свободи віросповідання, витіснення корінного народу - кримських татар - з окупованого півострова".

У відомстві уточнили, що після проведення о четвертій годині ранку обшуків у домівках кримських татар у Сімферопольському і Бахчисарайському районах анексованого Росією Криму та у Балаклавському і Нахімовському районах Севастополя "були незаконно затримані п'ятеро громадян України, усі - кримські татари: імам Раіф Февзієв та активісти Рустем Мурасов, Рустем Таіров, Джеббар Бекиров, Заур Абдуллаєв".

Як повідомляла раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, Мурасов лише вночі повернувся з Ростова-на-Дону, куди їздив на оголошення вироків так званій "алуштинській групі" у кримінальній справі "Хізб ут-Тахрір", яку Денісова називає "сфабрикованою".

Читайте також: У анексованому Росією Криму заочно засудили Рефата Чубарова

Вироки чотирьом кримським татарам

Напередодні стало відомо про те, що Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив чотирьох громадян України, кримських татар, до позбавлення волі в колонії суворого режиму строком від 12 до 18 років нібито за їхню причетність до організації "Хізб ут-Тахрір". "Наші громадяни отримали максимальні терміни відбування покарання у колонії суворого режиму: Ленур Халілов - 18 років, Руслан Месутов - 18 років, Руслан Нагаєв - 13 років, Ельдар Кантеміров - 12 років", - раніше написала про цей вирок Денісова.

Усіх чотирьох чоловіків затримали після обшуків за місцями їхнього проживання 10 червня 2019 року, і відтоді вони перебували в ув'язненні. Їх звинуватили у приналежності до ісламської політичної партії, яка заборонена в Росії з 2003 року, однак на території України і більшості країн світу діє без обмежень на рівні національних законодавств.

Дивитись відео 07:18

Кримська платформа: як у Німеччині ставляться до ініціативи Зеленського

Також за темою

Durchsuchungen bei den Krimtataren auf der von Russland annektierten Krim Ort: Kamianka bei Simferopol auf der Krim Datum: 27. März 2019 Tags: Ukraine, Krim, Krimtataren, Russland, Repressalien auf der Krim (c) Lutfie Sudiewa

У п'яти будинках кримських татар у Криму тривають обшуки - Денісова 17.08.2021

За словами Людмили Денісової, спецслужби РФ проводять обшуки у п'яти будинках кримських татар в анексованому Криму. Уповноважена Верховної Ради з прав людини заявила про "переслідування та залякування кримських татар".

Nov. 6, 2015 - Kiev, Ukraine - A flag of Crimean Tatars during a protest in front of the Russian embassy in Kiev, Ukraine, 06 November 2015. They gathered to support of Crimean Tatars with demanding to observe the human rights and to liberate political prisoners in Crimea

Київ вимагає від Москви припинити репресії у Криму 26.06.2021

У День кримськотатарського прапора Київ вимагає від Москви припинити репресії щодо кримських татар і відновити діяльність Меджлісу в анексованому Криму.

Ukraine Präsident Wolodymyr Selenskyj © Press Service Volodymyr Zelenskyi

Зеленський підписав указ про підтримку кримськотатарської мови та захист прав жителів Криму 26.02.2021

Президент Володимир Зеленський доручив уряду України вжити заходів для розвитку і підтримки кримськотатарської мови та культури, а також захисту прав жителів анексованого Росією Криму.

Реклама

Докладно

Бойовики Талібану у захопленому президентському палаці у Кабулі

Хто такі таліби?

Що треба знати про афганських ісламістів, їхню історію і те, чого від них можна тепер чекати - у матеріалі DW.  

фірма BioNTech стала двигуном економіки Німеччини

Як фірма BioNTech стала двигуном економіки Німеччини

Всесвітній успіх мРНК-технології прискорив зростання ВВП Німеччини і розробку ліків від раку і вакцини від малярії.  